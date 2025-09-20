'BIM, BAM, BUM', premio internacional Compostela para álbumes ilustrados

La facturación de las ventas de libros infantiles y juveniles, desde el año 2015, no ha dejado de crecer. Según fuentes de Statista, en el año 2015 fueron 277 millones de euros; en 2017, 286; en 2020 llegaron a 367; en 2022 alcanzaron casi 470, y por último, el año pasado, 2024, fueron 551 millones. Los anuncios de ventas de este año no son esperanzadores: todos los indicadores marcan que se ha tocado techo y que se inicia un retroceso.

Sin embargo, cuando buscamos el dato de títulos publicados, las novedades han ido bajando. En 2017 fueron 13.267 novedades o reediciones, y el año pasado, 2024, disminuyeron a 10.246. Y muchos de los libros editados se imprimen en cantidades muy pequeñas, incluso sin llegar a los 500 ejemplares. Un profesor y escritor del Campo de Gibraltar me decía: "Cada día existen más imprentas y menos editores".

Los títulos más leídos continúan siendo los mismos: Harry Potter de J. K. Rowling, El diario de Greg de Jeff Kinney y Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis. También van entrando autores españoles, como la serie Amanda Black de Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes. El principito continúa siendo una venta segura, igual que El hilo invisible o Un cuento para cada letra de Carmen Gil.

Intentar estar al día en literatura infantil y juvenil es difícil. Llegamos con facilidad a los grandes premios de las editoriales especializadas, pero es arduo y complejo acceder a editoriales independientes. También es muy laborioso conocer a nuevos autores. Internet y los grupos de Facebook pueden ser buenos aliados, pero mi gran cómplice, mi aliado en esta labor, es la revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil). La recomiendo para padres, educadores y todos los que estén interesados en los libros de los más pequeños.

CLIJ nació en 1988 como un espacio de análisis y difusión de la literatura para niños y jóvenes. Se fundó para dignificar la literatura y promover la lectura desde la infancia. Nos ofrece críticas y reseñas de las novedades editoriales dirigidas a público infantil y juvenil, clasificadas por edades. Con noticias sobre el sector editorial, agenda de premios, convocatorias y otros eventos relacionados con el libro infantil, nos muestra trabajos de investigación sobre la historia de la literatura infantil y juvenil, sus diferentes géneros, autores clásicos y nuevas tendencias. Dedica números completos a autores y temas específicos, como los dedicados a Astrid Lindgren, Jack London o Emilio Salgari.

CLIJ tiene por objetivos: la promoción de la lectura, defendiendo y promoviendo la importancia cultural de la misma desde la infancia; y la dignificación de la literatura destinada a niños y jóvenes, que por desgracia ha sido históricamente considerada "menor".

El nº 326 de CLIJ nos trae más de 150 novedades para el verano: libros que ayudan al aprendizaje lector; para introducirlos en el arte, en los museos y en la pintura; libros llenos de aventuras; de grandes biografías, pero al alcance de los más pequeños; también nos acerca a los libros de ciencias; tampoco faltan los clásicos, y en sus páginas centrales encontramos un magnífico monográfico con las colecciones clásicas que marcaron nuestros gustos literarios en los años setenta y ochenta. Además, nos presenta libros de ensayo, convivencia, cómics, música, etc. Es magistral el artículo de Vanesa Velarde sobre "la censura y el descrédito del cuento tradicional"; y, por supuesto, no puedo olvidarme de la página de Jordi Sierra i Fabra Agua de regaliz.

María Girón y el premio internacional Compostela

CLIJ es una revista con buen papel, maquetada con mucho cariño y que nunca deja de sorprenderme. Este verano nos ha acompañado con una espléndida portada con una ilustración de María Girón. María Girón es la flamante ganadora con su libro Bim Bam Bum del último Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados.

El Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados fue creado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y la editorial Kalandraka en 2008, dentro de la Campaña Municipal de Animación a la Lectura que ya realizaban desde 2001. Su objetivo principal es promocionar el género del álbum ilustrado y dar a conocer la ciudad de Santiago de Compostela a nivel internacional, reconociendo la obra ganadora con una dotación económica y la publicación en las lenguas cooficiales españolas: castellano, gallego, catalán y euskera, además de portugués e italiano. Es de aplaudir esta iniciativa; ojalá otros ayuntamientos continuaran con ella, como también hace el Ayuntamiento de Málaga con el Premio Ciudad de Málaga.

Los alumnos interactúan con la obra. / ES

Bim Bam Bum. Álbum ilustrado con texto e ilustraciones de María Girón. Editorial Kalandraka. Tapas duras, tamaño 20 x 28 cm, con 40 páginas. Bim Bam Bum es un relato sencillo y musical, una historia fresca y alegre que nos presenta a un grupo de amigos, todos ellos diferentes, pero a la vez iguales en la amistad. Los más pequeños personajes no marcan diferencias por razas o sexos; lo único que quieren es estar juntos y disfrutar de la vida, de la playa. Es una bella enseñanza para los adultos que nos creemos muy educados e ilustrados, pero que después estamos constantemente marcando diferencias. A la vez, nos muestra un juego de palabras para crear poemas de la forma más simple, solo con nombres, pero con gran musicalidad y ritmo. Las ilustraciones son tan frescas como el texto. Es un libro redondo. Si quieres pasar un buen rato y divertirte, debes leer este libro. Recomendado a partir de los 3 años.

Los pequeños lectores recomiendan

Manuela Heredia Díaz, alumna de 2º de Bachillerato:

"Soy una enamorada de los álbumes ilustrados y he disfrutado mucho con Bim Bam Bum. Es fresco, alegre, lleno de felicidad. A la vez es vanguardista: si en literatura quieren exponer el uso de los sonidos, de los fonemas, para crear musicalidad, ritmo y, por supuesto, poesía, solo tienen que presentar este libro a sus alumnos de bachillerato. También es curioso lo que ven los más pequeños: cuando en mi centro se ha leído y presentado este álbum, ellos solo veían a pequeños felices; en ningún momento planteaban diferencias sociales, de sexo o de raza. Todos eran iguales y felices".

Actividades con su lectura

Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: título e ilustración de portada. ¿Quiénes son los personajes de la portada? ¿Dónde crees que van? ¿Qué relación tienen entre ellos?

título e ilustración de portada. ¿Quiénes son los personajes de la portada? ¿Dónde crees que van? ¿Qué relación tienen entre ellos? Durante la lectura: vamos a realizar un dibujo sobre esta historia.

vamos a realizar un dibujo sobre esta historia. Finalizado el libro: nos convertimos en autores. Ahora vamos a crear un poema nuevo. Pero el poema es sobre nuestra clase, con los nombres del alumnado del aula y con las cosas que nos gustan hacer.

Autoría

María Girón (Barcelona). Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, en Bolonia, donde descubrió el grabado, y en la Facultad de Sevilla, además de ilustración en la Escola Llotja, también de Barcelona. En 2010 comenzó su andadura como ilustradora profesional cuando fue seleccionada en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia para participar en una exposición colectiva sobre Gianni Rodari. En 2017 volvió a formar parte de una muestra sobre la cultura catalana en dicha feria. El álbum ilustrado Mi Lazarilla, mi Capitán ha recibido el Premio Fundación Cuatrogatos.

Entre los más de quince libros en los que ha participado, recordamos: La espera, texto de Gina Clotet; Arturo y el elefante sin memoria; Esto no es un patito; Nueve formas de no pisar un charco, con texto de Susanna Isern; y El charco del Rey Olaf, con texto de Mar Pavón.