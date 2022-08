'El hilo invisible'. Para estar más cerca de tus seres queridos.

Nura es una niña alegre, divertida. Le encanta el baño, quedarse en remojo hasta que se le arruga la piel. Cuando su madre la estaba enjabonando le explica que el ombligo es un cordón que continúa funcionando. De él salen hilos invisibles que nos unen con nuestros seres queridos.

El ombligo es el lugar donde se guardan los secretos más bonitos y entrañables. Del ombligo parten los 'hilos invisibles' que, aunque no se ven, existen como el olor, el amor, el silencio o las sorpresas, nuestros deseos más queridos. Estos hilos están llenos de magia, magia que traspasa el tiempo y el espacio. Estos hilos eliminan el miedo, la tristeza y sobre todo la soledad.

Este hilo no se puede romper, el vínculo que usa es el del amor, y gracias a él siempre estaremos conectados. No lo puede romper ni la muerte.

'El hilo invisible' es un bello álbum ilustrado de gran tamaño, con dibujos a doble página y 64 páginas. El texto narrativo se centra en el diálogo madre e hija, con descripciones muy bien apoyadas por las ilustraciones. Además de una buena lectura, con él se trabajan las emociones, ayudan a expresar las emociones y nuestros miedos. Fortalecen los vínculos con los seres queridos, alimentan nuestros sueños e ilusiones.

Con mucha delicadeza plantea la muerte, el duelo a la pérdida, que es un tema muy tabú en nuestra sociedad. La muerte es una realidad que muchas veces ocultamos a los más pequeños, pero a la que se tienen que enfrentar en algún momento y esta lectura nos puede ayudar a ello.

Los pequeños recomiendan

Claudia Triviño Domínguez, alumna de 3º, es quien nos ha recomendado este libro: "El libro me ha enseñado que mi gatito siempre estará unido a mí. Me lo ha regalado una amiga ya que estaba muy triste porque se ha muerto mi mascota, Jazz. Pero por este cuento sé que estaré unida a él con el Hilo invisible. Me siento como si mi gatito estuviera conmigo y aunque sé que está muerto ya no estoy triste".

Cuando hemos finalizado la lectura de este libro en clase, los alumnos han resaltado el apoyo que le ha dado Nura a otros niños de su colegio. La empatía que debemos tener con nuestros compañeros. También indicaban que su lectura los consuela en los momentos malos. A veces se nos olvida que los niños también sufren. Si solo damos distracción para que olviden o un premio momentáneo, no daremos respuestas al sufrimiento, solo lo maquillamos.

Es un libro recomendado a partir de cuatro años, pero os puedo asegurar que también disfrutarán con él niños más mayores, y sobre todo aquellos que han vivido o están viviendo una ruptura o separación de seres queridos. Cuidado, que cuando indicamos seres queridos también nos referimos a las mascotas. Incluso objetos que nos crean vínculos y conexiones.

Miriam Tirado (Manresa). Periodista, consultora de crianza consciente, especializada en maternidad y paternidad. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como TVE, Flaix FM y Catalunya Ràdio, donde fue redactora de los Servicios Informativos. Tiene un canal en Youtube y continúa escribiendo en su blog. Con sus libros desea ayudar a madres y padres a conectar con sus hijos/as. Ha publicado cinco cuentos infantiles editados tanto en castellano como en catalán: 'El hilo invisible', 'Bienvenido Sr. Malestar', 'Baba. No quiero dormir', 'Tengo un volcán' y 'La FiesTETA'.