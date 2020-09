Tras seis meses de pandemia, el Ayuntamiento de Algeciras está todavía en proceso de adaptación a una nueva normalidad cambiante en la que las demandas de ayuda llegan más que nunca de todos los rincones de la ciudad. Un escenario complejo en el que, explica el alcalde, José Ignacio Landaluce, “se está haciendo un esfuerzo ímprobo, hay mucha gente trabajando una barbaridad”. Este lunes se debatirán en pleno las medidas puestas en marcha por el Gobierno local y las propuestas de la oposición para hacer frente a la crisis de la Covid.

–La evolución de la pandemia parece estar complicándose de nuevo. ¿Cómo definiría la situación actual en Algeciras y el Ayuntamiento?

–La situación actual es de trabajo, esfuerzo y coordinación y compromiso de los distintos colectivos con el Ayuntamiento. Esfuerzo y eficacia, porque tienes que tratar de equivocarte menos que nunca. Estamos en una situación de atención permanente y disposición y trabajo permanente, porque el Ayuntamiento tiene que ser el motor de la ciudad.

–Mañana se celebrará el pleno monográfico sobre la pandemia y las medidas adoptadas pedido por la oposición. ¿Qué propuestas llevará a ese pleno?

–Vamos a repasar el trabajo de todos estos meses, en el que incluso estando en confinamiento he seguido trabajando, y mis compañeros también. Mientras la oposición descansaba, nosotros trabajábamos. Y como muestra ahí están todas las guías Covid en economía, hacienda, seguridad ciudadana, personal. Son guías con un esfuerzo y trabajo permanente. El trabajo de la oposición es hacer propuestas, pero en esta ocasión se han apropiado de una idea que ya teníamos nosotros. Nos hubiese gustado que fuésemos todos juntos, codo con codo, hoy más que nunca los palos en la rueda y la zancadilla deberían haberlo dejado fuera. Lo que la ciudadanía quiere ver es cohesión, tenemos que dar ejemplo.

–¿Espera que salga algún tipo de iniciativa conjunta del pleno?

–Es difícil que salga algo nuevo porque ya se está haciendo todo. Hemos tenido reuniones de trabajo con los comerciantes, con los hosteleros. Imagino que lo que propondrá la oposición es que nadie pague, que todo sea gratis. Pero eso no es posible. Los impuestos no son del alcalde, son de la ciudad y del Ayuntamiento y son necesarios para que la maquinaria del Ayuntamiento pueda seguir funcionando, llevamos 900.000 euros gastados solo en ayudas para que ninguna familia en Algeciras pase hambre. Tenemos que prever que podemos estar unos meses, un año o dos en esta situación, atendiendo en primer lugar a las personas más necesitadas, dando movimiento y dinamismo a la ciudad con la precaución por bandera y facilitando la creación de empleo y actividad económica, pero también pagando los sueldos de los funcionarios, los coches de la policía. El que no entienda que esto es igual que una economía familiar se equivoca.

–Precisamente los hosteleros han pedido una exención de tasas municipales.

–Nosotros podemos hacer lo que es sensato. Hemos ofrecido ampliar espacios para las mesas, que usen algunas plazas de aparcamiento para mesas y veladores y facilitar que haya protección para las terrazas. También se realizarán algunas medidas de promoción por parte del Ayuntamiento y habrá colaboración con la Policía. Se va a cambiar la catalogación de algunas calles para facilitar la actividad y se plantearán más zonas peatonales. También vamos a revisar qué exenciones podemos aplicar, pero siempre cumpliendo la ley. El buenismo tiene que ser compatible con la sensatez y la legalidad.

–El comercio, especialmente el del centro, pasa por una situación muy complicada por varios factores que se agrava con la crisis de la Covid. ¿Qué medidas plantea para este sector?

–El comercio sufre que la forma de comprar es ahora distinta, el público acude a centros comerciales y compra por Internet. La situación económica ha ido cambiando, hemos pasado de la crisis de Zapatero a la del coronavirus incrementada por el presidente Sánchez. Frente a ello, proponemos medidas en la misma línea que para la hostelería, cambios de categoría de calles, dinamización. Critican que el centro bajo tiene menos actividad, pero eso es porque lo han dejado morir durante muchos años. El PSOE cuando gobernaba no hizo nada y nosotros estamos renovando calles, infraestructuras, farolas. Esas farolas con cámaras, algunas con wifi, aumentan su intensidad cuando hay movimiento en la calle, languidece la luz cuando no hay movimiento. Hemos empleado más de medio millón en renovar el alumbrado del mercado. Estamos trabajando con las asociaciones, haciendo promoción, mejorando la ornamentación. ¿Quién ha conseguido proyectos europeos? ¿Quién consigue premios a nivel nacional y europeo que nos van a permitir dar saltos de gigante? Nosotros, porque trabajamos, nos esforzamos. Que colaboren. ¿Ha hecho algo el PSOE para ayudarnos a poner las cámaras de vigilancia? Tres veces nos lo han echado atrás, porque dependen del Gobierno de la Nación. Cuando traigan algo de Madrid o de la Diputación de Cádiz, más allá de lo que le corresponde a cualquier ciudad, lo aplaudiré.

–Antes aludía a la peatonalización. ¿Van a ampliarla a más calles del centro?

–Vamos a ir completando donde se pueda, donde no haya garajes. Iremos peatonalizando, pero no prohibiendo el tráfico de cualquier manera, sino que primero haremos pruebas para constatar que no haya perjuicios importantes. Tenemos un proyecto precioso para la calle Capitán Ontañón. Somos los primeros que tenemos proyectos al respecto avanzados y presentados a la Unión Europea, como el plan de movilidad 2030, la lucha contra la contaminación de distinta índole.

–¿Llegarán fondos europeos para combatir la erosión de la playa del Rinconcillo?

–Espero que sí, estuvimos a punto de conseguir el proyecto Life que habíamos presentado a Europa. El proyecto de regeneración lo conseguiremos sí o sí, con fondos europeos o sin ellos, de la mano del Puerto de Algeciras. Debería apoyar el Gobierno de la Nación, que es quien tiene las competencias, pero llevamos dos años de Pedro Sánchez y dos años sin aportes de arena. Si no lo hace los sacaremos adelante el Puerto y el Ayuntamiento. No ha habido hasta ahora nada que desde este equipo de gobierno hayamos prometido que íbamos a hacer que no hayamos hecho o no esté trabajándose o en desarrollo.

–Hay otro proyecto en conjunción con el Puerto, la reconversión del Llano Amarillo. ¿Va en plazo?

–Va avanzando. Es complejo, son muchas administraciones, pero avanza, el otro día vino el consejero de Economía con 4,5 millones para el centro de la Universidad en el Llano. El proyecto dará un gran cambio a Algeciras. No solo el Llano Amarillo, continúa con el lago marítimo, el paseo de la cornisa a ras del agua, la isla de la naturaleza en la playa de la Concha y la regeneración del Rinconcillo. Nos acercaríamos al mar. Ya se está produciendo una mejora en ese aspecto al derribar la lonja, da amplitud a la visión que se tiene, te acerca a la Bahía.

–Hablando de derribos, ¿cuándo se demolerá el parking Escalinata? ¿Se marca un plazo?

–Estamos en trámite, no es una cosa fácil. Cualquier cosa que se haga afectará al edificio Escalinata, al Atlántida. Es tan farragoso y hay tanto jaleo legal que es muy difícil. El que quiera empezar ya ahí tiene un pico y una pala, y el casco por supuesto, pero que tenga cuidado porque se puede encontrar una demanda de los actuales usuarios del parking, con lo cual tenemos que tener cuidado, porque todo es dinero público. Tenemos que ir paso a paso, sin equivocarnos.

–¿Se ha planteado qué uso futuro podría darse a ese espacio?

–Vamos primero a cumplir con la sentencia de la mejor forma posible y después ya veremos qué proyecto se puede desarrollar y de qué manera.

–Durante la campaña aseguró que este sería el mandato de los barrios. ¿Qué actuaciones hay planteadas a corto plazo?

–Muchas, tenemos 50 proyectos distintos. Ya hemos empezado. El más ambicioso, para el que además quiero conseguir un millón más hasta llegar a 5,5 millones, es la rehabilitación de La Piñera. La calle Bombita ya está en marcha. Pero también en San José Artesano hay muchas actuaciones en las avenidas. En La Bajadilla, cuando se construya el nuevo centro de salud el entorno se va a mejorar, quiero reformar la avenida de la Cañá y meter nuevas conducciones, acerados. Dije que era el momento de las barriadas y va a serlo a pesar del coronavirus. Nunca antes se había tenido una disposición de la autoridad portuaria para colaborar con la ciudad como ahora, una colaboración así con la Junta ni con la Universidad. Estamos en un momento como nunca había vivido Algeciras en su historia reciente y vamos a dar un salto de gigante en los próximos tres años.

–La Policía Nacional acaba de llamar a declarar al ex teniente de alcalde Luis Ángel Fernández por la contratación en Algesa, la empresa municipal de limpieza, y su posible relación con el fraude en la estiba.

–Eso es un tema particular que espero y deseo que se resuelva pronto.

–También ha abierto una investigación la Fiscalía a raíz de una denuncia de Vox. ¿Le preocupa?

–Ya tiene usted la respuesta del gerente [aseguró que tanto la compra de camiones como las contrataciones de la empresa se habían hecho siguiendo los requisitos legales]. La información que nos pidieron se le ha dado a todo el que nos la solicitó. Otra cosa es que a veces la oposición reclama mucha documentación de muchos temas que no sirve para nada, salvo para tener ocupados a los funcionarios haciendo fotocopias. Al final es un gasto público inútil. Aquí no se oculta nada. Es un poco engorroso que haya situaciones como la que usted menciona, pero verá como se aclara todo y esperemos que sea cuanto antes.

–Pero son muchas las denuncias que se van acumulando en torno a Algesa, con advertencias también del Defensor, el Consejo de Transparencia. ¿No considera que hay algo que cambiar?

–El problema es que se acerca mucha gente a la política que no sabe que es el mejor de los instrumentos para servir a la sociedad. Hay quien se acerca y crea mucho jaleo solo pensando que ese jaleo le beneficia y no piensa en la sociedad, piensan en ellos. En el caso de la empresa de limpieza una de las quejas que había era sobre el control en las contrataciones y estas estuvieron visadas por un juez, el magistrado de lo Social. Es un tema que distrae bastante de la que es nuestra obligación que es tener limpias las calles, cuanto más limpias mejor.

–Escribió sendas cartas a los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos. ¿Le han contestado?

–Ninguno de los dos. No me hacen ni caso. Y eso que tengo sus móviles, estoy por llamarles un día de estos. Para decirle somos españoles de primera. No están cumpliendo con su obligación.

–Está a punto de cumplirse el primer plazo para la renovación de la Algeciras-Bobadilla...

–Y ahora se inventan historias de estudios medioambientales para las subestaciones, excusas de mal pagador, de quien no cumple. Y excusas de quien utilizar la administración de una forma sectaria, que va en contra de los intereses de los ciudadanos si no han votado su color político.

–En cuanto colores políticos aquí ha habido de gobiernos de distintos colores y el retraso se ha ido acumulando.

–Sí, pero aquí hay un gobierno que lo metió en los presupuestos, de forma que se podía ir cumpliendo lo más prioritario, y otro gobierno, el de Pedro Sánchez, que no ha ejecutado prácticamente nada y eso que puede actuar con los presupuestos prorrogados. Sin que estén los presupuestos aprobados se han inventado 400 millones para la línea férrea en Teruel e invierten en el Levante. Y no ha cumplido el compromiso que se aprobó en el Senado, una propuesta que hice para tener ultimada la primera subestación en 2020 y la segunda en 2021.

–Ahora mismo se está negociando la aprobación de los presupuestos generales del estado y su partido ha marcado una postura bastante inflexible. ¿No sería el momento de ceder un poco?

–Mi partido ha hecho muchas propuestas en positivo. Ha tendido la mano un montón de veces a Pedro Sánchez. Antes del estado de alarma para que no pactase con los podemitas y después. Tiende la mano pero con una serie de condiciones. No se puede desmantelar el estado del bienestar. No se puede actuar como se está haciendo en tantos temas, como la permisividad en la ocupación de viviendas, el control de la información, propuestas de subidas de impuestos. No podemos ir a una situación en España donde se pierdan libertades y se empobrezca como ningún país de Europa. Nosotros tenemos que pedir libertad, creación de empleo, no subir impuestos. El PP ya ha demostrado que sabe resolver los problemas creados por el PSOE y en esa línea tenemos que seguir. ¿Cómo vamos a permitir que los podemitas destruyan con complicidad de los socialistas las libertades que tenemos en España? ¿La tranquilidad y seguridad que tenemos en España? Eso no puede ser, no se puede dar el sí de cualquier manera. ¿Y a eso se le llaman crear tensión? A eso se le llama defender los intereses de España y los españoles.

–El pasado viernes hubo una manifestación por la situación de la sanidad pública, con quejas por el colapso de los centros de salud o la falta de especialistas. ¿Qué le ha pedido al Gobierno de la Junta al respecto?

–Si hay alguien que no se calla nunca soy yo. Esa fama la tengo. Especialmente con los míos, les reivindico a todos. Y ahora que el PP está en la Junta por lo menos me empiezan a hacer caso. Se va a mejorar el edificio del INSS para que los usuarios de La Bajadilla tengan un sitio adecuado y después tendrán un centro de salud nuevo. Se van a ejecutar mejoras en el hospital Punta de Europa, en el materno infantil, planta, quirófanos. Se han aumentado las contrataciones, sabiendo que tenemos un problema de déficit crónico de médicos en España. Se están produciendo unas mejoras en salud que no se habían producido nunca antes. Ahora mismo está todo muy desordenado en algunos aspectos pero es por el tema del coronavirus. Siempre seré reivindicativo, porque si no, no sería yo y no estaría cumpliendo mi labor.