La compra-venta de puestos de trabajo en la estiba de Algeciras a cambio del pago de cuantiosas comisiones ilegales se extendía hasta Algesa, la empresa municipal de limpieza de Algeciras. Así lo apuntan las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional en torno a un caso en el que vuelve a figurar como investigado policialmente Luis Ángel Fernández, ex consejero delegado de la citada sociedad pública hasta mayo de 2019, cuando dejó este puesto al igual que el resto de sus numerosas responsabilidades a nivel político.

Europa Sur ha confirmado que Fernández prestó recientemente declaración en calidad de detenido ante la Policía y se le dejó posteriormente en libertad. Los agentes responsables de la investigación hicieron lo propio con otras seis personas supuestamente implicadas también en los hechos.

Fernández, ex segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y ex presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ya figuró como investigado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras en los primeros compases de la investigación, después de que su hijo Ángel Fernández Cortés, que sigue como investigado y en libertad bajo fianza, fuese detenido el 28 de diciembre de 2018. La Policía le señaló entonces como una de las personas dedicadas a la venta de puestos en la estiba a cambio del presunto cobro de comisiones, que oscilaban entre los 15.000 y los 30.000 euros.

Fernández Cortés aseguró a uno de sus muchos interlocutores que en el caso de que este no pudiera entrar a trabajar como estibador, su padre le colocaría en Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa)

La detención de Ángel Fernández Cortés se produjo después de que los investigadores acumulasen multitud pruebas en su contra, tanto a través de pinchazos telefónicos como de seguimientos físicos. En dos de esas grabaciones, según pudo saber esta redacción, Fernández Cortés aseguró a uno de sus muchos interlocutores que en el caso de que este no pudiera entrar a trabajar como estibador, su padre le colocaría en Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa). Posteriormente, tanto la juez como la Fiscalía entendieron que las pruebas recabadas hasta ese momento no vinculaban al ex teniente de alcalde con hecho delictivo alguno y le levantaron la condición de investigado.

La situación ha cambiado ahora. La Policía no ha cesado sus pesquisas y ha encontrado en los últimos meses un nexo que aparentemente vincula el fraude de la estiba con la contratación de determinadas personas en Algesa. De hecho, según las fuentes consultadas, se trataría de una tercera fase de la investigación de la estiba. Junto a Luis Ángel Fernández han prestado declaración como detenidas otras seis personas, algunas de ellas vinculadas de forma directa a la empresa municipal.

Investigación paralela

Las detenciones coinciden en el tiempo con la orden dada por la Fiscalía de Algeciras para iniciar un proceso de investigación en torno a las contrataciones en Algesa a partir de una denuncia presentada ante los tribunales por Vox que, a su vez, se hizo eco de presuntas irregularidades manifestadas por trabajadores de la sociedad municipal. El ministerio público se interesa igualmente por la compra de camiones de segunda mano en el extranjero para prestar los servicios de limpieza.