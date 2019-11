La juez y el fiscal exculpan a Luis Ángel Fernández del fraude de la estiba

Luis Ángel Fernández, ex presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y hombre fuerte del PP en el Ayuntamiento de Algeciras hasta las elecciones de mayo pasado, ha quedado exonerado de toda responsabilidad por la Justicia en el fraude de la estiba de Algeciras, un caso cuyas diligencias instruye el Juzgado nº 1 de la ciudad.

La titular de dicho juzgado, Belén Barranco, ha firmado un auto –al que ha tenido acceso Europa Sur– en el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones en relación a Luis Ángel Fernández, una decisión adoptada con la conformidad de la Fiscalía de Algeciras, “sin perjuicio de lo que resulte posteriormente de las diligencias de investigación que se practiquen”.

Las diligencias se mantienen abiertas en torno a otras siete personas por la presunta venta ilegal de puestos de trabajo en los muelles de Algeciras a cambio del pago de cuantiosas comisiones. Entre los investigados figuran varios de esos comisionistas y la abogada Inés Cortés, designada en mayo pasado por el PP como asesora del Ayuntamiento de Algeciras y madre de uno de los supuestos implicados, Ángel Fernández, hijo a su vez del ex presidente de la Mancomunidad.

Las investigaciones apuntaban inicialmente a que Inés Cortés ayudó a su hijo a devolver parte de las comisiones cobradas por este a varias personas que no lograron, finalmente, un puesto como estibador, una situación que en principio también se achacaba a Luis Ángel Fernández. Ahora, la instructora y la Fiscalía no consideran demostrada esa circunstancia: “Luis Ángel Fernández no tuvo ninguna intervención en los hechos de ofrecer puestos de trabajo en la estiba a cambio de dinero y no estaba al tanto de las peticiones de dinero que hacían los denunciados”, concluye el auto.

Las partes personadas en la causa tienen la posibilidad de presentar ante el juzgado un recurso de reforma en el plazo de tres días una vez hayan tenido constancia del auto.

La trama fraudulenta de la estiba fue investigada a lo largo de 2018 por la Policía Nacional a partir de las denuncias realizadas por numerosas personas que se consideran víctimas de un fraude.

Esta es la segunda ocasión en la que el también ex teniente de alcalde algecireño queda exonerado de la causa, ya que el 2 de mayo pasado, la juez acordó el archivo de las diligencias al entender que las diligencias habían superado el periodo máximo de seis meses que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que los indicios de criminalidad apuntados inicialmente hubiesen quedado mínimamente demostrados.

La Fiscalía recurrió ante la Audiencia de Cádiz esta decisión y solicitó la declaración de causa compleja. Su recurso prosperó y permitió reabrir las diligencias por un año más.