Paola Guerra, una barreña en el universo de Rigoberta Bandini y Love of lesbian

Todo lo que toca Rigoberta Bandini se convierte en éxito seguro. La cantante, junto al grupo catalán Love of Lesbian, acaba de lanzar el tema Contradicción que en solo tres días supera las 100.000 visualizaciones en YouTube. El videoclip, con escenas teatrales y surrealistas, tiene toque campogibraltareño con su protagonista, la barreña Paola Guerra.

La joven de 27 años es actriz, directora, productora y dramaturga y ya tiene un amplio currículum en anuncios, campañas y otros trabajos. Actualmente está inmersa en su proyecto personal artístico para crear su propia productora, Intrusas Teatro. Un proyecto en el que participa otra barreña, Inés Silva, como dramaturga y con la que ya han estrenado la obra Yo solo quería ser actora.

"Yo todavía no me lo creo. Es muy difícil acceder a los casting. Lo vi y me apunté y me llamó una productora de Barcelona. Yo no sabía ni quien era el grupo y me dijeron que Love of Lesbian y Rigoberta Bandini y ya ni me lo pensé. Aunque me dijeron que era poco dinero y yo vivía en Madrid, tuve claro que iría", destaca Guerra, quien asegura que en su profesión hay que tener "olfato" para elegir los trabajos.

"Este grupo tiene una gran trayectoria y me trataron muy bien. A Rigoberta solo la ví dos horas de rodaje y hablamos muy poco. Estuve un día entero, desde las 7:00 hasta la medianoche en varias ubicaciones", explica la joven quien espera volver a trabajar con ellos en el futuro.

El preestreno del videoclip se hizo en Warner Music hace cuatro días. "Hicimos una performance en directo para los fans y periodistas y con mucho éxito", apunta.

Paola conoció el mundo de la interpretación cuando se fue a estudiar periodismo a Málaga. "Yo no me imaginaba que pudiera hacer teatro. Me apunté a tres grupos y me pasaba el día estudiando los guiones. Decidí presentarme a la Escuela de Arte Dramático y para mi sorpresa me cogieron, con lo difícil que es entrar", recuerda.

En Madrid lleva tres años y medio sobreviviendo en el mundo artístico, sin renunciar a sus sueños. "He trabajado de todo. De animadora infantil, bailarina en discoteca...", cuenta Paola, quien además continua estudiando y formándose. "He hecho acrobacia teatral y eso me ha abierto puertas y me ha servido para trabajos como este videoclip", asegura.

La campaña de la marca Durex, en el Orgullo 2022, el anuncio de Mahou del Real Madrid, así como apariciones en series como la exitosa Cuatro estrellas, que se emite en la 1 de TVE de lunes a jueves, son alguno de sus principales trabajos.

A pesar de estar siempre ocupada, Paola no se olvida de su pueblo, donde tiene sus raíces y a toda su familia. "Mi ilusión es llevar mi obra Yo solo quería ser actora a Los Barrios para que mi abuela Ana María y mi abuelo Domingo la vean", desea la actriz barreña, quien anuncia que en dos semanas estará en la comarca para no perderse la Feria de Los Barrios.