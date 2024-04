Diana Navarro: "Estoy muy ligada al Campo de Gibraltar"

La cantante malagueña Diana Navarro actuará el próximo fin de semana en el marco del festival En La Línea Música. La artista llenará con su voz y su presencia el escenario del Palacio de congresos linense el sábado 20 de abril a las 21:00 y las entradas pueden encontrarse en la web del festival. Con motivo de su visita al Campo de Gibraltar, la artista nos ha concedido una entrevista en la que hablamos de su espectáculo "De la Piquer a la Navarro", y también de la importancia de reivindicar la copla.

- Háblanos un poco de tu espectáculo "De la Piquer a la Navarro".

Es un viaje sonoro en el tiempo en el que hago un homenaje a las coplas del siglo XX en el siglo XXI y cuento la historia de Concha Piquer interpretando su historia. Es un concierto un poco especial porque cuento una historia teatralizada en algunas partes, y hasta doña Concha Piquer viene desde el más allá a visitarnos. Gracias a la magia del teatro, estas cosas ocurren.

- ¿Por qué es necesario reivindicar la copla?

La copla es, para mí, el sello de identidad de todo un país, de la memoria sonora de nuestros mayores. Eran las canciones con las que nuestras mujeres se desahogaban en una época en la que no se podía hablar; entonces, hablar de copla es hablar de historia de nuestro país. Las letras poéticas de Rafael de León son absolutamente joyas atemporales y prueba de ello este espectáculo donde las canto solamente a piano y voz, añadiendo algunos arreglos electrónicos, ya que a mí me gusta fusionar estilos para intentar acercar al público joven a este género cultural nuestro que no debe de perderse. ¿Por qué la copla? Porque la copla es parte de nuestro ADN.

- ¿Qué ocurriría si se pierde la copla, si los jóvenes borran este género de su imaginario y de su historia?

Yo creo que olvidaríamos una parte de nuestros orígenes, y por eso yo nunca he renegado de la copla a pesar de que en una época podía ser repudiada por parecer algo añejo, por estar relacionada con la época franquista. Pero todo lo contrario, la copla es atemporal, es apolítica, y sería una pena que se perdieran esas historia, porque esas historias te hacen entender la realidad. No hay nada ahora en el mainstrem parecido a lo que era la copla, yo es que soy muy fan así que pierdo un poco la objetividad.

- La copla ha ido más allá de un género musical, es algo íntimo que se ha transmitido en las casas de generación en generación.

Sí, y sobretodo era la expresión que tenía un pueblo en esa época en la que no se podía hablar, entonces musicalmente había historias de superación, de personas desterradas como "La Otra" o como "Yo soy esa", historias homosoexuales como "Amantes de abril y mayo". Concha fue una de las abanderadas, el abecedario de la copla como yo le digo, y merece mucho la pena conocer este género sin prejuicios.

- Y es bien recibido, porque llenas teatros y la gente quiere escuchar copla y quiere verte

Yo estoy super agradecida, muy feliz por haber seguido siempre mi intuición y no haber renegado de la copla. La prueba de ello es que estamos llenando en todos los teatros en los que actuamos en España, la gente sale absolutamente emocionada y La Línea concretamente es un sitio al que fui en el año 97, cuando yo no era conocida, con los "Amigos de la copla" en la plaza de Toros, y es un sitio en donde la copla siempre ha gustado muchísimo, y creo que es un espectáculo muy idóneo para el gusto de los linenses y de la comarca.

- ¿Consideras la copla un género feminista? La copla es súper feminista, pero claro dentro del contexto en el que podían expresarse. Hay mucho mensaje subliminal, no podían hablar libremente. Por ejemplo Concha Piquer tiene una canción que se llama "Se dice" y habla del amor en libertad, y yo siempre en mis conciertos digo que fue una adelantada a su tiempo y que es muy importante el mensaje de libertad para que la gente ame, quiera y viva libremente; ese momento en el concierto es muy emocionante. Ese tema está escrito en 1928 y que hoy día esté de total actualidad es muy bonito.

- ¿Cuál es tu relación con el Campo de Gibraltar? ¿Vienes de vez en cuando?

No todo lo que me gustaría, pero estoy muy unida al Campo de Gibraltar porque mi primera maqueta salió de allí, con Chico Valdivia, algecireño pianista y compositor; y "No te olvides de mí", el disco que me dio a conocer hace casi veinte años, se forjó entre la playa del Rinconcillo y Huellin, y eso no lo olvidaré jamás, porque fue muy inspirador. Además traigo una artista invitada en la parte de "La Navarro", una algecireña que me ha enamorado porque tiene muchísimo talento y unos valores preciosos, que será la sorpresa desvelada para este concierto.

- A parte de cantante y actriz, tienes una faceta de presentadora televisiva.

Así es, me gusta muchísimo aprender de todas disciplinas artísticas y la televisión es algo que me encanta. Canal Sur me dio la oportunidad y he disfrutado mucho esta experiencia.

- ¿Te gustar estás también al otro lado?

Me encanta, como artista sé lo que me gusta que me pregunten, que me escuchen, empatizar y creo que eso hace, desde el más absoluto respeto porque no soy periodista, que yo haya aprendido a ser presentadora y eso es muy bonito y que a la gente le ha gustado, así que muy contenta con el resultado.