Estos son los diez retos del Puerto de Algeciras en 2026

Las obras para la conexión de los muelles de Galera e Isla Verde, este lunes.

El Puerto de Algeciras tiene ante sí una decena de importantes retos en 2026 para mantener su posición de liderazgo en la cadena logística global. Por décimo año consecutivo, las instalaciones han superado la marca simbólica de los 100 millones de toneladas de mercancías y un tráfico de contenedores del orden de los 4,8 millones de unidades. Hasta noviembre (últimos datos disponibles), la actividad se había contraído un 3,5% en comparación con el año anterior, por lo que cabe esperar una ligera bajada en el total de productos despachados, que en 2024 fueron 104,1 millones de toneladas.

Estos datos y reconocimientos demuestran la alta capacidad de adaptación y resiliencia de la dársena, de su sector empresarial y los trabajadores que conforman la amplia comunidad portuaria en un mundo en constante cambio. 2025 estuvo marcado por varias e importantes disrupciones que tocaron de lleno al ámbito de la logística, destacando entre las más relevantes la imposición de aranceles al comercio con Estados Unidos por parte de la administración Trump.

1 - Obras en la Fase B de Isla Verde

El inicio de las obras para la habilitación de la Fase B de Isla Verde Exterior como ampliación de la terminal de contenedores de TTI Algeciras se mantiene entre los objetivos prioritarios. De su cristalización dependerá, en gran medida, el crecimiento para las próximas décadas.

TTI Algeciras acordó el pasado verano ampliar hasta 2065 su periodo de concesión en el Puerto como parte de su proyecto de ampliación. La compañía, participada por Hyundai Merchant Marine y CMA CGM, explota la terminal semiautomática en la Fase A y plantea ahora la habilitación de 16 hectáreas adicionales con una inversión de unos 150 millones de euros.

Varias gaviotas en los terrenos contiguos a TTI Algeciras. / Erasmo Fenoy

Con esta inversión pretende incrementar en medio millón de contenedres su capacidad hasta alcanzar los 2,1 millones de unidades al año (actualmente son 1,6 millones). La superficie supone, aproximadamente, la mitad de las 30,5 hectáreas de los terrenos contiguos a sus instalaciones. Una segunda fase daría lugar a la ocupación total y una capacidad de manipulación de 2,6 millones de teus al año.

De comenzar las obras en 2026, tal y como prevé la APBA, el futuro de la Fase B de Isla Verde Exterior quedará despejado diez años después de los primeros trámites para la ocupación de los terrenos.

2 - Transporte ferroviario

El nuevo año se presenta complicado para el tráfico de mercancías por ferrocarril. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé un intenso calendario de trabajo para avanzar en la mejora de la conexión que parte desde la comarca y también del trazado por el que discurrirá el futuro servicio comercial de mercancías de la Autopista Ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

Las obras obligarán al corte total de las vías en varios tramos con hasta diez meses de suspensión de la circulación en determinados puntos de la red para facilitar la ejecución de la adaptación de gálibos o reparación de estructuras y terraplenes que, en su mayoría, ya se encuentran licitados o adjudicados por parte del Ministerio de Transportes. El calendario exacto de los trabajos (y la suspensión de las conexiones) no está aún determinado, según han puntualizado esta semana a Europa Sur fuentes de Adif. Durante las interrupciones el sector logístico deberá recurrir a los camiones como alternativa hasta la terminal intermodal habilitada más cercana.

Durante 2026 deben cristalizar los proyectos para la electrificación. En abril de 2025 se publicó, tras cinco años de elaboración, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la electrificación de los 73,6 kilómetros entre Ronda y Bobadilla. En mayo se dio el visto bueno al estudio informativo y en octubre salió a concurso el contrato para la redacción de los proyectos básico y constructivo de la subestación eléctrica de tracción, los centros de autotransformación asociados y el telemando de energía del tramo Ronda-Bobadilla que debe estar listo en 2026 para avanzar en el proceso.

El consorcio Rail & Truck gestionará el servicio de la autopista ferroviaria a Zaragoza, para cuya puesta en marcha Adif manejaba el pasado septiembre un calendario de puesta en marcha en torno al mes de enero de 2027 (electrificación incluida). Pero estas previsiones de Adif podrían cambiar en función del ritmo de ejecución de las obras, tal y como reconoció el pasado noviembre el ministro de Transportes, Óscar Puente. El Ministerio aspira a que la conexión entre Almería y la frontera francesa esté lista para 2027, si bien el departamento de infraestructuras carece un calendario concreto para la cabecera sur por la complejidad de los trabajos pendientes.

3 - Terminal ferroviaria exterior

La APBA y Transportes trabajan desde 2024 en el proyecto para la futura terminal ferroportuaria en la zona de Botafuegos, fuera de los terrenos del Puerto. La consultora pública Ineco quedó encomendada en agosto de 2024 a la redacción del estudio informativo para definir las líneas maestras del proyecto con un plazo de 16 meses, por lo que su trabajo debe quedar entregado de forma inminente para avanzar en la redacción del proyecto final que permita la licitación de la construcción.

Transportes ve necesaria esta terminal fuera del Puerto por cuestiones de espacio y perspectivas de crecimiento. Tendrá varias vías de apartado con una longitud de 750 metros, la medida estándar de los trenes de mercancías en Europa (previstos en la Red Transeuropea de Transportes, TEN-T).

Ubicación aproximada de la nueva terminal ferroviaria del Puerto de Algeciras.

4 - Electrificación de los muelles

Durante 2026 el Puerto debe avanzar en la electrificación de los muelles de contenedores Juan Carlos I e Isla Verde Exterior, así como de ambos rompeolas (dique norte y dique exento) y de la zona ro-ro de Isla Verde Exterior.

El proyecto, aprobado en diciembre, se estructura en dos lotes. De ellos, 50,1 millones de euros se destinarán a las terminales de mercancías, con una potencia de 20 megavatios (MW) y ocho puntos de conexión. Otros 20,4 millones permitirán dotar con 9 MW al resto de los muelles incluidos en el plan con miras al año 2027.

En conjunto, el despliegue del sistema OPS en los muelles gestionados por la APBA supondrá una inversión global de más de 90 millones de euros en los próximos años.

Proyectos de electrificación en el Puerto de Algeciras.

5 - Ampliación del PCF y nuevo Muelle de Galera

La ampliación del Puesto de Control Fronterizo (PCF) y la nueva configuración del Muelle de Galera son dos de las principales obras en marcha que deben materializarse en 2026 para sustentar las previsiones de crecimiento del tráfico rodado con Marruecos. Actualmente, el Puerto mueve algo más de 500.000 remolques al año y aspira a alcanzar los 800.000 a finales de la década. Para lograrlo, estas dos obras resultan fundamentales.

El PCF del Puerto de Algeciras. / Erasmo Fenoy

La empresa Vías y Construcciones asumió en agosto de 2025 el contrato para reformar el PCF, que incluye la ampliación del Recinto Aduanero Habilitado, con 18 nuevas puertas para la inspección de productos vegetales que en la actualidad se atienden a través de 12 muelles. Con esta reforma pasarán a ser 30. Vías y Obras tiene encomendada como primera tarea la redacción del proyecto de construcción, tras lo cual seguirán las obras en sí que esta misma empresa acometerá con un contrato valorado en más de 17 millones de euros.

Además, en 2026 deberán terminar -salvo imprevistos- las obras de ampliación del Muelle de Galera para conectarlo con Isla Verde. En marcha desde enero de 2024 (con 30 meses de ejecución), las instalaciones habilitarán dos nuevas rampas de carga que permitirán sustentar el crecimiento de la actividad proyectada para el puente comercial con Marruecos y Ceuta.

Sección aproximada de la nueva plataforma en el muelle de Galera de Algeciras.

6 - Accesos Norte y Sur

El Ministerio de Transportes debe iniciar en 2026 la ampliación del Acceso Norte y concluir la construcción del Acceso Sur para renovar sendas entradas al Puerto.

2025 concluyó con la salida a concurso de las obras del Acceso Norte a Algeciras con un presupuesto de 19,4 millones de euros. Dados los plazos de la licitación, cabe esperar que Transportes adjudique el proyecto a finales del primer trimestre y que las obras comiencen a continuación, a lo largo del segundo trimestre de 2026, una vez formalizado el contrato. El plazo previsto es de 30 meses.

Las obras del Acceso Sur a Algeciras afrontan su recta final aunque con un notable retraso. La iniciativa, valorada en más de 50 millones de euros, comenzó su ejecución en julio de 2022 con un plazo de 36 meses, según anunció entonces el Ministerio de Transportes. Desde entonces, y pese a que ha pasado medio año por encima de dicha previsión, Transportes no ha informado -pese a varias consultas de Europa Sur- de cambios en el cronograma.

7 - Refuerzo del comercio exterior

El Puerto de Algeciras avanza en un cada vez mayor peso del tráfico comercial, el que abarca a la importación y exportación de productos frente al transbordo de contenedores. A lo largo de 2025 logró por primera vez una cuota del 10% del total de la actividad de las dos terminales de contenedores tras crecer más de un 4,5% con más de 400.000 contenedores llenos entre enero y octubre.

Con ello Algeciras se consolida como el tercer puerto de import/export tras Valencia y Barcelona.

8 - Acciones frente al ETS

Los primeros resultados del Observatorio del EU-ETS han detectado un incremento anómalo de actividad en puertos situados fuera de la Unión Europea pero próximos a ella, especialmente en Reino Unido, Turquía y Egipto tras la implantación de los impuestos a las emisiones de dióxido de carbono en el tráfico marítimo.

Por el momento, el observatorio no ha detectado desvíos significativos a Tánger-Med dado que sobre este puerto se aplica una figura de salvaguarda (puertos vecinos de transbordo). El Puerto de Algeciras tiene entre sus objetivos lograr que se amplíe el listado de puertos a futuras dársenas como Nador West-Med, que comenzará a operar entre finales de este mismo año o principios de 2026.

9 - Cambios en las rutas internacionales

La geopolítica impacta de lleno en el tráfico marítimo de mercancías. 2026 se vislumbra como el año en el que las navieras pretenden recuperar las rutas por el canal de Suez (Egipto) tras dos años de desvíos. Con el rodeo del cabo de Buena Esperanza, Algeciras se situaba como primer puerto en la Europa continental dispuesto a asumir el tráfico y la prestación de servicios.

Ahora, con el retorno a rutas más directas, además de esta actividad la dársena se sitúa en una posición más competitiva para los tiempos de tránsito.

10 - Fondeadero exterior

El Puerto de Algeciras y su ecosistema empresarial reclaman desde hace años la creación de un fondeadero exterior a la Bahía de Algeciras para ordenar el tráfico marítimo.

En abril de 2024, la Dirección General de la Marina Mercante retomó el procedimiento para la delimitación de dos áreas de fondeo y detención que había planificado en 2016 y que quedaron en suspenso por la contestación social desde la localidad de San Roque. En el verano de 2024 concluyó el plazo de alegaciones, sin que el Ministerio de Transportes haya determinado desde entonces ninguna actuación.

Delimitación aproximada de las dos zonas de fondeo planteadas por Marina Mercante.

El Puerto de Algeciras dispone en la actualidad de cuatro fondeaderos habilitados en el interior de la Bahía de Algeciras que suman 1.332 hectáreas y tienen una capacidad máxima de 33 buques; insuficientes para las necesidades de la operativa diaria en los muelles.