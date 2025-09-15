El Puerto de Algeciras invierte 90 millones para acabar con las emisiones de los buques atracados antes de 2030

El Puerto de Algeciras logrará a principios del próximo año 2026 un importante punto de inflexión en la gestión del medio ambiente con la electrificación de los primeros muelles de la dársena gracias al despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS). La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá 90 millones de euros hasta el final de la década en la implantación de este proyecto.

El OPS permitirá que los buques de todo tipo que atraquen en el Puerto puedan conectarse a la red eléctrica en lugar de mantener en marcha sus motores de combustión. Los ferris, barcos de carga rodada o los portacontenedores emplean durante sus escalas los motores auxiliares en marcha (al ralentí) para dar energía a los sistemas de navegación, hidráulicos (rampas), bombeos, de seguridad y confort. El tiempo de las escalas abarcan desde el escaso margen con el que se vacía y llena un transbordador en plena Operación Paso del Estrecho (OPE) a las más de 12 horas que pueden necesitarse para la operativa de contenedores en un megabuque.

Todo ese ahorro en el consumo de fueles y otros combustibles fósiles mejorará la calidad del aire con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), óxidos nítricos (Nox), óxidos de azufre (SO2) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que emergen de las chimeneas, en ocasiones en forma de grandes penachos de humo negro. Y también acabará con buena parte de los ruidos y vibraciones en la zona portuaria. Para la APBA, se trata de una iniciativa prioritaria enmarcada en su Estrategia Verde y la transición energética con la que prevé evitar la emisión de más de 36.000 toneladas anuales de CO2 al año en 2030, cuando se prevé que la implantación y uso de esta tecnología en los atraques esté universalizada y su aplicación sea, además, obligatoria.

Los primeros hitos para la electrificación de los puertos de Algeciras y Tarifa están a punto de cristalizar tras años de preparativos, adaptación de la infraestructura base (la capacidad energética del Puerto) y burocracia. Durante 2026 y 2027, las terminales de contenedores, los muelles y los atraques de pasajeros de Algeciras y Tarifa irán completando su acceso el sistema.

Actualmente, la APBA tiene en ejecución y licitados algo más de 14 millones de euros para los cuatro primeros proyectos de electrificación. Toda la inversión prevista por la administración del Puerto se financia a través de recursos propios con el apoyo de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) NextGenerationEU; el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital (Patsyd), gestionado por el Ministerio de Transportes y financiado también con fondos NextGenerationEU; así como fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF, por sus siglas en inglés).

40 millones de inversión previa para reforzar el suministro Para hacer frente a los proyectos de electrificación de los muelles con el sistema OPS, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras invirtió otros 40 millones de euros que han permitido al Puerto de Algeciras tener garantizada y disponer de suficiente potencia eléctrica y seguridad en el suministro. No solo para cubrir las necesidades del OPS, sino para toda la operativa eléctrica en general (terminales de contenedores, empresas y zonas de servicios). En 2021 la subestación Isla Verde quedó conectada a la subestación de El Cañuelo a través de una línea de alta tensión y doble circuito de 66 kilovoltios (kV). Esto permite al Puerto disponer de una potencia eléctrica de 78 megavoltiamperios (MVA) con posibilidad de ampliación si la demanda lo requiriera. Actualmente, el Puero de Algeciras dispone de seis puntos de conexión de media tensión (CUPS) con una potencia total instalada de hasta 39 megavatios, suficientes para la electrificación progresiva de los muelles.

Cuatro proyectos en marcha

Proyectos de electrificación en el Puerto de Algeciras.

Muelle Príncipe Felipe y Dique Norte

El Puerto de Algeciras estrenará en el primer trimestre de 2026 la electrificación del Muelle Príncipe Felipe y el primer tramo del Dique Norte. En esta zona se concentran los principales atraques de carga rodada (ro-ro) del Puerto. El contrato fue adjudicado el pasado abril a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos con un plazo de ejecución de diez meses y una inversión de 6 millones de euros (salió a concurso por 7,2 millones de euros, impuestos incluidos).

En esta zona, la APBA habilitará tres puntos de conexión, uno por cada rampa ro-ro (carga rodada) de este muelle, con la posibilidad de dar servicio simultáneo a dos buques tipo ro-ro en media tensión con potencias de hasta 1.500 kVA (kilovoltiamperios). Además, se plantean hasta dos puntos de conexión en baja tensión para ferris con potencias hasta 400 kVA, así como el suministro a una base con hasta seis remolcadores alimentados en baja tensión por una potencia total hasta 400 kVA.

Las obras incluyen el suministro de sistemas de gestión de cables (CMS, Cable Management System) para poder conectar el buque con las instalaciones de tierra, y en este caso, se contempla inicialmente la adquisición de tres sistemas de baja tensión tipo tambor con entrega motorizada de cables y dos sistemas móviles autopropulsados con brazo telescópico elevador de cables, uno para media tensión y otro para baja tensión, que se irán incrementando en función de las necesidades de operación hasta el año 2030.

Detalle del tambor de cables del sistema OPS.

Isla Verde Interior

A la par que en el Muelle Príncipe Felipe, el muelle de Isla Verde Interior contará con puntos de suministro eléctrico para los buques a principios del próximo año. En esta zona del Puerto se concentran atraques para ferris y Salvamento Marítimo, principalmente. Las obras en este punto dependen de la empresa Moncobra, que ganó el concurso con 3,2 millones de euros de inversión (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de diez meses.

El remolcador 'María Zambrano' de Salvamento Marítimo, en Isla Verde Interior. / Erasmo Fenoy

En Isla Verde Interior se habilitarán hasta cuatro puntos de suministro eléctrico en baja tensión con potencias de hasta 400 kVA y frecuencias 50-60 Hz para embarcaciones tipo fast ferry, además de un punto de suministro en baja tensión con potencia hasta 250 kVA y frecuencia 50 Hz para el buque de Salvamento Marítimo.

Atraques de Ceuta

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ultima la adjudicación de las obras para implantar el sistema OPS en los atraques 7b y 8 de la terminal de pasajeros de Algeciras, correspondientes con las rutas que enlazan con Ceuta. Los trabajos tendrán un coste de ejecución hasta 2,1 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que sendos puntos de amarre estarán electrificados a finales de 2026. Seis empresas se han presentado al concurso, pendiente de resolución.

El proyecto en el Muelle de Galera de la dársena contempla dos puntos de suministro eléctrico en baja tensión con potencias de hasta 400 kVA y frecuencias 50-60 Hz para embarcaciones tipo fast ferry.

Los atraques de Ceuta, vistos desde el Dique Norte. / Erasmo Fenoy

Entre los dos atraques afectados absorben cada día una docena de rotaciones con la ciudad autónoma, volumen que puede llegar a duplicarse durante la temporada alta, que coincide con el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho.

Puerto de Tarifa

El Puerto de Tarifa, cuya gestión también depende de la APBA, dispondrá de enchufes en sus muelles el próximo año. La administración portuaria también tiene en concurso el contrato para desplegar el OPS en el puerto más al Sur de la Europa continental. En este caso, ocho empresas optan a un contrato valorado en hasta 3 millones de euros (con impuestos) y 12 meses de ejecución.

El proyecto abarcará el suministro eléctrico a los fast ferris que operan en los atraques 2 y 3 de la terminal de pasajeros -incluida la nueva línea verde entre Tarifa y Tánger Ciudad operada por Baleària-, al atraque 1 del Dique Sagrado Corazón —destinado a cruceros y usos polivalentes— y a los muelles pesqueros situados al oeste de la dársena.

En total, el sistema podrá ofrecer una potencia simultánea de hasta 790 kW, suministrada desde el punto de conexión en Media Tensión 20 kV Marín-Real, ubicado en la calle María Coronel a la altura de la Puerta del Mar.

Estas obras se ejecutarán de forma simultánea durante 2025 y parte de 2026 junto con los trabajos de instalación de la red subterránea de Media Tensión y el centro de seccionamiento y medida, infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento de este sistema eléctrico.

En paralelo, la naviera Baleària ya construye los dos primeros fast ferris 100% eléctricos del mundo, que operarán a partir de 2027 la ruta entre Tarifa y Tánger. Con esta iniciativa, la naviera convertirá esta conexión en el primer corredor verde marítimo entre España y Marruecos, adelantando más de dos décadas los objetivos climáticos fijados para 2050.

Los dos catamaranes gemelos, actualmente en construcción en los astilleros Armón de Gijón, estarán dotados de una potencia eléctrica de 16 MW y baterías de 13.000 kWh, lo que les permitirá realizar las 18 millas náuticas de la travesía de forma íntegra con energía eléctrica y sin emisiones contaminantes. Además, su propulsión reducirá al mínimo ruidos y vibraciones, mejorando la experiencia a bordo. Y, por supuesto, se podrán beneficiar el OPS durante sus estancias en el muelle tarifeño.

El 'Avemar Dos' de Baleària en Tarifa. / Erasmo Fenoy

La electrificación de las terminales, para 2027

Los siguientes pasos en la implantación del OPS se centrarán en las terminales de contenedores. Los muelles Juan Carlos I y el muelle Este de Isla Verde Exterior, junto a las explanadas de APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras, se llevarán el grueso de las inversiones con 67 millones de euros de presupuesto. La APBA pretende abordar el despliegue de la electrificación para que esté terminada a finales de 2027.

Esta fase del OPS también abarcará al resto del Dique Norte y el Dique Exento. Solo las dos terminales de contenedores superan los 3,2 kilómetros lineales de atraque, más los 800 metros pendientes del Dique Norte y algo más de 1,8 kilómetros del Dique Exento.

La capacidad prevista en estos muelles alcanzará los 29 megavoltiamperios (MVA), que serán suministrados en media tensión (6,6 o 11 kV) y frecuencias 50/60 herzios (Hz) según tipo de buque.