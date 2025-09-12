El Puerto de Algeciras aumenta su capacidad de contenedores en las rutas con EEUU y Asia gracias a la alianza Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd

El Puerto de Algeciras es uno de los grandes beneficiados del terremoto que azotó al inicio de 2025 el mundo empresarial de las grandes navieras, cuando se produjeron importantes cambios en las principales alianzas marítimas. La nueva distribución de las rutas y de los barcos que unen Europa con Estados Unidos y Asia ha alterado el complejo mapa donde se diseña a escala mundial el movimiento de contenedores entre los principales muelles. La dársena algecireña ha salido ganando, gracias principalmente a Gemini, la nueva cooperación entre las navieras Maersk y Hapag-Lloyd, en tanto que su principal competidor en el estrecho de Gibraltar, el puerto de Tánger Med, es una de las que más pierde.

La nueva configuración del ecosistema marítimo mundial ha aumentado la capacidad nominal que despliegan los buques que escalan en el Puerto de Algeciras, que crece en 18.889 teus mensuales respecto al año pasado, según los datos recogidos en un informe del portal especializado Sea-Intelligence. Al año, el incremento es de 226.668 teus, que equivale al 8,16% del total que movió en 2024 la dársena.

El estudio analiza la evolución de la capacidad nominal de los buques que habitualmente circulan por doce puertos europeos y del arco mediterráneo. El periodo analizado fueron los pasados meses de mayo, junio y julio, cuando las principales alianzas marítimas ya se habían desplegado completamente por las nuevas rutas, comparándolas con la media mensual de todo 2024. Actualmente, el ecosistema está dividido entre las alianzas Gemini (Maersk y Hapag-Lloyd), Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, Evergreen Line y OOCL), y Premier Alliance (Yang Ming, ONE y HMM), a las que se suma MSC, que va en solitario.

En Algeciras, el impulso viene principalmente de la red Gemini, que incluye a Algeciras en hasta nueve rutas marítimas del eje este-oeste, que une Asia con Europa y América.

Pese a su inclusión también en el plan de Maersk y Hapag-Lloyd, Tánger Med es la segunda terminal estudiada que más volumen nominal de contenedores pierde, según el estudio. El puerto marroquí queda con 122.294 contenedores menos mensuales de capacidad que en 2024.

Aunque el documento solo valora el volumen máximo que portan los buques y no tiene en cuenta si son tráficos de transbordo o de import/export, llama la atención la reducción que sufre la orilla africana del Estrecho, ya que se erige como principal competidora de Algeciras y venía ganando peso en los últimos años. Aun así, la saturación sufrida en sus patios ha afectado notablemente a su operativa.

Contenedores en APM Terminals Algeciras / Erasmo Fenoy

Meses antes de su entrada en vigor, Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ya advertía de que la llegada de Gemini supondría un desafío organizativo, por el cambio de modelo de las escalas, aunque en otra ocasión apuntó, en declaraciones a este periódico, que esperaba que Gemini reportase mayores tráficos a la dársena una vez operase al 100%, algo que ya se ha reflejado en los últimos meses.

Entre mayo y julio, Algeciras movió 745.402 contenedores, un 3,89% más que el mismo período del año anterior, motivado por las rotaciones de Gemini en APM Terminals y por la paulatina descongestión de la terminal de TTI. De esta forma, se ha paliado el descenso registrado en los primeros meses del año en cuanto a estadísticas se refiere, pero que apunta a un 2025 positivo en global.

Hamburgo, el que más gana

Hamburgo resalta sobre los demás puertos como el principal beneficiado de estos cambios, ya que ha crecido en 169.398 teus su capacidad mensual, lo que, según el informe, junto con el aumento de la frecuencia de escalas en los puertos y el tamaño de los buques, se ha traducido en un enorme impulso de su poder en el mercado global.

En segunda posición se encuentra Valencia, la dársena española que más crece en cuando a capacidad, con 78.172 teus más, lo que consolida, según el estudio, su papel como "potencia emergente" dentro del ecosistema portuario mediterráneo. Algeciras ocupa la tercera plaza, seguida de la italiana Génova, con 8.163 teus más.

Escala del buque 'AS Nina' en el Puerto de Algeciras, primera de la red Gemini / Erasmo Fenoy

De los doce puertos estudiados, estos son los únicos cuatro que han visto su aforo mensual incrementado por las nuevas alianzas de navieras. En un punto prácticamente neutro se sitúan Barcelona (1.756 teus menos) y Róterdam (6.932), aunque para la dársena neerlandesa no supone un gran perjuicio, ya que sigue siendo, con bastante soltura, el enclave principal de entrada de mercancías a Europa.

Por el lado contrario, el puerto belga de Amberes es el que más capacidad nominal de buques ha perdido, según el estudio, con 138.813 teus menos al mes, aunque esto no le ha impedido aumentar su volumen de contenedores en el primer semestre del año. El segundo que más pierde es Tánger Med, con 122.294 contenedores.

El resto de puertos que, según el informe, pierden capacidad con el nuevo orden portuario europeo son Felixstowe (Reino Unido, 61.107 teus menos), El Havre (Francia, 50.910 teus menos), Port Said (Egipto, 21.387 teus menos) y El Pireo (Grecia, 10.547 teus menos). En el caso concreto de los dos últimos, tanto el puerto del canal de Suez como el de la capital griega se han visto notablemente afectados por los ataques de los hutíes a los buques que transitan el mar Rojo, lo cual ha resultado en un descenso de sus volúmenes en general.