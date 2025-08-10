El Puerto de Algeciras ampliará el control del Acceso Norte para acabar con las colas de camiones

El Puerto de Algeciras trabaja en dos proyectos para acabar con el mayor cuello de botella que, actualmente, presentan las instalaciones: el Acceso Norte. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) prevé ampliar la capacidad del control de acceso pasando de los seis carriles actuales (tres por sentido) a ocho. Y en el medio plazo, la administración de la dársena también se plantea la creación de un tercer carril de salida en el tramo final del puente de Almanzor que desemboca en el puesto de control.

La primera de estas dos intervenciones supondrá una remodelación total del pórtico de entrada donde se efectúa el chequeo de los vehículos y su carga, especialmente a la salida del recinto portuario, por parte de la Guardia Civil, Policía Portuaria y otras administraciones. El actual Acceso Norte se construyó en 1999 y, desde entonces, el tráfico de vehículos pesados se ha multiplicado por seis provocando recurrentes atascos de camiones sobre el puente esperando su turno para ser inspeccionados y salir a la carretera. Este punto también canaliza la entrada mayoritaria del tráfico rodado no comercial al Puerto, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) de cada verano.

Las actuales limitaciones de espacio en la zona de control condicionan la optimización de las iniciativas de automatización, como es el caso del carril LSP (Levante Sin Papeles) para la salida de camiones cuyo contenedor o semirremolque haya obtenido el despacho aduanero por parte de la Agencia Tributaria. Para zanjar estos problemas, la APBA proyecta una ampliación de la zona del control, trasladando unos 45 metros hacia tierra una nueva y ampliada marquesina de cubrición, con nuevas casetas y módulos, así como nuevas redes y equipamientos. De esta forma, se podrá aumentar la configuración viaria del control de accesos pasando de los tres carriles por sentido actuales a cuatro, sumando en total ocho carriles que, además, tendrán mayor longitud.

Para materializar las obras, la administración portuaria ultima la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción. La empresa adjudicataria tendrá listo este documento en un plazo estimado de seis a siete meses, lo que permitirá concretar el diseño exacto de las infraestructuras esbozadas en el anteproyecto. Y también será el momento de cuantificar la inversión necesaria. Una reforma similar del Acceso Sur ya supuso para el Puerto una inversión de 5,5 millones en 2023, por lo que se estima que las cifras para el Acceso Norte se moverán en un rango similar.

La reforma del Acceso Norte es una de las demandas de la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA), que el pasado junio fueron tres días a la huelga para reclamar mejoras en los accesos a la terminal de contenedores de TTI Algeciras. Pero también entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de un paso más ágil por la entrada y salida norte de la dársena portuaria.

Así será el nuevo acceso

La futura configuración de los ocho carriles del puesto de control del Acceso Norte permitirá un trasiego más ágil de los vehículos, tanto pesados como ligeros. La memoria del anteproyecto determina que en sentido entrada (de izquierda a derecha) habrá un carril ADR para el control de mercancías peligrosas, maquinaria, vehículos en régimen de mercancía y vehículos especiales; el segundo carril será exclusivo para vehículos pesados; el tercero será flexible, destinado al control de vehículos pesados que, en momentos punta a lo largo del día pueda compatibilizarse con el control de vehículos ligeros. El cuarto carril (a la derecha) será exclusivo para vehículos ligeros.

Configuración prevista del futuro control del Acceso Norte al Puerto de Algeciras.

Los principales cambios vendrán en la disposición de los carriles de salida del Puerto. La salida tendrá un carril exclusivo para vehículos ligeros con un ancho mayor al del resto, lo que facilitará la labor de los agentes de la Guardia Civil al permitir la detención de un vehículo a un lado sin interrumpir el flujo del tráfico. Esta configuración impedirá que los vehículos pesados se desvíen hacia El Rinconcillo, lo cual no representa una limitación, ya que se ha comprobado que dicho desvío es utilizado principalmente por furgonetas, furgones y camiones de servicio y obras, los cuales, debido a sus características, deben circular por el carril de vehículos ligeros. Los dos carriles centrales serán dedicados en exclusiva para vehículos pesados, mientras que el cuarto vial será el de Levante Sin Papeles (LSP) destinado a la salida de vehículos ligeros y plataformas vacías.

La ampliación del puente de Almanzor, a medio plazo

A medio plazo, el Puerto de Algeciras también prevé ampliar el carril de salida del puente de Almanzor, inaugurado hace ahora un cuarto de siglo. La APBA tiene en mente la construcción de un tercer carril en sentido salida mediante la ejecución de un nuevo tablero intermedio de unos 250 metros de longitud sobre pilas intermedias independientes. Para ello, se aprovechará el espacio entre las plataformas que actualmente está cubierto por una celosía de metal.

Vista general de la zona de actuación (en gris claro) y a la derecha, el proyecto del tercer carril de salida para el puente.

Esta intervención no está incluida en el contrato de asistencia técnica antes reseñado, por lo que será una actuación que el Puerto diseñe y licite con un proceso independiente en el medio plazo, una vez habilitada la nueva zona de control ampliada. Con ello, además de con los ocho carriles en el control, se persigue acabar con las colas de camiones sobre el puente.

El puente de Almanzor que desemboca en el Acceso Norte al Puerto de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Transportes proyecta la duplicación del túnel

La entrada de vehículos al Puerto de Algeciras se efectúa mayoritariamente a través del sinuoso túnel que parte desde la A-7 y entronca con la N-357. El Ministerio de Transportes aprobó definitivamente el pasado mes de marzo el expediente de información pública y el proyecto de construcción para mejorar la conexión viaria que da acceso al Puerto de Algeciras. La iniciativa permitirá duplicar la calzada correspondiente al tramo entre el enlace de La Menacha y el túnel de acceso al Puerto de manera que la galería pase a tener dos carriles por sentido (cuatro en total).

La intervención permitirá reforzar la movilidad de mercancías y personas con un presupuesto inicialmente estimado en 18,4 millones de euros para actuar sobre unos 1,5 kilómetros entre la conexión existente de la A-7 (en este punto se denomina A-7S) y el acceso norte al puerto a través de la carretera N-357. Este trámite dará paso a una próxima licitación de las obras y vendrá a complementar el proyecto impulsado por el Puerto.

Se duplicará la calzada de la actual conexión construyendo una nueva calzada de dos carriles, confinada entre pantallas de pilotes de hormigón para el movimiento Puerto-Málaga, y transformando el actual túnel bidireccional en unidireccional con sus dos carriles para el movimiento contrario Málaga-Puerto.

Mejora del acceso norte al Puerto de Algeciras. / Ministerio De Transportes

El ámbito donde se sitúan las obras se extiende desde el paso superior sobre el acceso al Puerto de la callle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7 en las inmediaciones del enlace de La Menacha.

La mejora de la conexión llevará consigo la reubicación de otras vías que forman parte de la red viaria local de la zona, como son el ramal Puerto-Glorieta, mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta en la Avenida del Cuerpo Nacional de Policía, y posterior conexión con la glorieta de la A-7 mediante dos viales urbanos de conexión entre ambas glorietas; y la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde la glorieta se dirige hacia el enlace de La Menacha.

La actuación se complementará con los tratamientos de acondicionamiento urbano, revegetación y restauración, para la completa integración urbanística de la obra. Se dispondrán, además, sendas pantallas acústicas metálicas para reducir el ruido generado por la circulación.

Nueve millones invertidos en la entrada Sur al Puerto

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras invirtió entre 2020 y 2023 más de 9 millones de euros para remozar la entrada Sur y los controles de acceso. La segunda fase de la reordenación en el interior del recinto consistió en la construcción de nuevos viales desde el punto de control a la primera glorieta interior, un nuevo acceso con cabinas de control, marquesina, urbanización, elementos de seguridad y módulos de estancia.

Aquella segunda fase supuso una inversión superior a los 5,5 millones de euros. De forma previa a estos trabajos, la APBA ejecutó en 2020 la primera fase del proyecto, con una inversión de otros 4 millones de euros que permitió dotar a la dársena del Saladillo de un nuevo acceso, prolongando el encauzamiento del Arroyo El Saladillo.

El objeto de estas obras fue modificar el nudo viario para adaptarlo a las obras que el Ministerio de Transportes ejecuta desde hace ahora tres años con el gran proyecto de reforma del Acceso Sur en el entronque de las carreteras A-7, N-340 y N-350. La construcción, a cargo de la empresa Obrascon Huarte Laín, está valoradas en más de 50 millones de euros para reacondicionar todo el nudo sur de carreteras en la ciudad.

El tráfico se canalizará a través de una gran rotonda que servirá de distribuidor para los distintos ramales y enlaces, mientras que el Puerto de Algeciras tendrá un vial exclusivo que entroncará con la zona interior del puerto y las garitas ya remodeladas.