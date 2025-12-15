El Ministerio de Transportes ultima la salida a concurso de las obras del Acceso Norte a Algeciras con una inversión de 19,1 millones

La boca del túnel del Acceso Norte en dirección a Málaga y, a la derecha, la zona donde se habilitarán los nuevos viales.

Vía libre a uno de los proyectos clave para mejorar la movilidad por carretera en el Campo de Gibraltar. El Ministerio de Transportes sacará a concurso de forma inminente las obras del Acceso Norte a Algeciras con un presupuesto previsto de 19,1 millones de euros (sin IVA). El asunto será analizado este martes en el Consejo de Ministros, según ha podido saber Europa Sur.

El proyecto de construcción y el expediente de información pública para esta inversión pública fueron aprobados el pasado marzo, por lo que solo restaba la autorización del Consejo de Ministros al Ministerio (por el valor económico de la obra) para poder poner en marcha la licitación.

La intervención permitirá reforzar la seguridad vial en un punto crítico de la red comarcal. Y, en consecuencia, también facilitará la movilidad de las mercancías y personas que acceden tanto al Puerto de Algeciras como al centro urbano haciendo uso del actual túnel de doble sentido. Las obras abarcarán una zona de intervención de aproximadamente unos 1,5 kilómetros entre la conexión existente de la A-7 y el acceso norte al Puerto de Algeciras a través de la carretera N-357. El ámbito de actuación se extenderá desde el paso superior sobre el acceso al puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7, en las inmediaciones del enlace antes mencionado.

Así serán las obras

La piedra angular del proyecto pasa por la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357. Para ello se construirá una nueva calzada deprimida de dos carriles que estará confinada entre pantallas de pilotes de hormigón que permitirá canalizar el movimiento del tráfico entre la salida del Puerto de Algeciras en dirección a Málaga. El túnel actual quedará transformado en una galería de dos carriles unidireccionales para el movimiento contrario (desde el sentido Málaga hacia el Puerto y el núcleo urbano de Algeciras).

El ámbito de la intervención en el Acceso Norte al Puerto de Algeciras.

Esta mejora de la conexión llevará consigo la reubicación de otras vías que forman parte de la red viaria local de la zona, como son el ramal Puerto-Glorieta, mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta en la Avenida del Cuerpo Nacional de Policía y su posterior conexión con la glorieta de la A-7 mediante dos viales urbanos de conexión entre ambas. También se mejorará la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde la glorieta se dirige hacia el enlace de La Menacha.

La actuación se complementará con los tratamientos de acondicionamiento urbano, revegetación y restauración, para la completa integración urbanística de la obra. Se colocarán además sendas pantallas acústicas metálicas como medida correctora para la generación de ruido en la fase de explotación.

El Acceso Sur, en ejecución

La otra gran obra de infraestructuras para el acceso al Puerto de Algeciras afronta las fases finales de su ejecución. Se trata del Acceso Sur, cuya construcción comenzó en julio de 2022 por parte de la constructora Obrascon Huarte Laín con una inversión de más de 50 millones de euros.

El futuro Acceso Sur se configurará a través de una glorieta central entre Los Pastores y El Saladillo, diseñada con una estructura elíptica, para conectar importantes vías del Campo de Gibraltar: la A-7, la N-340 y la N-350, además de varios accesos urbanos. Su diseño permitirá que el tráfico de largo recorrido (dirección Málaga y Tarifa, o hacia el puerto) fluya por viaductos elevados, los que se están asfaltando estos días, mientras que la glorieta gestionará los movimientos de conexión entre el tráfico local y el interurbano, dejando el centro diáfano para peatones y ciclistas mediante pasos subterráneos.

Circunvalación a Algeciras y tercer carril en el arco de la Bahía

En paralelo, el Ministerio de Transportes tiene en cartera sendos proyectos para tratar de resolver el actual colapso de la A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar. En Algeciras, Transportes prevé como solución la construcción de una variante exterior para la A-7 que permita rodear el núcleo urbano. El departamento estatal puso en marcha en 2022 el estudio informativo para diseñar el trazado exacto de una infraestructura cuya inversión ascenderá, según los cálculos iniciales, a 140 millones de euros.

Infografía esquemática de la futura variante de la A-7 en Algeciras. / Mitma

La nueva carretera partirá desde el kilómetro 100 de la N-340, en el entorno del entronque con las obras del Acceso Sur a Algeciras, y discurrirá por el oeste del núcleo urbano hasta el kilómetro 87 de la A-381, en Los Barrios.

Y para el arco de la Bahía de Algeciras, entre Los Barrios y San Roque, el tramo donde se concentran la mayoría de accidentes y constantes retenciones por falta de capacidad, Transportes prevé aumentar de capacidad a tres carriles de la A-7, en un tramo de 11 kilómetros ubicado entre el enlace con la A-381 y San Roque en el enlace de El Toril, valorado en unos 80 millones de euros más.

Proyecto para aumentar a tres carriles 11 kilómetros de la A-7 y remodelar El Toril.

Además del tercer carril, el proyecto -cuya redacción se adjudicó en 2024- también abordará la remodelación del enlace de la autovía A-7 con la carretera CA-34, en El Toril, con la implantación prevista de ramales directos de conexión entre la A-7 y la CA-34 para resolver los movimientos preponderantes en el enlace, eliminar los trenzados y cruces de dos o más carriles.