Landaluce promete una residencia de mayores en el asilo San José de Algeciras tras años de abandono

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, vuelve a prometer un futuro para el antiguo asilo de San José. Esta vez, el anuncio llega en forma de una "licitación inminente" para conceder la explotación del edificio y convertirlo en una residencia de mayores, un proyecto que, según el Ayuntamiento, podría salir a concurso “a lo largo de esta misma semana” sin especificarse exactamente bajo qué régimen de gestión.

El regidor ha mostrado este lunes su “satisfacción” ante lo que considera un paso decisivo para recuperar uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de la ciudad, cerrado desde hace ya 15 años. Landaluce defiende que la actuación permitirá devolver a los vecinos un edificio de “gran valor histórico y social”, adaptándolo además a una necesidad prioritaria como la atención a las personas mayores.

Sin embargo, el anuncio no es nuevo para una ciudadanía acostumbrada a escuchar, desde hace casi una década, planes y proyectos sobre el papel que nunca han llegado a ejecutarse.

Un edificio cerrado desde 2010

El antiguo asilo de San José, único edificio neogótico de Algeciras, cerró sus puertas a principios de noviembre de 2010 por razones de seguridad tras constatarse un grave deterioro estructural. Lo que se presentó entonces como una clausura temporal se ha convertido en una larga agonía para un inmueble que fue referente arquitectónico y social de la ciudad.

Paradójicamente, en aquellos años el Partido Popular —entonces en la oposición— alertaba del riesgo de ruina y denunciaba el abandono del edificio, advirtiendo del peligro que corrían elementos patrimoniales de alto valor, como el retablo de ornamentación gótica, las vidrieras o la balconada del altar mayor.

Ya en agosto de 2016, Landaluce hablaba públicamente de la necesidad de una “actuación de envergadura” para dotar al asilo de un uso ciudadano, aunque admitía que el coste millonario hacía inviable la intervención a corto plazo.

A partir de 2020, los anuncios se sucedieron. Se habló de convertir el edificio en residencia universitaria en colaboración con la Universidad de Cádiz; se mantuvieron contactos con empresas especializadas; y en 2021 el pleno aprobó por unanimidad una moción para rehabilitar el inmueble y reparar de forma urgente la capilla. Cuatro años después, aquella moción sigue sin ejecutarse.

En 2023, el propio alcalde reconocía que el Ayuntamiento llevaba “más de seis años de gestiones previas”, mientras se barajaban distintos usos: espacio cultural en la capilla, residencia universitaria, residencia de mayores… Ninguno de ellos ha pasado, hasta ahora, del anuncio.

Una licitación “inminente”, con flecos aún por cerrar

En esta ocasión, Landaluce asegura que la futura licitación incluirá como condición irrenunciable la conservación de la capilla del antiguo asilo, un espacio de especial significado para varias generaciones de algecireños y una de las piezas clave del valor patrimonial del edificio.

“Aunque aún quedan algunos flecos por concretar, estamos ante una licitación inminente”, ha afirmado el alcalde, que valora el esfuerzo realizado para “desbloquear” un proyecto enquistado desde hace años.