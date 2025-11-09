No crean que hay una errata en el enunciado porque “derecho de asilo” consistiría, según la RAE, en el “asilo que se concede a un extranjero desterrado o huido de su país por motivos políticos", que aquí no es el caso. Trataremos de algo más concreto y con una presencia física en el urbanismo de Algeciras: el asilo San José.

Por tanto, trataremos del “derecho del asilo” a existir, a permanecer en pie en su lugar frente a la Plaza de Andalucía. Porque este singular edificio tiene también su derecho a ser protegido, restaurado y mantenido, ya que es parte de nuestro patrimonio. Para comprender mejor su situación actual y valorarlo en su justa medida, hagamos un recorrido por su historia y circunstancias.

El asilo de ancianos San José está actualmente cerrado, salvo una parte que ocupa la asociación Barrio Vivo (por cierto, aprovechamos para felicitar la gran labor que se hace desde esta asociación) y una parte que se segregó y alberga actualmente la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras.

Detalle de la capilla del asilo San José. / E. S.

Desde el siglo XIX existía una inquietud por la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto tuvo en Algeciras su repercusión con la creación del Hospital de la Caridad, luego Hospital Civil, donde no solo se recibía una asistencia médica y hospitalaria, sino también había una zona del edificio dedicada a casa de niños expósitos. Y ya a principios del siglo XX se inaugura el asilo de ancianos desamparados San José, al cuidado por una comunidad religiosa de monjas, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que también pasa a ser la propietaria del inmueble. El propio municipio considera "la conveniencia que reporta a la población y el interés que debe inspirarle el tener un asilo que sirva de albergue a la ancianidad en los últimos años de su vida”. El edificio, que se encuentra en el punto más elevado del Calvario, ese promontorio que coronaba la ciudad de Algeciras con aquella recordada plaza de toros de La Perseverancia, hoy transformado en lugar de ocio y servicios, con el nombre de Plaza de Andalucía.

Aunque estaba proyectado desde 1896, las obras del edificio no comienzan hasta 1905, siendo inaugurado el asilo y su capilla en 1914. Estos retrasos se debían a que el coste de la construcción excedía las posibilidades económicas de la comunidad religiosa que lo gestionaba, de modo que la madre superiora acudió al Ayuntamiento para que le concediera una ayuda de 75 pesetas mensuales. Así, con esta financiación y otras donaciones de particulares la edificación pudo llevarse a cabo. Finalmente, en el Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Algeciras, se recoge que en sesión de 8 de septiembre de 1905 se aprueba la colocación de la primera piedra del Asilo de Ancianos por parte del alcalde accidental Juan Sánchez Gil.

Ya en 1920 se hacen evidentes unas graves deficiencias en el inmueble, con la aparición de unas grietas que ponen en peligro el asilo, y la congregación realiza una petición de ayuda al Ayuntamiento de Algeciras para repararlas. Los planos que guiaron la obra estaban firmados por el ingeniero municipal Miguel Cardona Juliá, según investigaron la profesora Ana Aranda y el profesor Fernando Quiles, que lo reseñaron en su magnífica obra Historia Urbana de Algeciras. En 1999, el asilo pasó a propiedad municipal tras un convenio con dicha congregación.

Siguiendo de nuevo a Aranda y Quiles, podemos observar que el asilo conserva parte de su primitivo aspecto, sobre todo el peculiar fajado de la fachada con el falso dovelaje que decora los dinteles. Son elementos ornamentales propios del eclecticismo clasicista, aunque éste, para las fechas de ejecución de este edificio, ya había pasado de moda en las principales ciudades del país.

Detalle de otra de las vidrieras. / E. S.

La Trocha y Codepa (Coordinadora de Defensa del Patrimonio del Campo de Gibraltar) han requerido la rehabilitación de este histórico inmueble. En 2010 el Ayuntamiento aconsejó la clausura del edificio por no reunir las condiciones de habitabilidad mínimas. Entre las voces que se han pronunciado sobre la restauración y conservación de este edificio está la iniciativa que en 2022 se inició para recoger firmas para declarar al edificio BIC (Bien de Interés Cultural). Y el periodista Juan José Téllez, un año después de esta iniciativa, publicó en julio de 2023 que la Junta de Andalucía todavía no había respondido a esta solicitud ciudadana. Y aún estamos esperando. El único elemento protegido hasta el momento son “los jardines del asilo de ancianos”, como aparecen denominados en el catálogo del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Algeciras, con grado 5. Y hace referencia tanto al jardín de entrada, frente a la Plaza de Andalucía, como al jardín interior, de un patio con entrada por la calle Teniente Farmacéutico Miranda.

El ruinoso estado del asilo San José en Algeciras. / E. S.

El inmueble tiene una interesante capilla, lo que la hace singular y única entre los edificios religiosos de Algeciras. La capilla es, sin duda, la verdadera joya del edificio. Su fachada está integrada dentro de la fachada principal del asilo, situada en su parte central. Su interior, que es lo que más valoramos, presenta un particular estilo neogótico, propio del gusto británico que tanto influyó en la arquitectura algecireña de principios del siglo XX. La capilla está compuesta de una sola nave, con un altar y un retablo y dos balconadas en sus laterales. Destacan las vidrieras modernistas de los muros laterales, de un gran valor artístico. Tras atravesar la puerta principal, en su interior, encontramos sobre la misma el coro, con una historiada balaustrada y una puerta ojival que da acceso a un balcón hacia la fachada y sobre la misma, un rosetón de vidrio de colores.

Conviene aclarar cierto mito que se han propagado sobre el altar. Se dice que fue hecho con cajas de madera de las usadas para llevar el pescado. A veces se ha dicho con la intención de infravalorar dicho altar. Eso no es así, se trata de un altar neogótico hecho de madera de carpintería de la época en que se construyó el edificio. Y está todavía en pie y con una adecuada actuación de restauración o mantenimiento, o lo que se determine por expertos, volvería a recuperar todo su esplendor. En definitiva, su estructura es de madera, y no de simples tablas de cajas de pescado.

Y las vidrieras serían las piezas artísticas más destacables de esta capilla de San José. Datan también de principios del siglo XX, coloridas y armoniosas. Estas vidrieras plasman la representación de una naturaleza esplendorosa junto a la presencia de lo divino, en una metáfora donde la naturaleza es más esplendorosa cuanto más cerca está de la divinidad. En las artes decorativas, que tuvieron un resurgir a principios del siglo XX, las vidrieras y el estilo gótico revitalista fueron elementos muy recurrentes en las iglesias del Reino Unido y estas vidrieras tienen una clara influencia de esta corriente artística.

Detalle de las vidrieras. / E. S.

También hay que recordar que este resurgir de las artes y técnicas artísticas no solo llegó a Algeciras por vía británica, sino que también fue un fenómeno nacional. En este sentido, recordemos la creación de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Algeciras, en 1910, por parte del Ayuntamiento de Algeciras, por el alcalde Ricardo Rodríguez Gamba. Hoy esta escuela es gestionada por la Junta de Andalucía y cambió su denominación por “Escuela de Arte Algeciras”. Aunque esto ya sería otra historia para contar en otro momento.

Por último, quisiera mencionar una piadosa composición de azulejos que representan a la madre fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Se sitúa en el rellano entre los dos tramos de escaleras que suben de la planta baja a la primera planta del edificio, en la parte destinada a asilo de ancianos. La escena presenta a Santa Teresa de Jesús Jornet en medio de una escena en que los pobres se le acercan en plena calle nevada y gélida (posiblemente en la Casa Pueyo de Barbastro, en Huesca, donde se inició esta congregación) y ella los invita a entrar en un comedor benéfico que llevan sus hermanas de congregación. Creo que estos azulejos deberían también protegerse por su valor artístico y también como testimonio del paso de esta congregación por este asilo San José.

La composición de azulejos de la escalera. / E. S.

En definitiva, estamos ante un edificio de grandes proporciones, según los estándares algecireños, que podría tener todavía una utilidad pública. Destacando elementos como las vidrieras de las ventanas de la capilla y el rosetón que está también en las mismas, así como el retablo de madera del altar y los azulejos que representan la piedad de Santa Teresa de Jesús Jornet y se sitúan en una de las dos escaleras principales de acceso a la planta superior. Es patrimonio de Algeciras que no deberíamos dejar que se deteriore ni se destruya, como ya ha pasado, lamentablemente, con otros elementos de nuestro patrimonio de Algeciras, como la Villa del Águila, obra de William Thompson; o Villa Patricia, en la calle San Nicolás, que están dejando que se arruine actualmente. Por eso, como decía al principio, planteo el derecho del asilo a su existencia. ¿Ustedes qué opinan?