Comienzan las obras del Acceso Sur a Algeciras y el puerto

Las obras de construcción del Acceso Sur a Algeciras y a las instalaciones portuarias, un proyecto considerado fundamental no sólo para el desarrollo de la ciudad, sino también para mejorar la seguridad viaria, han dado comienzo este jueves aunque, según han anunciado desde el Ayuntamiento, dichos trabajos no afectarán este verano al tramo de carretera que une Algeciras con Tarifa con el fin de evitar atascos y accidentes en plena temporada estival.

Según ha informado el el alcalde, José Ignacio Landaluce, “hablamos de una actuación que arranca a la altura de la Venta Los Rosales, zona en la que ya se están realizando labores previas de desbroce en paralelo a la vía actual, y dentro de unos días comenzaremos a ver la colocación de señales de obras y el pintado en amarillo de la calzada”. Para el primer edil, "se trata de un proyecto en el que durante treinta años hemos tratado de buscar un acuerdo entre la Dirección General de Carreteras, el puerto y el Ayuntamiento y, después de once años trabajando como alcalde, se ha logrado mejorarlo, pasando de una inversión de 10 millones de euros a otra por importe de más de 40 millones, una mejora que significa que no sólo veremos una más bonita avenida de entrada a Algeciras a través de la zona sur, sino que contempla también la dotación de acerado, arbolado, iluminación, carril-bici, pasos subterráneos y elevados para que se pueda tener una accesibilidad completa y segura entre dos zonas en las que existe un elevado riesgo cuando se transitaba andando, como son Soterrebolo y El Saladillo, llegando hasta la rotonda del Varadero, donde entroncará con las instalaciones portuarias”, ha explicado el regidor.

Además de la duplicación del tramo de carretera comprendido entre Los Pastores y el Varadero, hay otras actuaciones consideradas fundamentales para la mejora de los enlaces actuales, siendo la más destacada por los técnicos municipales de Urbanismo la que se va a llevar a cabo en el enlace de Los Pastores, que ahora no cumple los radios mínimos del Reglamento de Carreteras para el tráfico, por lo que se duplican los carriles y se eliminan los puntos de mayor peligrosidad, posibilitando también que se reduzcan las retenciones del tráfico rodado que habitualmente se producen a la altura de Los Pastores.

Igualmente se duplicará o triplicará la actual rotonda del Varadero y, además del ramal del acceso al puerto, se prevé otro de entrada a la ciudad que llegará hasta la sede de la APBA y que continuará con otro ramal interior por las instalaciones portuarias hasta la Avenida de la Marina, con lo que se duplica la conexión norte-sur de la ciudad. La primera autoridad municipal ha subrayado igualmente que con esta actuación aumentará también la actividad económica portuaria ya que se mejorará sustancialmente la conexión con el polígono industrial Cortijo Real, ofreciendo más seguridad para el tráfico de camiones. Ha añadido Landaluce que “al mismo tiempo continuamos reclamando que la carretera que une Algeciras con Tarifa ha de contar con una doble vía, separada por una mediana, porque no puede ser que se lleve a cabo lo que propone el Gobierno central, que no es otra cosa que la construcción de una serie de rotondas", denunciando el alcalde que esta alternativa no da respuesta a las necesidades de los vecinos ni los turistas.