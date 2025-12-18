El Puerto de Algeciras cierra una década por encima de los 100 millones de toneladas al año

Una década de récord. El Puerto de Algeciras superará este 2025 nuevamente los 100 millones de toneladas anuales de actividad, por lo que la dársena del Estrecho consolidará una década completa por encima de esta cota que se alcanzó por primera vez en 2016. Desde entonces, el Puerto ha logrado consolidar año a año esta cifra pese a los desafíos económicos y geopolíticos. En 2024 fueron 103,6 millones de toneladas.

Así se desprende de los datos preliminares del mes de diciembre y el balance de noviembre difundido este jueves por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Hasta el cierre de noviembre, los muelles de la ciudad sumaban 92,6 millones de toneladas de mercancías, lo que supone una contracción del 3,5% sobre el mismo mes del año pasado (96 millones). El tráfico de contenedores, por su parte, totaliza 4.404.659 unidades (+0,5%), por lo que concluirá el año nuevamente en el entorno de los 4,8 millones.

Tanto los 100 millones de toneladas como los 4,8 millones de teus suponen dos de los techos teóricos del Puerto de Algeciras atendiendo a la capacidad de sus infraestructuras. La ampliación de la terminal semiautomática TTI Algeciras, uno de los objetivos estratégicos de la APBA para 2026, se erige por el momento como el principal factor para poder aspirar a más actividad (1 millón de contenedores más al año en la primera fase de ampliación). A lo largo de 2025, el Puerto ha enfrentado desafíos como el control de las emisiones de dióxido de carbono (ETS), los efectos del bloqueo en el Canal de Suez y la inestabilidad en los mercados internacionales como consecuencia de los aranceles de la administración de Donald Trump al frente del Gobierno de los Estados Unidos.

Noviembre también arroja destacados crecimientos en las terminales marítimas, con un acumulado que roza los 6 millones de pasajeros (+7%) y más de 1,3 millones de vehículos (+6,5%). El enlace marítimo del Estrecho para carga rodada supera las 482.000 unidades (+4,3%) y cerrará su segundo año por encima del medio millón de remolques.

Los graneles líquidos suman 26 millones de toneladas (-0,8%); los sólidos 259.111 toneladas (+12%); la mercancía general 60,7 millones de toneladas (-3,9%); mientras que el suministro de combustible a buques se acerca a los 2,7 millones de toneladas de producto (-12%). En total, las 28.478 escalas suponen un 2% menos sobre el número de buques amarrados en el mismo periodo de 2024.

114 millones de contenedores en medio siglo

Los datos de la actividad del Puerto de Algeciras en la recta final del año coinciden con el 50 aniversario del inicio de las operaciones contenerizadas en el Puerto de Algeciras, que tuvieron lugar a finales de 1975 de la mano de Sea Land en la terminal de Isla Verde. Desde entonces, la dársena del Estrecho ha canalizado el paso de 114 millones de contenedores, según datos de la propia APBA.

Mucho ha evolucionado el Puerto en estas últimas cinco décadas, especialmente en la gestión de contenedores. De los pioneros transbordos de Sea Land se pasó en los años 80 a la llegada de Maersk al Muelle del Navío. Ya en este siglo, la actividad en tierra de APM Terminals (filial de Maersk) se vio complementada con la implantación de la segunda terminal de contenedores a cargo de TTI Algeciras y capital surcoreano, en mayo de 2010.

La terminal de Isla Verde en 1975. / APBA

Y desde entonces, el tráfico de contenedores ha seguido aportando valor al Puerto con hitos como la llegada de los primeros megabuques de casi 400 metros de eslora a partir de 2015, el actual proceso de electrificación de los muelles, o el cada vez mayor peso del comercio exterior frente al transbordo, con una cuota actualmente en torno al 10% a través de las rutas marítimas internacionales y el tráfico del Estrecho, principalmente con Marruecos.

La APBA ha aprovechado esta efeméride para elaborar su felicitación de Navidad con imágenes antiguas animadas en vídeo gracias a la inteligencia artificial.

Como ha afirmado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, “se trata de hitos firmados por miles de trabajadores que en cada turno y con su esfuerzo son la mejor garantía del Puerto de Algeciras”.