El tráfico de importación y exportación alcanza el 10% de la actividad total de contenedores del Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras sigue recortando la diferencia a la baja con respecto al año 2024 y avanza en un cada vez mayor peso del tráfico comercial, el que abarca a la importación y exportación de productos frente al transbordo de contenedores.

Así se desprende de los datos de la actividad portuaria contabilizados hasta final de octubre y difundidos este viernes por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Hasta el décimo mes del año, los muelles de la dársena acumulan un tráfico total de 84 millones de toneladas, lo que supone un 4% menos en comparación con el mismo mes del año precedente (87,5 millones). Un mes antes, en septiembre, la diferencia anual era del -5,2%.

La Autoridad Portuaria resalta el crecimiento del 4,5% experimentado por los contenedores llenos de importación y exportación, lo que supone que por primera vez el tráfico comercial ha superado el 10% del total de la actividad de las terminales de contenedores. Con ello, Algeciras se consolidará como el tercer puerto de import/export tras Valencia y Barcelona. En total, el puerto ha despachado en diez meses 397.112 contenedores llenos de mercancías vinculados al comercio exterior (importaciones y exportaciones) sobre un total de casi 4 millones de teus (3.969.725). En el cómputo global, el número de contenedores se mantiene estable sobre 2024 (-0,4%).

"Destacamos, por el valor añadido que genera, el crecimiento del 4,5% de los contenedores llenos de exportación e importación. Estos datos consolidan el tráfico comercial que ya supera el 10% del total del volumen de contenedores que mueven las terminales de APM Terminals y TTI Algeciras", ha valorado el presidente de la institución portuaria, Gerardo Landaluce.

Además de los 84 millones de toneladas y 4 millones de contendores, octubre arroja un importante crecimiento en las terminales de pasajeros, con 5,6 millones de viajeros (+7%) y 1,2 millones de vehículos (+6,6%) acumulados, despuntando en ambos casos la línea Tarifa-Tánger, que crece un 14% y 16% respectivamente.

En cuanto a los camiones transportados en las líneas del Estrecho, el enlace Algeciras-Tánger Med ya supera las 400.000 unidades (+6% sobre 2024). Tras un buen octubre, la carga y descarga de graneles líquidos aporta 23,6 millones de toneladas (-1,8% en el acumulado); los sólidos 235.565 toneladas (+9%); la mercancía general 54,9 millones de toneladas (-4,2%); mientras que el suministro de combustible a buques alcanza los 2,4 millones de productos (-12,7%). Por tipo de mercancías, destaca entre otros el incremento del movimiento de productos químicos, que alcanzan los 13 millones de toneladas (+9,5%).

Una vista aérea del Puerto de Algeciras. / Andrés Carrasco

En octubre en sí, por el puerto pasaron 8,6 millones de toneladas de productos en sus diversas presentaciones, lo que supone un 3,59% de incremento sobre el balance del mismo mes de 2024. Este crecimiento es el que permite recortar distancias en el cómputo anual. A lo largo del décimo mes del año se despacharon 427.091 contenedores (+7,7%) y hubo un total de 43.207 camiones (similar al dato de 2024). En el último mes, un total de 2.669 buques hicieron escala en Algeciras.

Satisfacción por el récord de productividad de APM Terminals

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha enfatizado este viernes el récord de productividad establecido por APM Terminals con el buque Maastricht Maersk y adelantado por Europa Sur.

El portacontenedores, integrado en la ruta comercial AE3 de la red Este-Oeste de la Cooperación Gemini, marcó 251 movimientos por hora (PMPH, Port Moves per Hour). La cifra implica rebasar el récord previo de la terminal marcado en abril por el Manila Maersk y establecido entonces en 225 PMPH.

"Los datos de octubre y el crecimiento del tráfico comercial coincide con una magnífica noticia protagonizada por el megaship Maastricht Maersk, que acaba de batir el récord de productividad de APM Terminas Algeciras. Con hasta diez grúas trabajando de forma simultánea, ha dejado una marca de 251 movimientos por hora que supone un nuevo récord. Un récord que supera al alcanzado en el mes de abril por el Manila Maersk, que también opera en la red este-oeste de la cooperación Gemini", ha trasladado Landaluce.

El presidente de la APBA ha destacado que casi la mitad de los 700 buques estivados en la terminal este año han operado por encima de los objetivos de productividad marcados. "Por todo ello, hay que felicitar a todos los trabajadores tanto de la terminal como de la estiba y otros servicios portuarios que son los grandes protagonistas para obtener estos magníficos resultados y que nos consolida como el puerto más eficiente de Europa, como reconoce cada año el Banco Mundial", según Landaluce.