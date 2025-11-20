APM Terminals bate su récord de productividad en Algeciras con el buque 'Maastricht Maersk' y diez grúas

Otro hito para la amplia lista de éxitos en la actividad del Puerto de Algeciras. La terminal de contenedores de APM Terminals Algeciras ha superado este jueves su récord de productividad en la operativa del megabuque Maastricht Maersk, un portacontenedores de la naviera danesa con capacidad para 20.568 contenedores y sobre el que han trabajado diez grúas de manera simultánea.

El buque, integrado en la ruta comercial AE3 de la red Este-Oeste de la Cooperación Gemini, ha zarpado poco después de las 16:30 del muelle Juan Carlos I hacia el puerto de London Gateway (Reino Unido) dejando tras de sí una marca de 251 movimientos por hora (PMPH, Port Moves per Hour). La cifra implica rebasar el récord previo de la terminal marcado en abril por el Manila Maersk y establecido entonces en 225 PMPH, según ha confirmado a Europa Sur la compañía que explota la explanada portuaria.

El Maastricht Maersk ha cubierto en la terminal un total de 5.225 movimientos en su operativa, que se ha desarrollado entre la tarde del miércoles y las 15:00 de este jueves, aproximadamente. Durante su escala, el buque ha registrado más de 28,5 movimientos de grúa por hora (CMPH, Crane Moves per Hour), que es el objetivo marcado por la terminal para su productividad en 2025.

Casi la mitad de los más de 700 buques estibados en APM Terminals Algeciras durante este año han operado por encima del objetivo. Una productividad que la empresa atribuye a la profesionalidad del equipo, a una buena planificación y a una estrategia de patio estable, unidos al esfuerzo conjunto de los equipos de planificación, ejecución, mantenimiento y prevención, así como a la colaboración de Maersk.

El Maastricht Maersk, botado en 2019, tiene 399 metros de eslora por 58 de manga. Navega bajo pabellón de Dinamarca, país donde tienen sus sedes centrales Maersk y APM Terminals. De sus más de 20.000 contenedores de capacidad, un millar pueden ser unidades refrigeradas. El buque, de la clase Triple-E de Maersk, cuenta con una tripulación de unas 30 personas y fue construido en los astilleros de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering en Corea del Sur.