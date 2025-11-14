El megabuque 'ONE Innovation' vuelve desde Algeciras a Singapur tras batir un récord mundial de carga de contenedores

El portacontenedores ONE Innovation, icono de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE), ha zarpado en la mañana de este viernes desde el Puerto de Algeciras rumbo a Singapur. Y aunque el ONE Innovation tiene paso habitual por la terminal de contenedores semiautomática de TTI Algeciras, la escala recién terminada es especial porque se ha producido semanas después de pulverizar el récord mundial de carga de contenedores y dentro de la misma rotación del servicio logístico.

El buque de la naviera japonesa zarpó a finales de septiembre desde Singapur con 22.233 contenedores a bordo. Una cifra jamás registrada entre los megabuques (de hasta 400 metros de eslora) de todas las navieras del mundo. El mayor registro previo también lo tenía este mismo portacontenedores, con 22.000 cajones cargados en diciembre de 2023 e igualmente en Singapur.

El megabuque ha soltado amarras poco antes de las 11:00 y tiene ahora ante sí una travesía de al menos 27 días antes de retornar a Singapur, ya que bordea el Cabo de Buena Esperanza para evitar las disrupciones en el Mar Rojo. En Algeciras, el ONE Innovation ha operado entre las 2:00 del jueves 13 y las 8:00 de este viernes, aproximadamente, aunque menos cargado ya que previamente había escalado en varias dársenas del norte europeo.

Mercancías para el Black Friday y Navidad

El ONE Innovation opera en el servicio FE4 de la Premier Alliance, que conecta los principales puertos del noreste y sudeste asiático con muelles estratégicos en el norte de Europa.

El servicio cubre la siguiente ruta. Parte desde Shanghái y escala en los puertos chinos de Ningbo, Kaohsiung y Yantian. Desde ahí recala en Cai Mep (Vietnam), Singapur (donde tuvo lugar el récord mundial de carga), Felixstowe (Reino Unido), Róterdam (Países Bajos), Hamburgo (Alemania) y Le Havre (Francia). Tras su periplo por el norte de Europa, la ruta del ONE Innovation pasa por Algeciras y vuelve hacia Singapur (vía Cabo de Buena Esperanza) para, posteriormente, escalar en Kaohsiung y cerrar el círculo en Shanghái.

El portacontenedores permite exportar desde Asia mercancías de todo tipo que, en esta rotación, han llegado a tiempo para las campañas de ventas más importantes del año, el Black Friday y Navidad. Tras abastecer los almacenes de media Europa, la escala en Algeciras es igualmente importante puesto que es la última antes de tocar tierra nuevamente en Asia, por lo que de su presencia también se beneficia el sector auxiliar portuario en forma de suministros, combustible y otros pertrechos antes de afrontar casi un mes de travesía sin amarrarse a puerto.

TTI Algeciras recibirá este mismo mes las escalas de dos gemelos del Innovation, el ONE Ingenuity y el ONE Tradition.

Así es el 'ONE Innovation'

El ONE Innovation tiene capacidad para 24.136 contenedores y 399,95 metros de eslora por 61,4 de manga. El buque fue construido para la compañía con sede en Singapur por los astilleros Kure de Japan Marine United Corporation y botado al mar el 2 de junio de 2023.

El portacontenedores aplica tecnologías como un diseño de casco de última generación para maximizar la entrada de carga y minimizar el consumo de combustible. Ademas, está equipado con un parabrisas de proa, un dispositivo de ahorro de energía y un sistema de limpieza de gases de escape para cumplir con las normas de emisión de la Organización Marítima Internacional. De su capacidad, unos 2.000 contenedores tienen la posibilidad de mantener temperaturas controladas (para el transporte de perecederos).

El 'ONE Innovation' durante su navegación en pruebas, en 2023. / ONE

ONE, como marca comercial, inició sus actividades en julio de 2017 mediante la integración de las compañías Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui OSK Lines (MOL) y Nippon Yusen Kaisha (NYK). Con sede en Singapur, y sedes regionales en Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, posee una flota de más de 200 embarcaciones.