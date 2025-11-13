La cuota de pesca del atún rojo en España para el trienio de 2026 a 2028 subirá entre un 7 y un 17%

La cuota pesquera del atún rojo en España subirá entre un 7 y un 17% en el trienio 2026-2028 gracias al éxito de los planes para la recuperación de la especie. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) celebrará a partir del lunes 17 de noviembre su vigésimo novena reunión ordinaria con el objetivo establecer el nuevo Total Admisible de Capturas (TAC) para cada uno de los países integrantes de esta entidad.

La cita se celebrará en Sevilla bajo un formato híbrido (presencial y telemático) a lo largo de una semana con las cuotas del atún rojo en el centro de la negociación. La propuesta para España establece tres posibles escenarios de subida: uno conservador con un incremento del 7% sobre la cuota actual; otro intermedio con un aumento del 11% y el escenario más optimista, con una subida de hasta el 17%. Esto equivaldría a una subida de, aproximadamente, entre 500 y 1.200 toneladas más sobre el TAC actual, según ha podido saber Europa Sur por fuentes del sector.

Para el trienio en curso, España -el país con más cuota de esta especie en Europa- dispone de 6.783 toneladas repartidas entre 819 buques pesqueros y almadrabas. Este TAC también se aplicó en 2023 y 2024 y entonces supuso una subida del 11,3% en comparación con el trienio 2020-2022 (6.093 toneladas). De la cita de Sevilla saldrá el nuevo porcentaje de subida para los próximos tres años.

Reasignación de cuotas a la vista

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé reasignar las cuotas de los distintos sectores que capturan atún rojo en caso de que se ratifique una sustancial subida del Total Admisible de Capturas (TAC).

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se reunió el pasado 22 de octubre con más de 60 representantes del sector pesquero para preparar la reunión de la ICCAT en Sevilla. Artime avanzó que el Ministerio trabaja ya en la futura modificación del real decreto que regula la pesquería de esta especie en el Atlántico Oriental y en el Mediterráneo.

“En el supuesto de un aumento de la actual cuota, estaríamos en el momento idóneo para abrir la pesquería a nuevos segmentos de flota que no han podido acceder a la misma, debido a la situación del recurso”, según Artime. De este modo, la propuesta prevé aprovechar un posible incremento de la cuota de atún rojo para atender las necesidades y peticiones recibidas de la flota, con especial atención a las flotas artesanales y al aumento de las capturas accidentales que se producen en los diferentes caladeros.

La secretaria general recordó que la exitosa recuperación de esta emblemática especie ha sido posible gracias al compromiso con la sostenibilidad que han realizado tanto el sector pesquero como las administraciones en los últimos años.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con el sector pesquero para preparar la reunión de la ICCAT. / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Actualmente, el grueso de la cuota española, el 87,15% (5.911,98 toneladas) se destina a los buques incluidos en las listas de las flotas de cebo vivo del Cantábrico, de cañas y líneas de mano del Estrecho de Gibraltar, de palangre y línea de mano, de cerco del Mediterráneo y las almadrabas.

El 11,69% (793,6 toneladas) está asignada a los buques con base en los puertos en Canarias, buques de artes menores del Mediterráneo y buques artesanales del Estrecho de Gibraltar, entre los que entra la flota radicada en Tarifa.

La cantidad restante se destina a cubrir la captura accesoria de las flotas de palangre de superficie y curricán para bonito del norte y la pesca recreativa. Además, se reservan 27,13 toneladas (0,4% del total) para cubrir supuestos en que se sobrepase la cuota y capturas realizadas por flotas no incluidas en las listas del censo específico.

Estos porcentajes y su distribución (ahora abiertos a cambios, según el propio Ministerio) se regulan cada primavera a través un real decreto y una orden ministerial.

El sector reclama más cuota

El sector pesquero lleva años reclamando una revisión más frecuente de las cuotas y su incremento para hacer frente a la desaparición de otras especies como efecto de la invasión del alga asiática Rugulopteryx okamurae.

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72), que representa a los pescadores artesanales de Tarifa, La Atunara (en La Línea de la Concepción) y Conil, recuerda que el alga invasora asiática Rugulopteryx okamurae llegó en 2015 a la costa atlántica gaditana y, debido a su presencia, en menos de 10 años se han perdido especies como el voraz, el pez sable y sobre todo el pulpo. El alga asiática ocupa con un manto todo el fondo marino lo que ha hecho que desaparezcan los cascajos y los moluscos, el alimento para el pulpo que abundaba en esta zona en otro tiempo.

A este efecto también se suma que la cada vez mayor población de atún rojo se ha convertido en un ingente depredador de estas otras especies. Es decir, la recuperación del atún desde la década de 2000 es tal que la situación se ha dado la vuelta, por lo que reclaman medidas que se adapten al actual contexto y situación biológica de la especie.