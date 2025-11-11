La Junta alegará contra la planificación eléctrica del Gobierno para la provincia de Cádiz

La Junta de Andalucía alegará contra la propuesta del Gobierno de España para la planificación de inversiones en la red eléctrica 2025-2030 en la provincia. La administración regional considera que apenas se ha integrado un 1% de la inversión reclamada y que muchas de las actuaciones previstas se corresponden con la anterior planificación, por lo que no hay avances para cubrir las necesidades futuras de industrialización de la provincia.

En total, la Consejería de Industria, Energía y Minas solicitaba al Gobierno que planificase 111 infraestructuras elécticas de las que se han incluido 25. Y en la provincia de Cádiz, solo una de las 20 actuaciones demandadas ha sido aceptada: la finalización de la nueva subestación de la línea El Zumajo-Puerto Real, que pertenece a planificaciones anteriores.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, y la delegada territorial de Industria, Inmaculada Olivero, han criticado la propuesta. “Desde la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Diputación Provincial, reclamamos que sean atendidas nuestras peticiones y demandas en este ámbito energético y esperamos que el Gobierno rectifique”, según Colombo. Las alegaciones se podrán cursar hasta el 16 de diciembre.

Colombo ha demandado al Gobierno que asuma las peticiones para paliar el déficit energético provincial. "Necesitamos que se atienda la petición realizada desde la Junta, necesaria para las inversiones y las nuevas empresas que quieran implantarse, para impulsar proyectos industriales, desarrollar energías renovables y en definitiva, crear empleo y oportunidad en nuestra provincia”, ha insistido.

“De los 13.122 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica ha previsto para toda España, solo el 11,8% se destina a Andalucía, una cifra muy inferior a lo que nos correspondería por población (18%), superficie (17,3%) o consumo eléctrico (15%). Esto significa que Cádiz queda prácticamente fuera de la planificación eléctrica del Estado, con consecuencias directas, dificultando la llegada de nuevas industrias, frenando el desarrollo de proyectos estratégicos y limitando la creación de empleo”, ha apostillado Colombo, en contraposición al trabajo de la Junta para atraer inversiones.

La Diputación apoya a la Junta, por considerar que hay riesgo de "estancamiento económico" si no se recogen todos los proyectos planteados por la administración regional para la provincia.

Proyectos en la comarca

En el caso del Campo de Gibraltar, el tercer cable con Marruecos y la ampliación de las subestaciones eléctricas de Los Barrios y Puente Mayorga, en San Roque, son los tres proyectos previstos por el Gobierno para reforzar el sistema de distribución de electricidad en la comarca de aquí al final de la década.

Mientras las planificaciones anteriores se plantearon para incorporar más energía renovable en el sistema eléctrico, ahora se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía limpia y competitiva del país, caso de las iniciativas vinculadas al desarrollo del hidrógeno verde, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética.

El proyecto vinculado a Marruecos permitirá cumplir el acuerdo suscrito entre los dos países en 2019 con un horizonte temporal máximo fijado en el año 2030. La iniciativa lleva retraso, puesto que en origen estaba previsto que el tercer cable estuviera en servicio en 2026. En 2019, España y Marruecos firmaron un memorando de entendimiento en el que ambos países reconocen que el refuerzo de la capacidad de interconexión eléctrica puede contribuir a fortalecer sus estrategias de desarrollo de energías renovables y aumentar el volumen de los intercambios.

La otra pata en la que se sustentan los planes de mejora para la red eléctrica en la comarca la conforman la ampliación de dos subestaciones. En primer lugar, el documento aborda las mejoras previstas en la subestación de Los Barrios. En esta instalación, la propuesta de desarrollo de la red de transporte prevé actuaciones para la adaptación a la normativa de seguridad más actual durante el año 2026, así como una ampliación de capacidad para atender las necesidades de consumidores, para la red de transporte y como apoyo a la red de distribución iguamente planteada para el año 2026. En una segunda fase, ya en 2029, el documento plantea una nueva ampliación para atender la creciente demanda de consumidores.

La segunda subestación con proyectos previstos es la denominada como "Algeciras" que se ubica en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga. En este caso, el documento proyecta la reforma para 2026 en el marco del proyecto de la conexión submarina con Ceuta. Pero no se prevé una intervención sencilla: este proyecto ya estaba puesto sobre la mesa con anterioridad con la oposición frontal del Ayuntamiento sanroqueño y los vecinos de la zona.