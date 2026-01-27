La Junta mantiene la actividad lectiva en el Campo de Gibraltar excepto Jimena y Tesorillo pese al aviso naranja por viento

La actividad lectiva se mantendrá este miércoles, 28 de enero, en todos los centros educativos del Campo de Gibraltar, excepto Jimena y San Martín del Tesorillo, a pesar de la alerta naranja por viento y fenómenos costeros activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet). Así lo ha comunicado la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Algeciras, una decisión que se hace extensiva al conjunto de municipios de la comarca a exepción de Jimena y Tesorillo, que forman parte de la comarca meteorológica de Grazalema, donde también habrá aviso naranja por lluvias que dejarán hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha informado de que, como medida preventiva, se ha ordenado el cierre de parques, cementerios e instalaciones deportivas durante la jornada del miércoles 28 de enero de 2026, debido a la alerta naranja por viento y fenómenos costeros a partir de las 6:00 y a la alerta amarilla por lluvias, que en el caso de Jimena y San Martín del Tesorillo será también naranja por chubascos.

No obstante, el primer edil ha aclarado que la Junta de Andalucía, como administración competente en materia educativa, ha decidido mantener la actividad docente al no haberse decretado una alerta roja, "circunstancia que permitiría la suspensión de las clases".

El Ayuntamiento señala que ha puesto todos los medios municipales a disposición de los centros educativos, donde los conserjes adelantarán su horario de entrada para agilizar la comunicación de incidencias y se reforzará la presencia de la Policía Local durante las entradas y salidas del alumnado.

Landaluce ha realizado un llamamiento a la prudencia y a la precaución ciudadana, ya que se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora entre las 6:00 y las 15:00 horas, que coincidirán con precipitaciones acumuladas de hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas. El alcalde ha pedido a la población que siga la información y las recomendaciones oficiales y que cualquier emergencia sea comunicada a través del teléfono 112.

Por último, el regidor ha subrayado que se mantiene activo el Plan Local de Emergencias en fase operativa 0 (preemergencia), con el equipo de gobierno y los técnicos municipales monitorizando de forma continua la evolución del temporal para dar respuesta a las posibles incidencias que se produzcan.