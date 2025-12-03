La ampliación del Puerto de Algeciras y un nuevo fondeadero, principales demandas de los empresarios a Puertos del Estado

El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, durante la visita al Puerto de Algeciras, este miércoles.

El Gobierno toma nota de las necesidades y demandas del sector portuario de Algeciras. El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, han visitado este miércoles el Puerto de Algeciras para pulsar el estado de la logística en el Estrecho de Gibraltar y las principales preocupaciones de la comunidad portuaria.

Santana y Núñez han mantenido reuniones con el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, y el director general, José Luis Hormaechea, así como con los representantes de las asociaciones empresariales representativas de la comunidad portuaria y la industria como la Asociación de Grandes Industrias (AGI), Ateia (transitarios), Aesba (servicios), Comport (comunidad portuaria) y la Cámara de Comercio para abordar los retos y necesidades del primer puerto de interés general en tráfico de mercancías. Puertos del Estado no ha convocado a los medios de comunicación para hacer seguimiento de la visita.

Los retos expuestos por los representantes sectoriales, según la reseña remitida por el organismo público, pasan por la ampliación de las infraestructuras portuarias para adecuarlas a las demandas futuras derivadas del nuevo plan estratégico de la APBA y la progresiva mejora de los accesos viarios y ferroviarios para atender a los tráficos import/export, mientras que en el lado mar se centran en la habilitación de nuevos fondeaderos que permitan aumentar la seguridad marítima en la Bahía.

Núñez y Santana han visitado las terminales de contenedores de APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras, que gestionan anualmente casi cinco millones de contenedores, y han realizado una visita inaugural al Centro de Coordinación de Procesos (CCP) de la APBA.

El CCP es el cerebro operativo del Puerto de Algeciras donde la institución trabaja para mejorar aún más sus indicadores de eficiencia. El Puerto de Algeciras es en la actualidad el más eficiente de Europa, según el ranking que cada año elabora el Banco Mundial. En APM Terminals Algeciras y el CCP, han podido visualizar en directo la llegada e inicio de operativa del megaship Moscow Maersk en el Muelle Juan Carlos I y el despliegue de medios que requiere para cumplir los ratios que exige la Cooperación Gemini a sus hubs mundiales.