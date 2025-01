La electrificación, el fondeadero y la terminal de contenedores de Isla Verde, retos para el Puerto de Algeciras en 2025

El Puerto de Algeciras arranca el año 2025 con importantes retos para mantener e incluso incrementar su posición de liderazgo en la cadena logística global. Por noveno año consecutivo, las instalaciones han superado la marca simbólica de los 100 millones de toneladas de mercancías canalizadas (95,6 millones hasta noviembre) y un tráfico de contenedores del orden de los 4,8 millones de unidades. La institución portuaria ultima el balance anual que será ofrecido este jueves.

La revolución energética del hidrógeno verde, la electrificación de los muelles o la cadena regional de valor que conforma el puente marítimo comercial con Tánger-Med son algunos de los aspectos en los que la administración de la dársena -y su amplio ecosistema empresarial- deberán profundizar en la segunda mitad de la década que ahora comienza. Igualmente sobre la gestión del tráfico marítimo y el crecimiento de las instalaciones para dar acomodo al incremento de la actividad. Pero también hay objetivos y cuestiones pendientes en la relación con su entorno más cercano, la ciudad de Algeciras y su bahía.

1 - Fase B de Isla Verde

La adjudicación de la Fase B de Isla Verde Exterior es uno de los retos más importantes para el Puerto de Algeciras porque de su gestión dependerá, en gran medida, el crecimiento de la actividad en los muelles para las próximas décadas. La ampliación para acoger más contenedores (30,5 hectáreas) lleva varios años construida pero pendiente de cristalizar.

La Autoridad Portuaria sacó a concurso los terrenos en agosto de 2016. La convocatoria tuvo varias ampliaciones del plazo, hasta cinco, hasta que la administración decidió en enero de 2018 declararlo desierto. Fue así hasta que Total Terminal International Algeciras (TTI-A) mostró su interés por ampliar su terminal semiautomática explotando estos terrenos contiguos a sus instalaciones. El consejo de administración de la APBA aprobó en julio de 2018 las condiciones básicas ofrecidas a la compañía para este plan de ampliación para la terminal, sin que desde entonces se haya adoptado una decisión en firme.

Los terrenos de la Fase B de Isla Verde Exterior, en foto de archivo. / Erasmo Fenoy

La nueva terminal de contenedores del Puerto de Algeciras permitiría elevar la capacidad máxima de cinco a siete millones de contenedores anuales; un sensible aumento para hacer frente a la acuciante competencia en el transbordo que ejerce el puerto marroquí de Tánger-Med y sus recientes ampliaciones. El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, reconoció en una reciente entrevista con Europa Sur que de no salir adelante la opción de TTI-A, se explorarían otras opciones dado que por falta de espacio se han desestimado operaciones comerciales. "La actividad y las oportunidades no esperan por nada ni por nadie y hay que dar pasos. 2025 va a ser un año clave en ese sentido", apuntó.

2 - Hub energético

El Puerto de Algeciras afronta 2025 como un punto de inflexión en la transición energética. Gracias a su ubicación geográfica en un enclave estratégico para el comercio mundial, la dársena está llamada a reforzar su papel como hub energético de la mano del hidrógeno verde y sus derivados. Durante el año recién estrenado, el Puerto también trabajará en incrementar su capacidad de suministro de bunkering (con 3 millones de toneladas de productos petrolíferos suministrados hasta noviembre) a la par que profundizará en la diversificación de su portfolio de productos energéticos para incrementar el volumen de mercancías y, en consecuencia, la actividad.

Moeve establecerá un corredor marítimo de hidrógeno verde entre el Campo de Gibraltar y Róterdam para exportar parte del hidrógeno verde que se producirá a partir de 2027 en el Parque Energético de San Roque, a través de vectores energéticos como el amoniaco o el metanol, fácilmente transportables en buques. Mientras se produce en la comarca, la empresa energética espera suministrarse por parte de terceros para poner en marcha la conexión comercial cuanto antes.

Además, durante 2025 debe entrar en servicio la terminal de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) que Endesa promueve en terrenos de la APBA en Palmones (Los Barrios) para contribuir a la ya citada ampliación de la oferta de productos energéticos. El GNL es el combustible de transición hacia los combustibles sintéticos elegido cada vez por más navieras para avanzar en la descarbonización del sector marítimo. En comparación con los combustibles tradicionales, elimina el 100% de las emisiones de óxidos de azufre (SOX), reduce un 80-90% las de óxidos de nitrógeno (NOX) y entre un 20-30% las de CO2.

3 - Fondeadero exterior

Dos accidentes marítimos entre los meses de noviembre y diciembre en el Estrecho de Gibraltar han reavivado la reclamación que encabeza desde hace años el Puerto de Algeciras sobre la creación de un fondeadero exterior a la Bahía de Algeciras para ordenar el incesante tráfico marítimo que atraviesa la zona.

En abril de 2024, la Dirección General de la Marina Mercante retomó el procedimiento para la delimitación de dos áreas de fondeo y detención que había planificado en 2016 y que quedaron en suspenso por la contestación social desde la localidad de San Roque. En estas áreas, según la planificación inicial, no se podrá fondear durante la temporada de verano y también estarán prohibidas prácticas como reparaciones o abastecimiento de combustibles. Durante 2025, el Ministerio de Transportes debe sacar adelante el proyecto cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado verano.

Delimitación aproximada de las dos zonas de fondeo planteadas por Marina Mercante.

El Puerto de Algeciras dispone en la actualidad de cuatro fondeaderos habilitados en el interior de la Bahía de Algeciras que suman 1.332 hectáreas y tienen una capacidad máxima de 33 buques; insuficientes para las necesidades de la operativa diaria en los muelles. "No hay peor espacio marítimo que el que no está acotado, vallado, ordenado y controlado", resumía recientemente Gerardo Landaluce, presidente de la APBA, en una entrevista en este periódico.

4 - Autopista Ferroviaria

El Ministerio de Transportes impulsó durante 2024 varios concursos públicos dentro del plan global de inversión de 468 millones de euros para la reforma de la conexión ferroviaria y la implantación del servicio comercial de Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Transportes mantiene en proceso las licitaciones y obras para la reducción de gálibos, adaptación de pasos superiores y la construcción de apartaderos de 750 metros en paralelo con la reforma y electrificación de la Algeciras-Bobadilla que el departamento estatal prevé tener lista para 2027.

Sin una fecha definida para la puesta en marcha, especialmente por la escasez de material rodante en el mercado, se espera que en una fase inicial se realicen dos circulaciones diarias por sentido, con cargas procedentes de Marruecos, y que se amplíen a tres circulaciones en el primer año de operación.

Además, el Puerto y el Ministerio trabajan en el proyecto para la futura terminal ferroportuaria fuera de los terrenos del Puerto. Durante el año 2025 deberá estar listo el estudio informativo que permitirá avanzar en la redacción del proyecto final previo a la licitación de las obras.

Terminal ferroportuaria exterior del Puerto de Algeciras.

5 - Ampliación del PCF

La APBA sacó en diciembre a licitación por 10,4 millones de euros el proyecto para la ampliación y remodelación parcial del Puesto de Control Fronterizo y el Recinto Aduanero Habilitado. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de un año y nueve meses, por lo que 2025 debe ser un ejercicio clave para el inicio de las obras que deberán estar terminadas en 2026.

La ampliación del Recinto Aduanero Habilitado, construido en 2013, permitirá incrementar su capacidad con 18 puertas de inspección más (actualmente son 12) destinadas especialmente para la inspección de productos vegetales. Se trata de una ampliación fundamental dado el incremento del tráfico de mercancías del puente comercial con Tánger-Med, desde donde llegan a diario grandes volúmenes de productos hortofrutícolas.

6 - Medio millón de camiones al año

Casi 1.200 camiones atraviesan cada día el Estrecho entre Algeciras y Tánger-Med. El puente marítimo España-Marruecos es mayoritariamente conocido por el constante flujo de productos agrícolas que se mueve entre ambas orillas, si bien por este enlace comercial también trasiegan textiles, electrónica o componentes de automoción.

En 2024 se han superado por primera vez los 500.000 camiones en el año móvil (de noviembre de 2023 a noviembre de 2024) y el balance del ejercicio previsto para los próximos días apunta igualmente al medio millón de remolques en el año natural; cifra que debe consolidarse en 2025. El crecimiento de esta actividad es incontestable, ya que en 2019 transitaron 326.499 remolques de camión. Las previsiones apuntan a 600.000 unidades en el año 2030.

Un remolque de camión es desembarcado en el Puerto de Algeciras. / APBA

El Puerto de Algeciras posee cinco atraques ro-pax (carga rodada y pasajeros) y otros tres exclusivos para ro-ro (remolques) que prevén pasar a ser siete y cuatro, respectivamente. Además, Algeciras ha duplicado durante los últimos dos años su espacio para camiones con proyectos como la segunda terminal ubicada en Isla Verde Exterior, dotada con 53.000 metros cuadrados situados junto a la nueva área de inspecciones CSI y cerca de la actual Terminal de Tráfico Pesado (TTP) de Isla Verde.

7 - Electrificación de los muelles

El Puerto tiene en marcha varios proyectos, con una inversión global de 30 millones de euros, para dotar de conexiones eléctricas a los muelles. Se trata del sistema OPS (On shore Power Supply). El OPS llegará primero a los muelles de pasajeros de Algeciras y Tarifa, para extenderse de forma paulatina hasta 2030 cubriendo también las terminales de contenedores y resto de atraques.

La administración portuaria prevé que las primeras conexiones estén operativas a finales de este año o a principios de 2026.

8- Nuevas navieras

El nuevo año traerá consigo cambios en los operadores de varias rutas de pasajeros en el área del Estrecho. Por un lado, Baleària asumirá próximamente la concesión de la línea entre Tarifa y Tánger para los próximos 15 años. Con una inversión prevista de 160 millones, la compañía prevé implantar en el año 2027 dos ferris eléctricos para convertir la conexión en la primera línea verde intercontinental.

Varios turismos desembarcan de un ferry en el Puerto de Algeciras. / Nono Rico / Europa Press

En Algeciras, durante el mes de marzo está previsto el desembarco de la naviera Ceuta Lines, fruto de la alianza entre el armador ítalo-suizo Mediterranean Shipping Company (MSC), el primero del mundo en transporte de contenedores y el tercero en cruceros, y el grupo balear Insotel Marine Group (IMG).

Ceuta Lines realizará cuatro rotaciones diarias en principio con el fast ferry Chenega. Este proyecto será posible tras superar las reservas iniciales relacionadas con la capacidad del puerto de Algeciras.

9 - Oposición al ETS

El régimen de comercio de derechos de emisión (Emissions Trading System) de la Comisión Europea, creado para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo, acaba de cumplir su primer año de aplicación. La APBA siempre ha defendido que el sistema "resta competitividad" a los puertos europeos respecto a los de terceros países como Marruecos. De hecho, ya han comenzado a producirse desvíos de tráficos a los que se sumarán próximamente dos rutas clave de Maersk Line, las que unen Oriente Medio y EEUU y la Asia-Mediterráneo que pasarán a tener escalas en Tánger-Med en detrimento de la ciudad, aunque la compañía ha asegurado que se trata de una decisión comercial como consecuencia del fin de una agrupación comercial (alianza 2M).

España y otros ocho países de la UE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Malta, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía) reclamaron de nuevo en diciembre al renovado Ejecutivo comunitario medidas inmediatas y audaces para modificar la forma en la que la tasa de carbono europea se aplica al sector marítimo. La APBA mantendrá esta demanda con el fin de defender sus intereses.

10 - Reforma del Llano Amarillo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) tiene importantes actuaciones previstas para el año 2025 dentro de su relación con la ciudad. La entidad y el Ayuntamiento han aprobado recientemente un convenio para completar la reforma del frente urbano del Llano Amarillo que incluye la reforma integral del tramo del bulevar comprendido entre el Oasis y el Acceso Central Paco de Lucía. Una vez completado, todo el frente urbano del Llano pasará a tener la misma estética que ahora lucen la zona recientemente obrada por el Ayuntamiento, en la que se han invertido casi 4 millones de euros, y la entrada central al recinto portuario, ejecutada en 2019. En este caso, las obras corresponderán a la Autoridad Portuaria, según el acuerdo.

Tramo de la Avenida Virgen del Carmen que será reformado por el Puerto de Algeciras. / Andrés Carrasco

Al margen de este proyecto, la APBA también debe completar en este año la aprobación del Plan Especial para la ordenación de los espacios del Lago Marítimo. Un trámite fundamental para poder dar plena cobertura al edificio de la UCA-SEA construido al amparo de un estudio de detalle que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Plan Especial permitirá retomar la construcción del conjunto edificatorio previsto por el Puerto de Algeciras para acoger el centro de visitantes, un museo portuario, el Centro de Innovación Logística y un auditorio en dos inmuebles que se conectarán con el ya existente. La construcción de ambos inmuebles volverá a salir a licitación con el añadido de sendos aparcamientos subterráneos, lo cual entrañará alguna complicación al tratarse de una zona de relleno ganada al mar y, presumiblemente, un presupuesto sensiblemente superior. El anterior proyecto, que llegó a ser adjudicado, estaba valorado en más de 27 millones de euros.

En paralelo, la Autoridad Portuaria trabaja en los trámites del proyecto de la urbanización de la denominada como fase 3, en el frente norte del Llano, que incluye obra marítima y requiere de un informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Ministerio de Transición Ecológica, documento aún pendiente.

Una parte de los trabajos consistirá en la transformación de la actual escollera que acompaña el paseo peatonal en un frontal en forma de grada. El objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a ella. La obra permitirá sentarse y disfrutar de esa zona con vistas a la zona norte de la Bahía.

La intención de la APBA es que estas otras obras arranquen en este 2025, una vez reciban el visto bueno ministerial al expediente que se lleva tramitando desde marzo de 2023.