El TSJA declara nulo el estudio de detalle del Lago Marítimo de Algeciras

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el Estudio de Detalle del Frente Norte del Llano Amarillo, Zona de Servicio del Puerto de Algeciras y Terrenos Municipales de Contacto con la Avenida Virgen del Carmen. Dicho documento resulta preceptivo para el proyecto de Lago Marítimo, que desarrollan las dos instituciones y la Junta de Andalucía, ya que define los espacios y los ordena desde el punto de vista urbanístico.

Tanto la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras como el Ayuntamiento de la ciudad han anunciado que recurrirán este pronunciamiento.

La citada sentencia se centra básicamente en uno de los diversos aspectos contenidos en el recurso interpuesto contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, en concreto, los posibles usos de la zona de servicio portuario, según explica la institución portuaria en una nota de prensa en la que subraya que no comparte el fallo del TSJA, por lo que sus servicios jurídicos trabajan en la elaboración del correspondiente recurso.

No obstante, respecto a la alegación sobre el suelo calificado como espacio libre público, la sentencia expresamente estima que no se ha cometido infracción alguna de la norma municipal, el Plan General de Ordenación Urbana, y tampoco se estiman los motivos procesales alegados.

“Es impensable que alguien pueda oponerse al proyecto más importante que está teniendo Algeciras, a la investigación científica, a la innovación, al espacio para el encuentro de los algecireños, a la recuperación ambiental de nuestro litoral”, afirma una nota de prensa municipal.

El documento, promovido por la APBA y el Ayuntamiento, se redactó con el objeto de desarrollar la ordenación de esta zona de conexión entre el Puerto y la ciudad en el marco del proyecto del Lago Marítimo. La zona a ordenar se encuentra al norte del Llano Amarillo e incluye los terrenos urbanos que enlazan con la avenida Virgen del Carmen.

El estudio define las alineaciones de una parcela de 43.264 metros cuadrados y las rasantes del vial de acceso principal desde la Avenida Virgen del Carmen, así como del carril bici y de las zonas de esparcimiento ciudadano incluidas en ese ámbito de actuación. Además, establece los parámetros de las edificaciones previstas.

En diciembre de 2020, la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó de manera definitiva el estudio y después recibió el visto bueno del Pleno con el voto en contra del PSOE. Los socialistas alegaron que el documento no tenía "cobertura legal". El estudio que llevó el PP al pleno municipal innova una función que no le reconoce la legalidad urbanística y que correspondía hacer mediante otros instrumentos, según los socialistas. "Queremos garantías jurídicas de lo que se pretende hacer, y esas garantías no las da un estudio de detalle”, afirmó el viceportavoz municipal socialista en aquel entonces, Fernando Silva.

Los socialistas, apoyados en varias leyes, defendieron que los estudios de detalle tienen un papel limitado como instrumento de ordenación, subordinados al Plan General de Ordenación Urbana y al Plan de Ordenación del Puerto. El último, en este caso de Algeciras, ni existe para la zona del Llano Amarillo. Lo principal es que un estudio de detalle no puede innovar, y el documento presentado por el gobierno local del PP pretendía establecer innovaciones edificatorias.

Los socialistas presentaron alegaciones. “Las respuestas que recibimos a las alegaciones que hemos presentado se limitan a insistir en los mismos argumentos que se cuestionan. Hacerlo bien solo requeriría de un corto espacio de tiempo. No vamos a dejar de defender la ley en el pleno municipal. Lo contrario será exponerse a riesgos innecesarios de cobertura legal. Esta es nuestra opinión”, subrayó Fernando Silva.

El PSOE propuso, en su lugar, que se tramitara un instrumento de ordenación urbanística que diera la oportuna y debida cobertura legal y plena garantía jurídica a las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en lo que se denomina zona B del Llano Amarillo. Más concretamente, defendían como más viable una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

También observaron que las modificaciones que establecían en la zona portuaria requerirían un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, tal como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, un procedimiento que no contempla hasta ahora el gobierno local.

En marzo de 2021, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Delegación Territorial de Cádiz, resolvió su inscripción en el Registro de Instrumentos Urbanísticos (RIU). Tras la comprobación de la solicitud del Ayuntamiento y entregada la documentación, la secretaría de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitió el informe favorable. El Ayuntamiento lo publicó en el boletín oficial de la provincia, como es preceptivo.

La Consejería, el Ayuntamiento de Algeciras y la APBA suscribieron un protocolo de colaboración en 2020 para poner en marcha este proyecto, al que se sumó la Universidad de Cádiz (UCA). En él se aúnan equipamientos para la investigación, para usos administrativo y de divulgación del Puerto y zonas destinadas a espacios libres de uso público y disfrute por el ciudadano, así como la recuperación medioambiental de la lámina de agua.