La comedia de culto se hace musical: Friends, The Musical Parody llega a Algeciras

El próximo 2 de noviembre, el Teatro Florida de Algeciras se convertirá en punto de encuentro para los amantes de la televisión y el teatro con la llegada de Friends, The Musical Parody. La cita, prevista a las 19:00 (apertura de puertas a las 18:30), tras conquistar públicos en Broadway, el circuito Off Broadway, Reino Unido y Australia.

El musical propone una celebración irreverente y entrañable de las diez temporadas de la célebre serie televisiva. A través de canciones, coreografías y situaciones cargadas de humor, la producción invita a revivir las tramas y momentos más memorables de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe, ofreciendo una experiencia que combina risas y nostalgia.

Producida por Saga Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, la propuesta se presenta como un homenaje al fenómeno cultural que marcó a toda una generación. Las entradas, disponibles desde 20 euros, ofrecen la posibilidad de sumarse a una velada que promete ser tanto un espectáculo teatral como una reunión colectiva en torno a uno de los títulos más icónicos de la televisión moderna.

Algeciras se suma así a la lista de ciudades que han acogido esta comedia musical, confirmando que el legado de Friends continúa vivo y capaz de reunir al público en torno a la diversión compartida.