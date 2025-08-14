Comida italiana en Algeciras: dos restaurantes que conquistan a locales y turistas

En Algeciras, el aroma de la auténtica cocina italiana se cuela por las calles y guía a locales y visitantes hacia dos paradas obligadas: Uluwatu Pizzería, en pleno corazón de la calle Alfonso XI, y el Restaurante Fiorenza, en la avenida Diputación. Cada uno, con su estilo y encanto, se ha ganado un lugar en la memoria —y en el paladar— de quienes los visitan.

Uluwatu

Con una valoración de 4,4 estrellas, este pequeño y concurrido local combina la tradición italiana con una pasión evidente por la pizza artesanal. La masa de fermentación lenta y los ingredientes frescos, muchos importados directamente desde Italia, son el secreto de cada receta. No solo sirven pizzas finas y crujientes, sino también platos de pasta y clásicos que invitan a quedarse un rato más.

Entre sus imprescindibles, los clientes recomiendan el entrante de hojaldre de queso de cabra, la burrantina y la pizza de pulled pork. La focaccia, servida al inicio, también se lleva aplausos unánimes. Uno de los comensales lo resume así: “Ha sido un acierto total. No solo la calidad de la comida, tiempos de salida de platos y cantidad, si no que la atención por los trabajadores de allí fue excelente. Recomendable total la burrantina y la pizza de pulled pork. Tienen aceite picante que me fascina. La focaccia del principio simplemente espectacular”.

Otros destacan la calidez del trato: “Nos encantó, estábamos un poco perdidos por Algeciras y teníamos hambre, menos mal que dimos en el sitio correcto para saciar de buena forma nuestra hambre. Las pizzas riquísimas, la empanada de carne estupenda y el trato de los camareros súper acogedor y respetuosos, sin duda volveremos”.

La casa también presume de su pizza Frutti di Mare, con crema de bogavante, mozzarella fresca, gambas y crujiente de parmesano, que se alzó con el segundo puesto en el campeonato de España. Y para quienes prefieran disfrutarlo en casa, Uluwatu ofrece servicio a domicilio con Glovo y Uber Eats.

Fiorenza

Con 4,2 estrellas y precios que oscilan entre los 10 y 20 euros, el Fiorenza es un lugar que muchos recuerdan desde hace décadas. Su remodelación ha aportado un aire fresco al local, sin perder el espíritu que lo ha hecho popular.

Es un espacio pensado para familias, con un parque infantil que garantiza diversión para los más pequeños mientras los adultos disfrutan de la comida. Así lo cuentan sus clientes: “Nos ha encantado, intentamos ir un fin de semana antes, pero estaba lleno y no teníamos reserva. Este fin de semana llamamos para reservar y al fin hemos ido por primera vez. Es un muy buen lugar para familias que quieren comer bien y que los niños también pasen un buen rato. La atención por parte del personal es excelente, muy atentos. Fue una grata sorpresa descubrir este sitio, sin duda”.

La atención personalizada es otro de sus puntos fuertes: “Había estado más veces, pero la experiencia de esta última vez ha sido superior. Íbamos con familiares que tenían diferentes intolerancias alimentarias y se volcaron con nosotros variando los platos para que cada uno pudiese comer lo que les gustase excluyendo los ingredientes que no podían tomar. El personal que nos atendió simplemente eran encantadoras, simpáticas, atentas y muy profesionales. Recomendado 100%. Repetiremos experiencia. Muchas gracias chicas”.

Y hay quienes no dudan en repetir… incluso en la misma semana: “Es la segunda vez que vengo en la misma semana. Con mis hijos y mi mujer. Trato por parte del personal, excelente, y la comida, excelente también. Decir también el parque que tienen para los niños, el cual han disfrutado un montón mis hijos. Sin duda, volveré”.

Entre pizzas de masa fina, pastas generosas y un trato que hace sentir como en casa, Uluwatu Pizzería y Fiorenza son dos paradas que todo amante de la gastronomía italiana debería anotar en su ruta por el Campo de Gibraltar.