Juanma Moreno, Dori Roomos y Ana Sánchez, entre los galardonados en los Premios Roja Directa Diversidad 2025

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, uno de los galardonados.

El Teatro Municipal de Tarifa será el escenario de la VII edición de los Premios Roja Directa Diversidad 2025, que se celebrará el próximo 9 de octubre y reunirá a referentes sociales, culturales, institucionales y deportivos en defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBI+.

Organizados por la entidad Roja Directa Andalucía LGTBI, estos galardones premian cada año a personas, entidades e instituciones que destacan por su compromiso con la igualdad y la diversidad en distintos ámbitos de la sociedad.

En esta edición, el Premio de Honor será entregado a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, por la creación de la primera Dirección General de Diversidad LGTBI en Andalucía y la posterior Secretaría General de Diversidad LGTBI, así como por impulsar políticas pioneras y congresos de referencia en materia LGTBI.

Otros galardonados son Belén Mayoral, presidenta de la Asociación LGTBI de La Janda, en la categoría LBTBI+; la Asociación Alternativa en Colores, en Educación; Ana Sánchez, inspectora jefa de la Policía Nacional de Algeciras, en Delitos de Odio; y el club Orgullo Hispalense CF, en Deporte. Asimismo, serán distinguidos Dori Roomos de Tarifa (Empresa Diversa LGTBI), el medio Six (Medios de Comunicación), el Ayuntamiento de Sevilla (Institucional), el Centro Penitenciario Sevilla II (Inclusión Social), Natalia Rodríguez (Cultura) y Lola Buzón (Visibilidad Trans).

La gala también contará con Menciones Especiales para Cherilyn Divine, Rocío García, Alfonso Vázquez Doncel, María José Segovia y Julio del Valle, por su contribución a la diversidad y la inclusión.

El presidente de Roja Directa Andalucía LGTBI, Jesús Tomillero, destacó que "estos premios son una forma de reconocer públicamente la valentía, el compromiso y la entrega de personas e instituciones que hacen que la diversidad tenga un lugar central en nuestra sociedad. Seguimos construyendo desde Tarifa un mensaje de igualdad, orgullo y respeto".

La ceremonia incluirá actuaciones artísticas, testimoios y la entrega de los galardones, consolidándose como una cita de referencia en Andalucía en la lucha por la diversidad y los derechos LGTBI+.