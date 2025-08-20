El Algeciras empata a uno con el Estepona en un partido en el que no creó ocasiones

El Algeciras CF saldó con un empate (1-1) su partido de entrenamiento contra el CD Estepona, equipo de Segunda Federación. No lo mereció frente a un contrario que le planteó peligro, sobre todo en la primera mitad. Los algeciristas dieron pasos atrás sobre lo que habían demostrado en las anteriores ocasiones. Mejoró en la segunda mitad, con más control del juego, algo más de intensidad, pero sin llegar a generar ocasiones. Juanma García y Dani Garrido disfrutaron de sus primeros minutos de juego con la camiseta albirroja.

Empezó el Algeciras espeso, con varios jugadores que se entretenían con la pelota con más toques de los necesarios, incluso concediendo el balón al contrario de forma innecesaria. Así llegó el gol del Estepona, a saque de falta lateral desde la izquierda, a segundo palo, donde Sandji Baradji remató a puerta sin marcaje que se lo impidiera. Fue el primer gol del partido y de la pretemporada esteponera.

Continuó el juego y el equipo albirrojo no terminaba de encontrarse a gusto. Apenas generó jugadas, demostrando no tener la mejor tarde. Muy al contrario, dio la impresión de dar pasos atrás sobre lo que había mostrado hasta el choque con el equipo esteponero, de Segunda Federación.

En esas estaba cuando llegó la expulsión de Francis Araujo, que apenas llevaba algunos minutos en el campo tras sustituir a Arauz, que se había retirado con molestias. Dani Sancho le ganó la posición y se encaraba a la puerta defendida por Samu Casado. Francis lo derribó, y el árbitro le sacó la roja directa. El Algeciras se quedaba con diez jugadores en el campo.

Mientras los algeciristas no inquietaron la puerta del Estepona, los locales tuvieron oportunidad para marcar el segundo tanto en el minuto 42, con una falta sacada desde la banda derecha por Ballarin, y rematada por Titi de cabeza, sin marcaje y a bocajarro. Samu Casado despejó fuera con muchos reflejos. Y en el 46, desde fuera del área, Baradji disparó de nuevo a puerta y el larguero repelió la pelota.

Entonces llegó el gol para el Algeciras, a punto de pitar el árbitro el descanso, ya en la prolongación de la primera parte. Asier quiso enviar a su portero el balón, y lo hizo con tal fuerza que lo metió en su propia portería.

Los algeciristas comenzaron la segunda mitad con más intensidad, demostrando la ambición que no había tenido en los primeros cuarenta y cinco minutos. Se notó para bien la entrada de Jony Álamo en la zona central del campo, y de Juanma García en la delantera, en sus primeros minutos con la camiseta albirroja, tras su reciente fichaje. Ganó el Algeciras en tiempo de posesión, pero no a la hora de generar peligro ante la puerta esteponera. En eso, el segundo tiempo fue insulso hasta el final.