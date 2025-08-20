La RFEF destina casi 4 millones de euros para ayudas económicas a los clubes de Primera Federación

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene abierto hasta el próximo viernes, día 29 de agosto, el plazo para que los clubes de Primera Federación, entre ellos el Algeciras CF, soliciten las ayudas del programa Futuro, una de las vías de financiación de los equipos a lo largo de la temporada. La RFEF ha dotado a este programa de un total de 3.925.000 euros. Esta cantidad se divide en 2.560.000 euros en concepto de de ayudas a la laboralidad de la categoría, y el resto, 1.365.000 euros, irá destinada a incentivar la participación en la Copa del Rey, que no jugará tampoco este año la entidad albirroja.

La federación califica el programa de ayudas para la mejora del fútbol no profesional, "con el objetivo de procurar dotar de los mejores medios y de las mayores facilidades a los clubes que participan en las competiciones oficiales del máximo nivel del fútbol no profesional en España". Quiere conseguir "el máximo nivel deportivo de los clubes del fútbol en la máxima categoría organizada por la RFEF y ofrecer las ayudas económicas que pueden resultar necesarias para facilitar la máxima empleabilidad de los futbolistas que participan en la categoría, así como "colaborar con el cumplimiento de las condiciones normativas fijadas por la RFEF en sus normas reglamentarias".

Los clubes deben cumplir un amplio catálogo de condiciones, la mayoría de ellas recogidas en el manual de procedimiento de la RFEF, y otras específicas, especialmente relacionados con la ausencia de deudas con la Administración Tributaria, y con los organismos federativos. Otros criterios para la concesión de la ayuda están relacionados con los resultados de auditoria de la pasada temporada, tales como tener un patrimonio neto positivo a 30 de junio de 2025 o, si lo tuviera negativo, que este haya mejorado en más de un 10% en relación con el de la temporada anterior (2023-2024), y contar con un ratio de coste de plantilla que no supere el 70 por ciento con respecto a los ingresos del club.

No está asegurado una cantidad fija a cada club, por cuanto el cálculo de ratio de costes y otras condiciones provocarán diferencias en el análisis final de cada entidad. El tope máximo de ayuda para cada club se ha establecido en 80.000 euros para el incentivo a la laboralidad, pero de esta cantidad 60.000 euros serán fijos y 20.000 serán variables atendiendo al cumplimiento de los requisitos relacionados con deudas y ratios.

Todas las peticiones serán examinadas por una comisión de valoración, que estará integrada por tres o cinco miembros, más un Secretario/a con voz, pero sin voto, que será designado por el director general de la RFEF entre los responsables de los Departamentos afectados por la ayuda.