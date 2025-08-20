El Algeciras B tiene como objetivo el ascenso de nuevo de la mano de Rafa García

El Algeciras CF B se está preparando para una nueva temporada, de nuevo de la mano de Rafa García, entrenador con el que el equipo llegó a disputar el ascenso a División de Honor en el campeonato 2023-2024. El filial albirrojo descendió el pasado mes de junio a Segunda Andaluza.

El objetivo de García con su equipo es lograr el ascenso a Primera Andaluza. Empezó entrenando con un grupo de cuarenta jugadores. Ahora cuenta con veintitrés futbolistas, con edades comprendidas entre los 19 y 20 años, la mayoría, y debe dejarlo en veintiuno, "todos con la ilusión de llegar al primer equipo".

El entrenador se muestra "contento y satisfecho" por cómo evoluciona el equipo en los entrenamientos y por la disposición de material e instalaciones con las que cuenta por parte del club.

El Algeciras B competirá esta próxima temporada con varios conjuntos campogibraltareños y del resto de la provincia, tales como la Balona B, San Roque, Jédula, Tesorillo, Atlético Jimena y Chiclana Industrial. En la primera jornada, prevista para el siete de septiembre, el filial del Algeciras se enfrentará en casa al Juventud Sanluqueña.

En la anterior etapa de Rafa García como entrenador, el Algeciras B acabó líder en su grupo de Primera Andaluza, pero en la disputa del play off de ascenso a División de Honor acabó perdiendo contra el C.D. Guadiaro.