El popular Hawk Hayes triunfa en Gibraltar con sus pronósticos del tiempo: “Finally, se ha 'metío' el poniente”

Neil Hayes, más conocido como Hawk (halcón en español) Hayes, es manager del servicio de basuras del Peñón pero se ha convertido sin quererlo en el meteorólogo más popular de Gibraltar. Cada fin de semana, como hobby y a petición ciudadana, sube en bicicleta bien temprano para ver el sunrise (amanecer en español) y dar cuenta del tiempo para el día rodeado de su particular equipo de "plató": los macacos de la Roca, que se apostan en el filo del monte para deleitarse con las blue y golden hour (hora azulada y hora dorada), términos utilizados para referirse respectivamente a las horas previas de la salida o puesta de sol y a las que la luz natural es más suave, cálida y rojiza, ideales para la fotografía.

Hayes es un llanito de pura cepa, le llaman Hawk desde joven por su vista, aunque ahora tiene 55 años y confiesa entre risas que le deberían llamar Bat (murciélago en español) "porque es que no veo nada". Hawk empezó a coronar la imponente cima de la Roca hace unos pocos años, de vez en cuando, por gusto y "porque hay que cuidarse". Entre mayo y agosto de este 2025 ha comenzado a dar sus weather reports (partes meteorológicos en español) de forma más regular, cada fin de semana. "Un fin de semana no lo di y la gente mayor me comentó: 'Mira hijo, ¿por qué no me das el tiempo que no me entero bien del que dan en la televisión?'", comenta. "Como en la zona, a la gente le interesa principalmente si habrá levante o poniente", explica.

Hawk Hayes desde la pasarela Skywalk. / Hawk Hayes.

"Finally se ha metío el poniente", decía el gibraltareño el pasado domingo, 17 de agosto, celebrando el fin del temporal de levante y la ola de calor más intensa del verano. "Good morning por la mañana Gibraltar y todo el Campo de Gibraltar, it's time to wakey wakey. Hoy tenemos western winds, qué alegría. Hacía falta. I think que llevamos like four weeks de levante. Pues finally, se ha metío el poniente y me puedo ir a la peluquería a arreglarme el pelo porque lo tengo lately fatal, como un bonsái chico. Hace un poquito cloudy at the moment y brisita de poniente que es una alegría. Vamos a tener un día de escándalo", rezaba el particular parte del tiempo.

El popular meteorólogo graba las impresionantes e imponentes vistas con su propio teléfono. Sube bien temprano, a partir de las 7:00, cuando se habilita la subida al monte. "Hay que subir rapidillo y es un poco dura la subida", reconoce. "Pero después de ver la salida del sol, con las vistas a la bahía, La Línea, Algeciras, La Alcaidesa, se hace la bajada y es espectacular, un gustazo; ¡desde el teleférico hasta la plaza de Casemates sin pedalear!", relata con alegría. "Gibraltar y el Campo de Gibraltar es lo más bonito que hay", apostilla orgulloso.

Hawk Hayes desde su localización preferida en el Peñón de Gibraltar. / Hawk Hayes.

En sus reportajes se ve rodeado en ocasiones de los macacos de Berbería o monos de Gibraltar, que le hacen compañía "como un amigo más". "Estos de aquí son muy tranquilos, los más nerviosos son los que están cerca del cable car (teleférico en español), más expuestos al turismo y la comida humana. Les gusta el azúcar", detalla sobre la naturaleza de estos primates, únicos en libertad de todo el continente europeo.

Hayes llega tan temprano a la cima que les pilla bostezando, como prueba con unas fotos dignas de National Geographic. Aún no ha salido el sol cuando el gibraltareño alza por encima de sí su bicicleta desde la famosa pasarela Skywalk, inaugurada por el actor de Star Wars Mark Hamill, como símbolo de la proeza sobre pedales. El gibraltareño aúna en sus partes del tiempo naturaleza, deporte y el toque único del llanito, la variedad lingüística propia de la ciudad que mezcla la variedad dialectal andaluza del español, el inglés y en menor grado el genovés, el catalán menorquín, el hebreo, el árabe, el portugués y el maltés.

Un macaco de Gibraltar a la salida del sol, / Hawk Hayes.

El pronosticador del tiempo de Gibraltar, que no descarta hacer tours cuando se jubile, finaliza la llamada con una reivindicación del idioma propio del Peñón, presente en todos sus vídeos: "I would like to hablar en llanito, hoy en día se está perdiendo, pero no me gustaría que se dejara de hablar, para mí es un tesoro que hay que cuidar. En La Línea, un pueblo hermano, ya hay gente que lo habla y todo".