La Universidad de Sevilla propone crear un santuario de delfines en la Bahía de Algeciras

Trabajo de campo de los investigadores de la US durante el estudio de los efectos de la presión humana en los delfínes comunes.

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla (US), liderado por el profesor y director del Laboratorio de Biología Marina de la US y del Área I+D+i del Acuario de Sevilla, José Carlos García, ha propuesto la creación de un microsantuario internacional en la Bahía de Algeciras que garantice la preservación del delfín común, catalogado como "en peligro de extinción" en el Mediterráneo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

"La Bahía de Algeciras -situada en la vertiente norte del Estrecho-, es mucho más que un espacio estratégico en términos geopolíticos y comerciales, y constituye también un enclave ecológico de "gran valor", atravesado de norte a sur por un cañón submarino cuya morfología y dinámica oceanográfica favorecen la concentración de cetáceos", según ha informado la US en una nota de prensa,

Este entorno marino actúa como una zona "especialmente atractiva" para diversas especies que acuden regularmente a alimentarse, socializar y criar. Entre estas especies destaca el delfín común (Delphinus delphis) que habita la zona durante todo el año. Junto a él, también son frecuentes el delfín listado (Stenella coeruleoalba) y el delfín mular (Tursiops truncatus).

Durante más de tres años de investigación, el equipo ha documentado los efectos del tráfico marítimo y la pesca deportiva sobre el comportamiento de estos cetáceos. De esta manera, a través de más de 2.400 salidas de observación y un análisis detallado de más de 500 avistamientos, los investigadores han constatado cómo la presencia creciente de embarcaciones -especialmente en los meses de verano- altera de forma significativa las pautas de comportamiento natural de estas especies.

"Lo más preocupante", ha señalado la investigadora Liliana Olaya-Ponzone, "es que cuando no se respetan los protocolos de aproximación, los delfines interrumpen sus conductas de alimentación y socialización, adoptando patrones evasivos que podrían comprometer su bienestar y supervivencia a largo plazo".

En esta línea, la investigación muestra que, en condiciones de baja presión humana, los delfines mantienen comportamientos estables. Sin embargo, cuando coinciden varias embarcaciones "que no cumplen las normas de navegación responsable", los animales interrumpen sus actividades esenciales y aumentan notablemente la frecuencia de inmersiones profundas, interpretadas como maniobras de huida.

Los resultados de este estudio han sido publicados recientemente en revistas científicas internacionales como Journal of Environmental Management y Marine Environmental Research, y han reforzado la "necesidad urgente" de adoptar medidas efectivas de conservación.

Acciones para proteger

La protección de los cetáceos en la Bahía de Algeciras requiere una acción coordinada entre instituciones, sectores productivos y sociedad civil. Las administraciones públicas pueden desempeñar un "papel clave", promoviendo la figura del microsantuario, estableciendo zonas de navegación regulada y reforzando la vigilancia del cumplimiento de las normas.

"Por un lado, los ayuntamientos y puertos deportivos tienen la oportunidad de instalar señalización informativa en las áreas más sensibles y promover campañas educativas dirigidas a residentes, visitantes y usuarios del litoral. Por otro lado, el sector turístico y recreativo puede contribuir formando al personal de embarcaciones en "buenas prácticas de navegación" y adaptando la actividad en función de la presencia de cetáceos. También se invita al sector pesquero deportivo a colaborar "evitando solapamientos con zonas de alimentación y respetando la presencia de estos animales", han añadido los investigadores.

Además, la ciudadanía en general, puede tener un impacto positivo mediante gestos simples pero significativos, como respetar las distancias de seguridad al avistar delfines, evitar aproximaciones intencionadas y participar en programas de observación responsable o ciencia ciudadana.

"Todas estas acciones, sumadas, contribuyen a reducir el estrés sobre los animales y a preservar las condiciones naturales que hacen de esta bahía un refugio para especies vulnerables", han señalado.

Por otra parte, los investigadores han subrayado que la Bahía de Algeciras "no solo destaca por su cañón submarino y su riqueza biológica, sino también por su papel estratégico en la conectividad ecológica entre el Mediterráneo y el Atlántico". "Proteger este espacio es fundamental para la sostenibilidad del litoral andaluz y para cumplir con los compromisos internacionales en materia de biodiversidad marina".

La US y sus investigadores han abogado por una "gestión integrada y basada en evidencia científica", que equilibre la actividad humana con la conservación de especies vulnerables. El modelo de microsantuario propuesto, que afectaría también a otras especies residentes, podría servir de referencia para otras áreas de alta densidad de cetáceos en Europa y el norte de África.