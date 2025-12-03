Juan Carlos Valenzuela toma posesión como director de la Escuela Técnica Superior de Algeciras tras imponerse en unas reñidas elecciones

Juan Carlos Valenzuela Tripodoro ha tomado posesión como nuevo director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA), tras imponerse en unas elecciones especialmente disputadas a la hasta ahora directora, Paloma Cubillas, con un ajustado 50,4% de los votos, frente al 49,6% obtenido por su rival.

El acto, celebrado en la propia Escuela, contó con la presencia del rector de la UCA, Casimiro Mantell, acompañado por el vicerrector de Profesorado, José Antonio Perales; el vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila; la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, María Luz Martín; y el secretario general de la Universidad, Manuel Rozados.

Valenzuela releva así a Paloma Cubillas, que ha dirigido el centro desde mayo de 2021 y que recientemente ha participado en los actos conmemorativos del 50º aniversario de la ETSIA, etapa en la que ha tenido un papel destacado.

Paloma Cubillas, directora saliente. / E. S.

Trayectoria académica y científica consolidada

Profesor titular del Área de Matemática Aplicada de la UCA, Valenzuela (natural de La Línea de la Concepción) ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora en la institución desde 1996. Es doctor por la Universidad de Sevilla y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en 2005. Acumula cinco tramos de docencia y tres de investigación, incluido su último sexenio (2018-2023).

Su trabajo investigador se enmarca en el grupo FQM-371 Combinatoria y Optimización, con más de cuarenta publicaciones en revistas internacionales, participación como ponente en congresos nacionales e internacionales y dirección de tesis doctorales. Además, forma parte del proyecto europeo COVER, financiado dentro del programa Marie Skłodowska-Curie.

Experiencia en gestión universitaria

En el ámbito de la gestión, Valenzuela ha desempeñado distintos cargos unipersonales recogidos en los Estatutos de la UCA: presidente de la Junta del PDI, delegado de Prevención, miembro permanente de dicha Junta, integrante del Consejo de Departamento y de la Comisión del PEUCA, entre otros. Desde 2017 dirige de manera ininterrumpida la Sección Departamental de Matemáticas en la ETSIA.