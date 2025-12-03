El algecireño Víctor Jiménez seguirá al frente de la Organización Marítima Internacional

El algecireño Víctor Jiménez Fernández continuará dos años más al frente del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), el órgano ejecutivo de Naciones Unidas encargado de la regulación global del tráfico marítimo. Los 40 miembros del Consejo han decidido su reelección por aclamación, revalidando así la confianza depositada en la gestión española durante los últimos cuatro años.

Jiménez, actual representante permanente alterno de España ante la organización y consejero de Transportes en la Embajada de España en Londres, ocupa la presidencia desde 2023. Su continuidad supone que España estará al frente del Consejo hasta 2027, marcando un hito al encadenar tres mandatos consecutivos.

“El próximo bienio nos plantea retos más ambiciosos; será más complicado alcanzar los objetivos”, reconoció Jiménez tras su elección, agradeciendo el apoyo unánime de los Estados miembros. El presidente del Consejo subrayó su compromiso de “avanzar y lograr consensos en asuntos complejos como la descarbonización del transporte marítimo o la aplicación de nuevas tecnologías en materia de seguridad”.

El nuevo bienio: desafíos de emisiones y seguridad marítima

La presidencia del Consejo, cargo clave dentro de la OMI, implica dirigir y moderar debates en los que las decisiones se adoptan por consenso entre los 176 Estados representados. En el periodo 2026-2027, el Consejo deberá desbloquear la aplicación de las medidas obligatorias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) previstas en la estrategia aprobada por la OMI en 2023 y aún pendientes de implantación.

Asimismo, se avanzará en el marco regulatorio de la navegación autónoma, en la preparación de la gente de mar ante la transición energética y en el refuerzo de la seguridad marítima.

Trayectoria de un algecireño en la élite de la gobernanza marítima

Natural de Algeciras, Víctor Jiménez inició su carrera en 2004 como inspector de seguridad marítima en la Capitanía Marítima de Algeciras. Antes de presidir el Consejo de la OMI, ejerció como subdirector general de Seguridad Marítima, Contaminación e Inspección de la Dirección General de la Marina Mercante.

A su experiencia técnica suma una amplia trayectoria docente y una intensa actividad internacional como jefe de la delegación española en comités y órganos especializados de la OMI. Además, representa a España ante los FIDAC y la IMSO.

Un hito que ya es tradición

España asumió por primera vez la presidencia del Consejo en 2021, tras décadas como miembro destacado de la organización. La reelección por tercer mandato consecutivo confirma el buen desempeño de la delegación española y la credibilidad adquirida en los últimos años.

El Consejo, bajo la autoridad de la Asamblea de la OMI, coordina la labor de todos los órganos de la organización, evalúa presupuestos, revisa el plan estratégico, nombra al secretario general y eleva propuestas a la Asamblea.

La continuidad de Jiménez coloca de nuevo el nombre de Algeciras en el mapa de la gobernanza marítima internacional, reforzando el peso de España en la definición de las reglas que orientarán el transporte marítimo del futuro.