Los gobiernos de España y Marruecos se unen para estudiar terremotos y tsunamis en el estrecho de Gibraltar

Los gobiernos de España y Marruecos cooperarán en el estudio de la actividad sísmica y la geodinámica en el estrecho de Gibraltar, la franja de agua que separa ambos países, situada en la zona de colisión de las placas tectónicas de Eurasia y África y dónde desde hace dos años intentan relanzar el viejo proyecto de un túnel submarino.

El Memorándum de Entendimiento sobre la monitorización sísmica firmado este jueves entre ambos países refleja no solo la relevancia de la seguridad y la prevención de desastres naturales en la región del Mediterráneo, sino también la consolidación de una relación bilateral multidimensional, que combina ciencia, economía y desarrollo sostenibl.

El documento fue rubricado esta mañana por el Instituto Geográfico Nacional español, dependiente de la Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Centro Nacional para la Investigación Científica y Técnica de Marruecos (CNRST). Según el acuerdo, ambos países desarrollarán estudios conjuntos sobre terremotos y posibles tsunamis, intercambiarán información científica y coordinarán la instalación y operación de redes de observación sísmica. La duración inicial del memorándum será de tres años prorrogables, consolidando así un marco de cooperación científica estratégica.

El anuncio se produjo en el marco de una reunión de alto nivel celebrada en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, y el ministro delegado de Inversiones, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas de Marruecos, Karim Zidane. Durante el encuentro, ambos responsables abordaron oportunidades de colaboración en sectores clave como transporte, infraestructuras y sostenibilidad, destacando la excelente sintonía política y económica entre los dos países.

Marruecos es actualmente el principal destino africano de la inversión directa española, con presencia de empresas como ALSA, Barceló, Abengoa, Antolín o Balearia. España, por su parte, ha manifestado su interés en acompañar los planes marroquíes de expansión en infraestructuras portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y viales, destacando la experiencia de compañías como Adif e Ineco en proyectos internacionales.

El ministro ha aprovechado para felicitar a su homólogo marroquí por su ambicioso plan de inversión en infraestructuras de transporte, que pretende ampliar para 2040 su red ferroviaria de alta velocidad hasta los 1.300 km. “Nuestras empresas están presentes y desean seguir estándolo, especialmente en lo que se refiere al transporte ferroviario y a la alta velocidad”, ha subrayado.

Ambos gobiernos han expresado también su voluntad de favorecer un clima de negocios más estable y de reforzar los mecanismos que permitan resolver de manera ágil los conflictos administrativos o contractuales.

Óscar Puente subrayó la importancia de mantener un marco estable de inversiones y promover un comercio más equilibrado y de mayor valor añadido. Por su parte, Karim Zidane enfatizó la voluntad de Marruecos de reforzar la cooperación con España en áreas estratégicas para el desarrollo económico y científico, incluida la gestión de riesgos naturales.