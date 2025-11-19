Simulacro de tsunami en el Campo de Gibraltar: tres alertas en los móviles de la Bahía de Algeciras y siete colegios evacuados

Las localidades costeras de la Bahía de Algeciras participan este jueves 20 de noviembre en Respuesta25, el mayor simulacro de emergencias de la historia de España, que se desarrollará en todo el litoral de la provincia para hacer frente a una alerta por tsunami y en el que habrá implicadas más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia.

A partir de las 10.03, todos los teléfonos móviles de las zonas costeras de la provincia, entre ellas Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios, recibirán un mensaje a través de la plataforma ES-Alert en el que se reproducirá el siguiente texto: “Alerta Protección Civil-Simulacro”. No será el único. Es muy probable que este primer mensaje se repita minutos después, y pasada algo más de una hora del inicio, llegará la tercera y última comunicación indicando que el ejercicio ha finalizado.

El ejercicio simulará las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza.

El mensaje que llegará a los teléfonos móviles en Cádiz este jueves 20 de noviembre por el simulacro de tsunami / Agencias

Los ayuntamientos de Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios activirán sus planes locales de emergencias y en siete colegios de la comarca, los situados en las zonas más cercanas a la costa, se producirán evacuaciones controladas.

En Algeciras se llevarán a cabo hacia la calle (horizontal) en en el colegio Nuestra Señora de los Milagros, en la Avenida Diputación del Rinconcillo, y el CEIP Virgen del Mar de la Cuesta del Rayo. En La Línea se realizarán hacia las zonas más altas de los edificios (vertical) en los colegios Carlos V, en la avenida de España, y San Felipe, en la avenida del Ejército. En Los Barrios, también será así en el colegio Casa de la Virgen, en Palmones. En San Roque, la evacuaciones controladas serán en los colegios CEIP Sagrado Corazón, de Puente Mayorga, y Santa Rita, de Campamento.

En el resto de colegios e institutos ya han avisado a los padres, a través de la plataforma iPasen, de la existencia del simulacro para recordar que se trata de la puesta en marcha de esta gran acción de emergencia preventiva y llamar a la calma de cara a la llegada del mensaje ES-Alert. Este sistema se basa en la ubicación de los terminales, por lo que es posible que sea recibido también en poblaciones no costeras, pero cercanas. No cesará hasta que el usuario pulse "aceptar" y se repetirá hasta que un último mensaje indique que ya ha terminado. Es muy importante no llamar al 112, ni responder a dicho mensaje.

La opción para recibir estos mensajes ES-Alert debe estar activada. En el caso de los iPhone, se llega a través de Ajustes, eligiendo Notificaciones y activando la opción situada abajo del todo. En los teléfonos Android, suele estar en Ajustes, Notificaciones y Alertas de emergencia inalámbricas, aunque la ruta puede variar según el modelo.

“Cuando los mensajes comiencen a llegar a los móviles no hay ni que asustarse, ni tomar ninguna decisión, y tan solo seguir con la rutina habitual", explica el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "Únicamente aquellas personas que formarán parte de los ejercicios de evacuación en los colegios Virgen del Mar y Nuestra Señora de los Milagros, y en los edificios municipales de Igualdad y Bienestar Social y Guillermo Pérez Villalta son quienes saben lo que han de hacer y donde han de dirigirse”, subraya.

El Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias, integrado en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), desplegará a 42 profesionales para realizar labores de inspección de edificaciones dañadas durante el ejercicio.

¿Para qué sirve el simulacro?

El aviso del maremoto permitirá probar todo el sistema de atención y coordinación como la respuesta de la ciudad de Cádiz y los municipios costeros ante un tsunami, los tiempos de atención de operativos y la propia reacción de la población ante una situación de riesgo de esta naturaleza, además de la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía o campanas.

Cádiz acogerá el 20 de noviembre un simulacro de tsunami, "el mayor de la historia de España"

Se van a probar también otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) van a ser, asimismo, objeto de análisis y evaluación como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

Plan Andaluz ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía

El simulacro va a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía. El análisis de riesgo de este plan estudia cómo afectarían los distintos maremotos a la costa andaluza. Este trabajo también ha servido de base para la planificación local, que define las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Para ello, se partió de los escenarios de maremoto más desfavorables, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

El Plan cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria.

En el caso del Campo de Gibraltar, el plan establecía 81 puntos seguros para reunir a la población.