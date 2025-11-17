¿Qué hacer ante la alerta de maremoto en los móviles el jueves 20? Así será el mayor simulacro de la historia de España

El jueves 20 de noviembre, la Junta de Andalucía realizará el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en España con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general.

El ejercicio simulará las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza.

La ciudad de Cádiz va a ser el epicentro de la mayor prueba ante el riesgo de tsunami, pero también van a participar otros quince municipios costeros como Algeciras, La Línea y Los Barrios en el Campo de Gibraltar que activarán sus planes locales. También lo harán determinados edificios públicos como centros educativos o empresas cuyas comunidades ya están prevenidas.

Un mensaje alerta a las 10:03: ¿Qué tengo que hacer?

Todos los móviles de las zonas costeras de la provincia de Cádiz recibirán un mensaje de alerta a las 10:03 de la mañana del jueves 20 de noviembre. Será un mensaje emitido por la plataforma ES-Alert que permanecerá como una notificación visible en pantalla acompañado de un sonido de alerta a máximo volumen y la vibración del teléfono. El mensaje irá encabezado por la frase: “Alerta Protección Civil-Simulacro”.

La alerta no cesará hasta que el usuario pulse "aceptar" o en el enlace de más información. No se debe llamar al 112 ni responder al mensaje.

El sistema ES-Alert se basa en la ubicación de los terminales, por lo que es posible que sea recibido también en poblaciones no costeras, pero cercanas a estas. La población en general no debe hacer ninguna acción, salvo que se encuentre en una de las zonas activas del simulacro, en torno a las cuales recibiría instrucciones de las autoridades.

El mensaje podrá llegar varias veces a lo largo de la mañana. En ningún caso la población general deberá hacer nada.

La opción para recibir estos mensajes ES-Alert debe estar activada. En el caso de los iPhone, se llega a través de Ajustes, eligiendo Notificaciones y activando la opción situada abajo del todo. En los teléfonos Android, suele estar en Ajustes, Notificaciones y Alertas de emergencia inalámbricas, aunque la ruta puede variar según el modelo.

Aviso en los colegios

Los centros educativos son uno de los enclaves más sensibles en este tipo de actividades. Salvo indicación expresa, la población escolar no deberá acometer ninguna acción con el simulacro. No será necesaria tampoco la intervención de los padres ni que estos recojan a sus hijos.

Los colegios e institutos ya han avisado a los padres a través de correos electrónicos y de la plataforma iPasen de la existencia del simulacro. Solo unos determinados centros participarán activamente en el ejercicio con la prueba de sus evacuaciones, para lo cual sus respectivas comunidades educativas están siendo convenientemente informadas. Se trata de nueve colegios en Cádiz capital y varios en zonas costeras.

Aviso del simulacro a la comunidad educativa del Colegio Mediterráneo.

El resto de centros educativos no verá alterado su funcionamiento habitual.

Centros educativos con simulacro de evacuación

El simulacro conllevará el desalojo del alumnado en solo determinados centros educativos. En San Roque, serán los colegios públicos Sagrado Corazón, de la barriada de Puente Mayorga, y Santa Rita, de Campamento.

La ciudad de Cádiz, epicentro del simulacro

La repercusión del simulacro será más visible en la capital. Allí habrá ejercicios prácticos en cinco zonas públicas:

La plaza de San Antonio. Se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia. Museo de Cádiz. Puesta en práctica de la protección del patrimonio. Playa de Santa María del Mar. Se van a practicar los avisos a surfistas, rescates y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal. Recinto portuario gaditano. En toda la zona franca en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones. Zona portuaria de El Puerto de Santa María. La Unidad Militar de Emergencias hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

¿Para qué sirve el simulacro?

El aviso del maremoto permitirá probar todo el sistema de atención y coordinación como la respuesta de la ciudad de Cádiz y los municipios costeros ante un tsunami, los tiempos de atención de operativos y la propia reacción de la población ante una situación de riesgo de esta naturaleza, además de la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía o campanas.

Se van a probar también otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Ambulancias preparadas en un simulacro en el Campo de Gibraltar. / Erasmo Fenoy

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) van a ser, asimismo, objeto de análisis y evaluación como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

Plan Andaluz ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía

El simulacro va a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía. El análisis de riesgo de este plan estudia cómo afectarían los distintos maremotos a la costa andaluza. Este trabajo también ha servido de base para la planificación local, que define las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Para ello, se partió de los escenarios de maremoto más desfavorables, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

El Plan cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria.

En el caso del Campo de Gibraltar, el plan establecía 81 puntos seguros para reunir a la población.

El Respuesta25 es el cuarto gran simulacro de emergencia regional que celebra Andalucía, desde el año 2021, para ensayar los procedimientos y protocolos de respuesta de cara a la mejora continua. Cabe recordar que las danas y trenes de borrasca que vivió la región el año pasado obligaron a cancelar el previsto para el 2024. Terremotos, inundaciones, accidentes de mercancías peligrosas o emergencias químicas han sido algunos de los riesgos para los que se ha probado la región de cara a extraer lecciones que permitan aprender y mejorar en el ámbito de las emergencias.