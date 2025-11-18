Así será el simulacro de maremoto La Línea: evacuación de los colegios San Felipe y Carlos V

El Ayuntamiento de La Línea ha anunciado este martes cómo será el dispositivo desplegado para participar en Respuesta25, el simulacro de emergencia por maremoto más grande realizado nunca en España. La iniciativa, coordinada por la Junta de Andalucía, tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, y pondrá a prueba la reacción institucional, los servicios de emergencia y la actuación ciudadana ante la simulación de un tsunami en la costa gaditana. Para ello llegará un mensaje de aviso a los teléfonos móviles de las zonas costeras, aunque se especificará claramente que se trata de un simulacro.

A escala municipal, el Ayuntamiento activará el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) con el fin de comprobar la eficacia de los protocolos existentes y medir los tiempos de respuesta y activación del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local), ubicado en la Jefatura de la Policía Local.

Dentro del simulacro provincial, en La Línea se realizarán ejercicios de evacuación vertical en dos centros educativos públicos situados dentro de la zona susceptible de riesgo:

CEIP San Felipe

CEIP Carlos V

Estos centros han sido seleccionados para desarrollar simulacros reales de evacuación, con la participación de alumnado, profesorado y equipos directivos, siguiendo los protocolos establecidos por el Plan de Emergencia Local y supervisados por Protección Civil y los cuerpos de seguridad. El resto de centros educativos de la ciudad no deberá realizar ninguna acción.

Activación del PTEL y estructura operativa

El ejercicio servirá para activar de forma preventiva el PTEL, movilizando los órganos de coordinación previstos en el plan y comprobando su operatividad:

Dirección del Plan (Alcaldía)

Comité Asesor

Gabinete de Información

Comité de Operaciones

Cecopal – Centro de Coordinación Operativa Local

Puesto de Mando Avanzado (PMA), en caso necesario

Servicios Operativos: Seguridad, Contraincendios, Sanitario, Apoyo Logístico y Social

Cada uno de estos grupos ejercerá las funciones establecidas en el PTEL con el objetivo de evaluar su coordinación y capacidad de actuación, tanto en los colegios como en el conjunto del dispositivo local.

Información a la ciudadanía

Desde el Ayuntamiento se subraya que el simulacro no implica una situación real de riesgo, por lo que se ruega a la población mantener la calma y colaborar en caso de observar movimientos operativos, presencia de efectivos o medidas de evacuación en zonas concretas.

Con el objetivo de facilitar información útil a la población, el Ayuntamiento recuerda que está disponible el visor PEMAREA, una herramienta oficial donde se puede consultar:

Las zonas inundables de nuestro municipio ante un hipotético maremoto.

Los puntos de encuentro seguros establecidos en el territorio.

Información técnica y recomendaciones de autoprotección.

El visor puede consultarse a través de internet.

Este recurso permite a cualquier vecino conocer, de manera clara y visual, la cartografía oficial de riesgo y las rutas de evacuación previstas, ayudando así a mejorar la capacidad de autoprotección individual y colectiva.

“La prevención, la anticipación y la coordinación entre administraciones son claves para garantizar la protección de la ciudadanía. Este simulacro nos permite poner a prueba nuestro Plan Territorial de Emergencia Local y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante escenarios poco probables, pero de gran impacto”, ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de toda la comunidad educativa, los servicios operativos y la ciudadanía en general, destacando la importancia de participar activamente en este ejercicio de seguridad pública.