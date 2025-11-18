Así será el simulacro de maremoto Algeciras: evacuación de dos colegios, una delegación municipal y un centro cultural

El CEIP Virgen del Mar, uno de los colegios que serán evacuados durante el simulacro.

El Ayuntamiento de Algeciras ha definido los protocolos necesarios para participar en Respuesta25, el simulacro de emergencia por maremoto más grande realizado nunca en España. La iniciativa, coordinada por la Junta de Andalucía, tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, y pondrá a prueba la reacción institucional, los servicios de emergencia y la actuación ciudadana ante la simulación de un tsunami en la costa gaditana.

A las 10:03, miles de teléfonos móviles en la costa gaditana recibirán un mensaje de alerta de Protección Civil-Simulacro, acompañado de un estruendoso sonido y vibración a máximo volumen. El aviso, coordinado a través de la plataforma ES-Alert, busca medir la eficacia del sistema de avisos y la coordinación de una respuesta realista ante situaciones de emergencia de gran calado, como la llegada de un maremoto a la península.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido tranquilidad a la ciudadanía: "No hay motivos para asustarse, ya que esta difusión de los mensajes forma parte del operativo del simulacro". Landaluce ha insistido en que "ante el mensaje, no hay que hacer nada, sino simplemente confirmar la recepción pulsando aceptar o siguiendo las indicaciones que aparezcan".

Reunión de coordinación para el simulacro en el Ayuntamiento de Algeciras, este martes. / Ayuntamiento de Algeciras

Durante el simulacro, se llevarán a cabo evacuaciones horizontales en el colegio Nuestra Señora de los Milagros, en la Avenida Diputación del Rinconcillo, y el CEIP Virgen del Mar de la Cuesta del Rayo, los dos centros educativos de Algeciras más cercanos al litoral, aunque tal y como confirmó el alcalde, de ocurrir una emergencia real, "ningún colegio de Algeciras se vería afectado".

Además, se evacuarán los edificios centrales de la delegación municipal de Igualdad y Bienestar Social, situados en el Paseo de la Conferencia, así como el centro cultural Guillermo Pérez Villalta. En total, se movilizará a 920 alumnos y docentes de los colegios y 55 trabajadores de los edificios públicos, que serán trasladados hasta el parque de las Acacias y zonas seguras designadas. La intención es testar, de manera fidedigna, los circuitos de evacuación y la capacidad de su ejecución.

Preparativos y coordinación institucional

De carácter autonómico, el simulacro Respuesta25 activa a más de 20.000 personas en diferentes municipios y sectores involucrados en la emergencia ficticia, desde personal operativo de seguridad y emergencia (unos 1.000 efectivos) hasta 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población general. Cádiz capital lidera la coordinación, si bien otras localidades costeras como Algeciras, La Línea y San Roque también despliegan sus propios planes locales de contingencia.

El escenario parte de la simulación de un terremoto al suroeste del Cabo de San Vicente, de magnitud 7,6, similar al sucedido en Lisboa en 1755, circunstancia que justificaría una hipotética alerta de maremoto en toda la costa andaluza.

El mensaje que llegará a los teléfonos móviles en Cádiz este jueves 20 de noviembre por el simulacro de tsunami / Agencias

El dispositivo prevé diferentes escenarios, incluido el uso de avisos masivos por distintas vías: sistemas telefónicos como ES-Alert, megafonía, campanas y alertas audibles. Durante la jornada, es posible que la notificación llegue en varias ocasiones a un mismo terminal, siempre bajo el encabezado Alerta Protección Civil-Simulacro. No se debe responder a los avisos ni llamar al 112, limitándose la población en general a confirmar la recepción o seguir las indicaciones específicas si forman parte de alguna de las zonas activas del ejercicio.

La preparación de esta prueba ha implicado diferentes reuniones de coordinación a todos los niveles. En Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía acogió una sesión operativa con la presencia de la concejal delegada de Protección Civil y Emergencias de Algeciras, Patricia Bueno.

Paralelamente, en el propio Ayuntamiento de Algeciras, presididos por la edil Bueno, participaron los tenientes de alcalde delegados de Educación, Javier Vázquez Hueso, e Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa; el concejal de Coordinación, Vicente Palomares; el director del Plan de Emergencias Municipal, Antonio Rivas; representantes de los centros educativos implicados, mandos de Policía Local, integrantes del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y personal del gabinete de prensa municipal.