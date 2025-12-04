España reafirma en Bruselas su compromiso con los corredores Atlántico y Mediterráneo, claves para el Puerto de Algeciras

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha ratificado este miércoles en Bruselas el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de los corredores de transporte Atlántico y Mediterráneo, ambos de gran relevancia para Andalucía y especialmente para el Puerto de Algeciras, nudo logístico situado en los dos ejes transeuropeos.

Durante la reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, Santano ha subrayado la importancia de avanzar en las conexiones transfronterizas y en la ejecución de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que cuenta con un presupuesto europeo superior a 50.000 millones de euros a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF), duplicando la dotación del periodo anterior.

El secretario de Estado ha insistido en la necesidad de priorizar los fondos CEF para los proyectos transfronterizos, esenciales para garantizar la conectividad entre España, Portugal y el resto de Europa, y para reforzar la competitividad de los grandes puertos, entre ellos el de Algeciras, enclave estratégico de ambos corredores.

Santano ha recordado que solo para cumplir los objetivos de la movilidad militar, un nuevo requisito que afecta a toda la red europea, serán necesarios más de 17.000 millones de euros en inversiones adicionales.

Legislación sobre movilidad: emisiones cero, seguridad e identificación digital

En las deliberaciones legislativas, España ha mostrado su apoyo a la nueva Directiva de masas y dimensiones, valorando los avances para facilitar la implantación de vehículos de cero emisiones y los ajustes que permitirán el despliegue de nuevas tecnologías en el transporte por carretera.

En cuanto al paquete europeo de inspección técnica de vehículos, el Consejo ha dado un paso más hacia la estrategia europea “Visión Cero”, cuyo objetivo es reducir a cero los fallecidos y heridos graves en carretera. España ha respaldado los textos de compromiso.

Santano también ha mostrado su conformidad con la directiva sobre documentos y datos de matriculación, que moderniza y simplifica los sistemas de identificación vehicular en toda la UE.

España respalda el nuevo Plan Europeo de Alta Velocidad

El secretario de Estado ha defendido el apoyo de España al Plan de Acción sobre el Ferrocarril de Alta Velocidad, destacando que nuestro país lleva más de 30 años apostando por este modo de transporte, situándose a la vanguardia europea.

Santano ha puesto como ejemplo la trascendencia de la futura conexión Madrid-Lisboa, clave para la Península Ibérica y para el cambio modal hacia transportes más sostenibles. Ha insistido en que completar todas las conexiones transfronterizas —incluidas las que afectan a los corredores Atlántico y Mediterráneo— es fundamental para una Europa vertebrada por la Alta Velocidad.

Infraestructuras duales y movilidad militar

Respecto al paquete de movilidad militar, Santano ha defendido la necesidad de un enfoque dual, que permita que las inversiones destinadas a necesidades militares sirvan también para modernizar infraestructuras civiles estratégicas: puertos, redes ferroviarias y plataformas logísticas.

Ha advertido que los fondos previstos por la UE para esta adaptación son insuficientes, y ha reclamado más recursos nacionales y europeos.

Apuesta por los combustibles sostenibles

En el ámbito aéreo, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la descarbonización de la aviación y con los objetivos climáticos europeos. Santano ha subrayado que los combustibles sostenibles (SAF y e-SAF) son la principal vía para reducir emisiones en el corto y medio plazo y ha celebrado la puesta en marcha de la "Coalición de Estados miembros pioneros en eSAF", destinada a acelerar su producción en Europa.