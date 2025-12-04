El escritor algecireño Juan Emilio Ríos Vera recibe la Gran Medalla de Oro Rabindranath Tagore
La distinción le fue entregada por el presidente de la Asociación Mundial de Escritores y Artistas del Orbe, que viajó desde Perú para la ceremonia celebrada en Málaga
La Biblioteca Manuel Altolaguirre de Málaga fue escenario este miércoles de la entrega de la Gran Medalla de Oro Rabindranath Tagore a Juan Emilio Ríos Vera, escritor natural de Algeciras. La medalla fue otorgada por la Asociación Mundial de Escritores y Artistas del Orbe (AMEAO), en reconocimiento a su trayectoria literaria y su contribución a la cultura hispano-latinoamericana.
El galardón fue entregado de manos de Samuel Cavero, presidente de la asociación, quien se trasladó expresamente desde Perú para la ceremonia y destacó la labor del autor algecireño como ejemplo de diálogo cultural entre continentes y lenguas.
Durante el acto, Ríos Vera se mostró emocionado y “profundamente honrado” por recibir una distinción de tan alto valor simbólico, que legitima su trabajo y pone de relieve su compromiso con la literatura y el arte.
La ceremonia reunió a un nutrido grupo de escritores, críticos literarios y amantes de la cultura, quienes reconocieron la importancia de premiar el talento español dentro de un marco internacional.
La AMEAO otorga este galardón en homenaje a la figura de Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, con el objetivo de reconocer a creadores cuyo legado trascienda fronteras.
