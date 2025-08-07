Así se dejan ver los delfines en la Bahía de Algeciras

Un grupo de delfines ha sido avistado recientemente en la Bahía de Algeciras, ofreciendo un espectáculo natural que no ha pasado desapercibido en redes sociales. El vídeo, compartido en X (la antigua Twitter) por Mark Wilson, muestra a varios ejemplares nadando junto a una embarcación desde la que fueron grabados.

Las imágenes, captadas en plena navegación, muestran a los cetáceos surcando las aguas con total libertad, muy cerca del casco del barco, en una escena que refleja la riqueza natural de este entorno marítimo, que también es frecuentado por ballenas, como el rorcual común, que se puede avistar desde La Línea.

No es la primera vez que estos animales son vistos en la zona, donde los avistamientos de delfines se han convertido en un reclamo turístico y una muestra del valor ambiental del Estrecho de Gibraltar.

El vídeo es llamativo por la excepcionalidad de estos seres, que nos deleitan con su paso y saltos con el paisaje industrial del parque energético al fondo, que no deja de ser contradictorio con para la fauna y naturaleza que frecuentan nuestro territorio.