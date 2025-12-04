El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, operado de urgencia en el hospital de Jerez por un desprendimiento de retina

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, será sometido este jueves a una intervención quirúrgica de emergencia en el hospital de Jerez de la Frontera de un desprendimiento de retina sufrido en el ojo derecho .

El jefe del Gobierno gibraltareño tuvo que ser trasladado de urgencia al centro hospitalario jerezano en la tarde del miércoles. Tras su ingreso inmediato, permaneció hospitalizado durante la noche a la espera de pasar por el quirófano en las próximas horas.

El proceso de recuperación exigirá que Picardo permanezca inmovilizado durante catorce días, lo que le impedirá ejercer sus funciones durante ese periodo. En consecuencia, el viceprimer ministro, Joseph García, asumirá temporalmente las competencias del cargo.

Pese que Gibraltar cuenta con un hospital, el San Bernardo, es habitual que la población llanita acuda a centros sanitarios españoles públicos o privados para tratarse de patologías complejas, como le ha ocurrido a Picardo. Los acuerdos entre España y Reino Unido permiten este tipo de prácticas en los centros públicos, con un mecanismo de compensación económica entre ambos países por los tratamientos recibidos por los ciudadanos de uno y otro Estado en el otro. También son frecuentes los tratamientos sanitarios específicos de los gibraltareños en Reino Unido, mediante traslados en avión.

La situación por la que atraviesa Picardo obligará a posponer diversos compromisos oficiales previstos para los próximos días. Entre ellos, la comparecencia del ministro principal en el Parlamento el jueves 11 de diciembre, la sesión de Direct Democracy programada para la semana siguiente y la publicación del informe íntegro de la investigación McGrail, inicialmente fijada para mañana. El Ejecutivo considera inapropiado divulgar el documento mientras Picardo no pueda participar en el debate público que se generará tras su difusión, por lo que su publicación se trasladará a principios de la semana del 15 de diciembre.

Según un comunicado del Gobierno de Gibraltar, 34 personas, además de la RGP, la Gibraltar Police Authority, el Gobernador, GBC y el Gibraltar Chronicle, ya han recibido copias avanzadas del informe para preparar su cobertura informativa.

El viceprimer ministro expresó, en nombre del gabinete, sus deseos de una pronta recuperación del líder laborista gibraltareño. Picardo, por su parte, agradeció a sus colegas por insistir en que revisara su visión y reconoció que no atender el problema podría haberle causado una pérdida permanente de visión. También lamentó su ausencia temporal y afirmó confiar plenamente en que García desempeñará eficazmente sus funciones durante su convalecencia.