Pedro Sánchez y Fabian Picardo sellan el estreno del Partido Socialista Laborista de Gibraltar en la Internacional Socialista

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, participó este sábado en Malta en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, en lo que supone el primer acto oficial del GSLP (Partido Socialista Laborista de Gibraltar) desde su reciente admisión como miembro de pleno derecho de la organización. Picardo, acompañado por la ministra Gemma Arias-Vázquez, destacó en un mensaje publicado en X que este paso simboliza el cierre de un proceso iniciado hace 37 años, cuando el partido solicitó por primera vez su incorporación. “El GSLP solicitó su adhesión a la Internacional Socialista en 1988 y nuestra solicitud ha tardado 37 años... pero nunca nos rendimos y ahora somos miembros de pleno derecho”, escribió el líder laborista, subrayando la dimensión histórica del momento.

Picardo y Sánchez exhibieron su buena sintonía cuando se espera que se hagan públicos en cualquier momento los detalles del Tratado de Gibraltar, sellado el pasado junio, para que se pueda cumplir el plazo previsto para la apertura total de la Verja, en enero de 2026.

Picardo explicó que su presencia en Malta se produjo a invitación del presidente de la Internacional Socialista y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien además lo convocó a la reunión del Presidium, el órgano de máxima dirección política del organismo entre congresos. Durante la jornada, Picardo asistió a una cena de trabajo con Sánchez, la primera ministra de Malta, el primer ministro de Kosovo, el presidente del Comité Europeo de las Regiones y la representante del PSOE Hana Jalloul.

El líder gibraltareño destacó el valor simbólico de estas reuniones, que permitieron “discusiones menos formales, como socialistas, unidos por los valores de la democracia progresista, la igualdad, la justicia social y las libertades civiles”.

En la sesión plenaria del Consejo, Picardo y Arias-Vázquez se sentaron en primera fila, con las placas de Gibraltar “claramente visibles”, un gesto que el ministro principal interpretó como un reconocimiento explícito a la nueva condición del GSLP dentro de la organización que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

Un hito tras décadas de espera

La presencia en Malta se produce apenas unos días después de que el GSLP celebrara públicamente su incorporación plena a la Internacional Socialista, aprobada por unanimidad en la asamblea celebrada el 20 de noviembre. Este resultado culmina un camino iniciado en 1988, cuando el partido gobernante en Gibraltar solicitó sin éxito su ingreso, entonces bloqueado por el PSOE.

La relación bilateral, sin embargo, cambió sustancialmente. En mayo de 2025, durante la reunión de la IS en Estambul, el PSOE respaldó oficialmente la candidatura gibraltareña, que desde entonces avanzó sin obstáculos hasta su aprobación definitiva. Pedro Sánchez envió un vídeo de felicitación al GSLP, calificando su entrada como un paso para “reforzar la cooperación progresista a ambos lados de la frontera”.

Durante el acto de celebración en Gibraltar, el presidente del GSLP, Pepe Baldachino, definió la admisión como “un momento histórico”, mientras que el fundador del partido, Sir Joe Bossano, recordó que el hito llega “tras 40 años de insistencia” y subrayó el valor simbólico de que sea un presidente del Gobierno español quien abra la puerta al GSLP a la familia socialista internacional.

Picardo, por su parte, aseguró que la incorporación del GSLP “marca un antes y un después en las relaciones políticas entre Gibraltar y España desde una perspectiva progresista”, en un momento clave para la negociación del futuro Tratado que regulará la relación del Peñón con la Unión Europea.