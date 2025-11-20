Pedro Sánchez da la bienvenida al Partido Laborista Socialista de Gibraltar como miembro pleno de la Internacional Socialista

El Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP) ha sido admitido como miembro de pleno derecho de la Internacional Socialista, en un hito histórico para el partido gibraltareño que evidencia la excelente sintonía política y estratégica entre el PSOE y la formación que lidera Fabian Picardo. Con este reconocimiento, el GSLP pasa a integrarse oficialmente en la familia socialista internacional, reforzando vínculos institucionales que podrían tener un impacto directo en las relaciones e iniciativas políticas entre Gibraltar y España, como la próxima firma del Tratado que regulará la relación del Peñon con Europa.

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, envió un vídeo oficial al GSLP para celebrar su incorporación, subrayando su satisfacción por la entrada del partido en la organización internacional, que él mismo preside. En su mensaje, Sánchez dio la “más cordial bienvenida” al GSLP y destacó la relevancia de reforzar la cooperación entre formaciones progresistas de ambos lados de la frontera.

La adhesión del GSLP pone fin a una situación que se remontaba a 1988, cuando la formación solicitó por primera vez su ingreso tras alcanzar el Gobierno de Gibraltar. Aquel intento fracasó porque, según fuentes históricas del propio partido, el PSOE bloqueó la solicitud, impidiendo su avance.

Casi cuatro décadas después, la relación bilateral ha cambiado por completo. En mayo de 2025, durante la reunión de la Internacional Socialista celebrada en Estambul, la candidatura del GSLP fue respaldada explícitamente por el PSOE y aprobada por unanimidad, allanando el camino para su entrada como miembro pleno.

El GSLP celebra un logro largamente esperado

Durante la Asamblea General celebrada este jueves, los miembros del GSLP visionaron el vídeo de Sánchez, cuya bienvenida fue recibida entre aplausos. El presidente del partido, Pepe Baldachino, lo calificó como “un momento histórico” que coincide con el 50º aniversario de la organización.

El fundador del GSLP, Sir Joe Bossano, destacó que este resultado llega “tras 40 años de insistencia” y “50 años desde la muerte de Franco”, subrayando la importancia simbólica de que sea un presidente del Gobierno español quien dé la bienvenida al partido a la familia socialista internacional.

El actual líder del GSLP, Fabian Picardo, celebró que este paso sea “el fruto de años de trabajo conjunto con el PSOE y con la Internacional Socialista”, remarcando que ver al presidente del Gobierno español respaldar públicamente al GSLP “marca un antes y un después” en las relaciones políticas entre Gibraltar y España "desde una perspectiva progresista".