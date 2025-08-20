La playa de Getares, en Algeciras, ha sido escenario de una inesperada visita este miércoles: dos flamencos han sido avistados disfrutando de la costa, llamando la atención de los bañistas. Los ejemplares, con su característico plumaje rosado, se dejaron ver cerca de la orilla, generando curiosidad entre quienes paseaban o se bañaban en la zona.

Los expertos señalan que la presencia de flamencos en playas abiertas, como la de Getares, no es habitual, pero puede explicarse por la temporada de migraciones. Cada año, estos ejemplares se desplazan entre sus zonas de reproducción y sus áreas de alimentación, aprovechando humedales y estuarios de Andalucía y el norte de África. La primavera y el otoño son los periodos de mayor movimiento, y es habitual que algunos individuos se desvíen temporalmente hacia playas y zonas costeras abiertas en busca de alimento.

Los flamencos suelen alimentarse de pequeños crustáceos y algas, que les aportan el pigmento responsable de su color rosa. Además, estos avistamientos son un reclamo natural para los amantes de la fauna, y animan a las autoridades a mantener limpias y protegidas estas zonas costeras.

La aparición de estos dos flamencos se suma a otros avistamientos recientes en la comarca del Campo de Gibraltar, donde humedales como las marismas del río Palmones y la Bahía de Algeciras se convierten en refugio temporal para diversas especies durante sus rutas migratorias.

Los observadores de aves recuerdan que, aunque es emocionante ver flamencos tan cerca de la playa, es importante mantener la distancia y no interferir en su alimentación o descanso, garantizando que puedan continuar su viaje sin alteraciones.