La Guardia Civil desmantela en Palmones un clan rumano que robaba en coches de viajeros de la OPE

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robar en el interior de vehículos estacionados en los aparcamientos del polígono de Palmones, en Los Barrios. Seis personas de nacionalidad rumana, residentes en la Costa del Sol, han sido detenidas como presuntas autoras de al menos trece robos.

La investigación arrancó el pasado mes de mayo, cuando los agentes del puesto principal de Los Barrios detectaron un repunte de este tipo de delitos en la zona. El perfil de las víctimas era muy concreto: familias de origen marroquí o residentes en distintos países europeos que viajaban rumbo a Marruecos para pasar las vacaciones. Antes de embarcar en el puerto de Algeciras, solían detenerse en Palmones para realizar compras, dejando sus vehículos cargados de equipaje y objetos personales en los aparcamientos de los centros comerciales.

Cuando regresaban, se encontraban con la desagradable sorpresa: el dinero en efectivo, las joyas o los perfumes que guardaban en el interior de sus coches habían desaparecido.

Un plan perfectamente organizado

El clan actuaba con un modus operandi bien estructurado. Primero elegían a las víctimas y esperaban a que aparcaran. Después, mientras algunos de los integrantes seguían a las familias dentro del supermercado para asegurarse de que no regresaban antes de tiempo, otros abrían los vehículos y se llevaban los objetos de valor.

Para perpetrar los robos utilizaban sofisticados inhibidores de frecuencia que anulaban el sistema de cierre de los coches. De este modo, aunque las víctimas creyeran haber cerrado el vehículo con el mando, en realidad quedaba abierto. Uno de los vehículos de alquiler que usaban los detenidos estaba equipado con un potente inhibidor capaz de inutilizar simultáneamente los cierres de varios automóviles en las inmediaciones.

Detención in fraganti

La Guardia Civil desplegó un dispositivo específico para atrapar a los responsables y el pasado 7 de agosto logró sorprenderlos in fraganti mientras trataban de robar en un coche en el polígono de Palmones. Tres de los sospechosos fueron arrestados en el lugar y los otros tres, cuando huían hacia Málaga, fueron interceptados en el peaje de Manilva.

Durante el operativo se incautaron inhibidores de frecuencia, efectos robados y varios vehículos de alquiler empleados por la banda. La investigación ha sido compleja, ya que los detenidos llevaban una vida nómada en la Costa del Sol, cambiando constantemente de domicilio para dificultar su localización.

Ingreso en prisión

La Guardia Civil atribuye a esta organización al menos trece robos con el mismo método. Parte de lo sustraído, como joyas y perfumes, ha podido ser recuperado.

Los seis detenidos, junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Dos de los presuntos cabecillas han ingresado en prisión, mientras que el resto han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.