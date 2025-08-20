El hijo del rey de Marruecos, Moulay Hassan, cruza el Estrecho escoltado por motos de agua

Una embarcación escoltada por varias motos de agua ha llamado la atención este martes por la tarde a quienes paseaban o se bañaban en las playas de Ceuta. A bordo, según ha publicado El Faro de Ceuta, viajaba el príncipe heredero de Marruecos, Moulay El Hassan, hijo de Mohamed VI, acompañado de personal de custodia.

La escena, visible desde enclaves como la playa del Chorrillo, mostraba al futuro Hassan III liderando una pequeña travesía marítima por aguas del Estrecho de Gibraltar, seguido de cerca por los escoltas de la familia real marroquí. Varias motos de agua formaban el anillo de seguridad que suele acompañar a estas expediciones, un despliegue que no pasó desapercibido para los ciudadanos y veraneantes que captaron imágenes con sus teléfonos móviles.

La Guardia Civil, según el diario ceutí, estaba informada de la presencia de la comitiva, en una franja marítima que soporta a diario la presión migratoria. De hecho, pocas horas antes se había producido en la misma zona la persecución a una moto de agua que terminó embarrancando en la orilla con dos mujeres a bordo, que lograron huir del lugar.

No es la primera vez que un miembro de la realeza marroquí protagoniza imágenes virales en la costa ceutí. En 2020, Mohamed VI fue grabado desde la bahía sur, muy cerca de bañistas. Y en años posteriores se registraron otras incursiones de embarcaciones reales por Santa Catalina o el Recinto. El recuerdo más tenso, sin embargo, remite a 2014, cuando un encontronazo entre la Guardia Civil y el propio rey alauí provocó un roce diplomático que estuvo a punto de derivar en crisis internacional.

Moulay El Hassan, de 21 años, es el heredero al trono alauí y futuro comandante de los creyentes, título que encarna la unión entre la monarquía y el islam en Marruecos. Educado en instituciones de prestigio y formado desde la infancia para asumir las riendas del reino, es visto por la prensa marroquí como un joven respetuoso de las tradiciones, con un carácter más conservador que el de su padre. Su mera aparición pública, incluso en travesías estivales como la de Ceuta, acapara titulares y simboliza la continuidad dinástica de la monarquía marroquí.