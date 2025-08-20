Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 20 de agosto
La agenda cultural y festiva combina actividades infantiles, tradiciones religiosas y música bajo las estrellas
El miércoles 20 de agosto ofrece en el Campo de Gibraltar un programa diverso que recorre desde la creatividad en la biblioteca hasta la solemnidad de una misa rociera y la magia del jazz en un entorno histórico único como Baelo Claudia.
Algeciras
La mañana comienza en Algeciras a las 10:30 en el Centro Documental José Luis Cano con Veranea en tu Biblioteca, un taller que mezcla lectura, juegos y manualidades. La actividad requiere inscripción previa y está diseñada para fomentar el amor por los libros y la imaginación entre los más pequeños.
San Roque
A las 20:00, la iglesia de San Bernardo acoge la Misa Rociera, que irá seguida de la procesión por las calles de la barriada. Un acto que combina tradición, fe y música rociera, convirtiéndose en una de las citas más esperadas de la feria en la Estación de San Roque.
Tarifa
La jornada culmina a las 22:00 en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa con el Festival de Jazz Música en Baelo. En esta ocasión, el escenario será para el dúo formado por Diego Amador y José María Bandera, que llenarán de compás y fusión musical las históricas ruinas romanas junto al mar. La asistencia requiere reserva previa en la web del conjunto arqueológico.
También te puede interesar
Lo último